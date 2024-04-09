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阮穎嫻

阮穎嫻：勞動力及地緣因素 致旅業難發展

【明報文章】很多人討論如何發展旅遊業，香港政府最近也費煞思量，銳意帶旺旅遊業，除了舉辦「日夜都繽紛」、旅發局向訪港旅客派夜間消費券，又構思每月放煙火等。但我想討論一個更基本的問題——香港應否如此力谷旅遊業？

旅遊業雖是香港經濟四大支柱之一，但「四大天王」並非平分秋色，第四個總令人覺得是用來湊數，旅遊業便是如此。根據政府統計處數據，2022年，香港未全面開關，旅遊業對GDP（本地生產總值）貢獻為0.4%；即便是2018年，正值旅遊業高峰，也只佔GDP的4.5%。2018年其他「三大天王」佔的比重大幅拋離，分別是貿易及物流21.2%、金融服務19.8%、專業服務及其他工商業支援服務11.9%。

旅遊業是服務業，着重人的交流，基本生產要素是勞工。筆者前文〈旅遊業揀客之道〉（2024年3月26日《明報》）講過，要提高旅業效益，要做高端客。高端客收益高，相對少佔用公共資源，變相最抵做。

做高端服務的好處是，價格在各個城市都差不多，目標客人有錢，價格較不敏感，不容易嫌貴。例如冰島物價是香港3倍，吃個漢堡包加薯條加罐裝汽水，要200港紙，其餘消費也是倍數計；但星級餐廳跟香港一樣，2000至3000港元，於是冰島的星級餐廳變相相當抵食。中歐即使整體價格較便宜，星級餐廳價位一樣。貴價酒店去到8000至2萬港元一晚的，即便去到台灣、東南亞等地也不會減價，全球公價，而且經常爆滿，不易訂房。所以，高端服務能增加不少就業，而且不用減價促銷。

高端服務 需密集勞動力

但現時香港有幾大能力接待高端客呢？高端服務需要密集勞動力，而且要特別訓練，識接待高端客人，所有職員都會對你微笑、會用腦解決問題，令事情妥當、客人舒服。這不是隨便在街邊請個侍應能夠做到。

香港人手短缺，服務業長期不夠人，令服務質素難以提升。香港勞動人口高峰為2018年，差不多有400萬。最近數字是約380萬，下跌了5%，這已經是「行業輸入勞工計劃」實施後幾個月的數字。隨着人口老化，新血不夠的情况下，未知能否回升。

愈高端的服務，勞動力愈密集。去過服務好的地方，例如星級食肆，多侍應到幾個客人可以一次過上菜、一起開蓋，看到精緻的擺盤，會「嘩」一聲。別出心裁的擺盤、花鳥蟲魚的點綴，需要專人逐粒砌藝術品般砌上去。你說，人手是否密集？

東南亞的高級度假村，酒店基本上人手過剩，但這是高端服務必需的，一定要有人有閒暇，才有餘力提供更好服務給顧客。他們人手多，因為當地旅遊業是高端行業，人工較高，但相比於旅遊業能夠賺的錢，他們的人工仍然便宜，所以可以請非常多人去服務旅客。由入酒店一刻開始，已經有人拎行李、擔遮，在villa（別墅）入面，打個電話，5分鐘內就有高爾夫球車點對點送去大堂。如果不做旅遊業，其他人主要是耕田。耕田是第一產業，人工不及旅遊業高，而做旅遊業最好識英文或者其他語言，因此他們的旅遊業者其實是當地高端人才，不是所有人都可以做，服務當然好。

本港現時勞動市場

不適合發展旅遊業

但香港情况相反。以前有人話要幫助旅遊業是因為就業，雖然GDP少但就業人數多；要保就業，所以要補助旅遊業。

首先，旅遊業貢獻GDP不多，就業多，即人均生產力低。現在服務業人手緊絀，多間餐廳長期請人。有些餐廳晚市得一個樓面員工，經常流轉不來，結果要用「落單App（應用程式）」代替人手，然後被客罵無服務還要收「加一」。但得一個樓面，只要少少出錯，客人就要等好耐。酒店業亦出現員工短缺，早前聽說有酒店因缺乏人手執房及服務客人，有空房都不能租出。

現在繼續發展旅遊業是希望有更多旅客，而且我們希望旅客過夜、多消費、玩得開心，但人手緊絀容易犯錯「黑面」，服務當然差。旅客不覺得開心，花錢就會手緊。餐廳服務持續低劣，問題一樣，本地人亦感受到服務差。再多旅客，只是加速旅業邊際效益遞減，並令香港形象受損。

基於現時香港的勞動市場，着力發展旅遊業並不適合。2023年旅客量，只有2018年的一半（52%）。但現在行業人手及其所提供的質素，已經不能承受更多旅客，為何之後又可以做得更好呢？

地緣政治影響 致交通隔閡

旅遊業長遠受地緣政治問題所累。旅遊業同金融貿易一樣，靠與外地交通做生意，所謂「人流、物流、資金流」。惟地緣政治令交通隔閡，美國國會及行政當局中國委員會建議提高對香港旅遊警示級別。我們當然知道美國旅客佔很少，但地緣政治問題致整體交通減少，不利旅遊業。

此刻仍力谷旅遊業，效益小，搞落去只因「無橋」。特區政府總部有免費「光蛋」參觀，還有早前的「白花」藝術裝置等，無疑是為城市添加了色彩和趣味。但遊客是否會為「光蛋」專程而來，或順道因「光蛋」而邊際上多花了錢，就不得而知。

我早在10年前已經話〈勿依賴遊客 應發展高增值產業〉（2014年3月4日《明報》）。短期振興旅遊業，大概是想其重返疫情前的景况；但時移世易，旅遊業因以上論及的因素所累，未必需要這麼落力發展，勞煩局長親自派雪糕。如果要長遠發展經濟，在地緣政治的困擾下，應考慮發展較少受到與各地交通聯繫影響的行業。

作者是港大經管學院講師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[阮穎嫻]

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