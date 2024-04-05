明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
周永新

周永新：社會福利、醫療衛生、公營房屋——如何開源和節流

【明報文章】今年財政預算案最令人關注的地方，是香港會否出現結構性的財赤，尤其是政府要發債方能在兩年後達到收支平衡。政府的解釋是：發債是為了未來發展所需的資金，政府不會長期出現財政赤字，這樣也有違《基本法》的「量入為出」規定。

怎樣才可消除財赤？預算案公布後，不少政黨和議員提出削赤辦法，總括而言離不開節流和開源兩個途徑。財政司長也知道政府必須增加收入，而且要快，所以即時對樓宇買賣完全「撤辣」，樓市因而止跌回穩、交投增加，對庫房收入應有裨益。不過陳茂波明白，要徹底消除財赤，最重要是「做大個蛋糕」，打破過往過分倚賴金融和地產的格局，盡快融入國家發展大局。

徹底消除財赤 只能靠「做大個蛋糕」

節省開支方面，預算案公布前，陳茂波已通告各部門削減開支。這樣做，公務員難免有意見，尤其是現屆政府施政要見到成效，公務員難免有「百上加斤」的感覺。但巨額財赤當前，不削減部門開支，政府怎可節流？還望當局與公務員團體多多商量。公務員「陽奉陰違」，對市民也無好處。

講到節流，現在政府用於社會福利、醫療衛生、教育的下年度預算，分別是1362億、1279億、1157億元，佔預算總支出7768億元的48%，還未計算公營房屋所需土地及相關基建的費用。所以政府要削減財赤，如何在各項社會服務開源和節流，至為重要。

社會服務佔政府開支極高比重

關於社會服務的開源和節流，最近不少立法會議員提出意見。綜合起來，大致可分以下兩方面。一是現有社會服務的收費都處極低水平，一些更近乎免費，與市場同類服務的收費有極大差距，例如公屋租金不到相同私樓的兩成。因此有議員建議，社會服務應調整收費，這樣政府可增加收入，達到開源效果。二是社會服務在全港同類服務中常佔極高比重，例如近九成病人在公立醫院接受治療、三成住戶租住公屋。因此有議員認為，倘能夠縮小社會服務規模，應可有效節省政府開支。

怎提高社會服務收費 公眾無共識

首先討論社會服務收費問題。公眾對如何提高社會服務收費，從來無共識，因為公屋、醫療和福利服務的收費，並非按照市場供求來決定，服務成本也只作參考，所以無客觀標準來衡量。事實上政府提供社會服務的目的，是保障市民基本生活；數量多少和收費高低，視乎政府承擔能力及服務使用者的收入水平。

此外，政府還得考慮社會服務發揮的作用，例如學童接受強迫教育毋須繳費，因社會認為教育是為社會培育人才，政府應承擔有關開支。至於公營醫療服務收費，現在只具象徵式意義，因政府有保障市民健康的責任，政府也承諾市民不會因無法繳費而得不到治療。租住公屋和資助院舍服務方面，現在申請者除了要證實自己的需要，還得通過入息和資產審查，顯示他們無法應付市場相同服務的費用。換言之，租住公屋和資助院舍服務的租金或收費，無法與市場收取的相提並論。

按以上分析，社會服務收費就算可以調整，加幅十分有限，增加收費對政府削減財赤也不會有實質幫助。這樣，縮減社會服務規模，是否可達到節流效果？

控制服務供應 減少需求

事實上，為避免社會服務開支急速增加，政府一向以來所用的方法，是控制服務供應數量。舉個近日爭議不休的例子——政府正考慮提高公立醫院急症室的180元收費。雖然就算可以提高收費，醫管局也不會收多很多錢，但政府要傳遞的信息是：急症室服務供應有限，若急症室求診者不想輪候幾個小時，而提高了的收費又與私家診所收取的相差不遠，輕症病人最好不要來急症室。

總言之，政府提高急症室收費，目的並非為增加收入，而是要減少急症室服務需求，用增加收費令部分求診者轉向私營醫療服務。同樣，當局也是用控制供應的方法，減少公營醫療服務需求，例如做簡單手術的病人要等候一兩年；這樣不想等候的，只好轉到收費昂貴的私營醫療。為限制資助院舍服務需求，政府用的也是控制供應的方法：那些不想輪候三四年才可入住資助院舍的，只好入住收費高、情况卻較差的私營院舍。

改變公營房屋建屋比重 必須審慎行事

最後要談的是公營房屋供應。上月立法會會議，有議員提出調整公屋與資助出售房屋的比例，從現在7：3改為5：5，理由是不少年輕人為了符合公屋申請資格，情願「躺平」，不努力掙錢擁有自己住所。議員認為減少公屋供應，這些輪候公屋的年輕人便會知難而退。另外有議員認為，解決劏房戶問題的辦法，並非增加公屋供應，因為四成劏房戶是單身者，也有不少是新移民家庭、「雙非」（子女的父母均非香港居民）家庭，甚至是暫准留港者；政府為他們分配公屋，只會引來更多這類人成為劏房戶。

議員的觀點，簡單來說就是公屋供應愈多、需求愈大，所以興建更多公屋，結果只會造成更多市民有需求。議員的觀點有道理嗎？

（1）為什麼學歷高的年輕人情願「躺平」輪候公屋？首先，據筆者所知，這些例子並不普遍；就算他們在學或剛畢業時輪候公屋，到他們獲分配，已是十年八年後的事，他們的薪酬已超過限額。因此輪候名單有他們的紀錄，並不表示他們為了公屋而「躺平」。至於住在劏房的單身者，尤其是那些年輕人，政府為他們提供公屋並不妥當，應深入了解其住屋需要。

（2）政府應否修改公營房屋興建的比重，增加居屋、綠置居和首置房屋供應？政府引入居屋的原先目的，是鼓勵經濟能力有改善的公屋居民自置物業，也讓收入剛超過申請公屋資格的市民有置業機會。市民置業安居，主要是依賴市場供應，政府的責任是提供足夠土地。所謂「構建置業階梯」是後來的砌詞，香港不是新加坡，政府的房屋政策是滿足低收入家庭住屋需要，政府不是要替代市場「叫人買樓」。

（3）香港居民有享受社會福利（包括公屋）的權利，基本法第36條有明確說明。權利雖可用行政措施規範，但否定新移民或其他香港居民享用福利的權利，在情在理都不應該，更有歧視之嫌。

長遠之計，政府要控制社會服務開支增加，應從政策着眼，包括（a）全面發展基層醫療以減低對公立醫院服務的需求；（b）增加社區支援服務以減低對住宿院舍的需求；（c）重申政府的責任，是保障市民的居住權利，並非越俎代庖代替市場協助市民置業。政府若能夠貫徹以上原則，社會服務開支應可得到有效控制。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[周永新]

上 / 下一篇新聞