朱浩霆：監管虛擬資產場外交易 須審慎考慮

政府就虛擬資產場外交易服務設立發牌制度展開諮詢，務求於虛擬資產市場的不同層面建立完善監管制度。然而政府必須在監管及發展之間取得平衡，對場外市場的監管必須審慎考慮。

須提防監管套利

有別於傳統金融資產及其衍生工具，虛擬資產及其生態建設皆為以科技為本的新領域。像新加坡金管局為主的綜合監管，或英國把金融機構穩健性與業務操守分治的雙峰模式（twin-peak approach），均可使虛擬資產監管更具一致性，避免法規出現矛盾。惟香港採用分業監管模式（functional approach），致中心化虛擬資產交易監管歸證監會，穩定幣的監管歸金管局，而場外交易歸海關。本港虛擬資產出現3套牌照制度。

雖政府區分了海關與證監會的相關監管範圍，避免重複監管，惟虛擬資產行業不斷發展，容易出現灰色地帶。理論上，海關發牌門檻會較證監會低，倘出現灰色地帶，海關牌照會否被用作監管套利（regulatory arbitrage），以場外交易之名行中央化平台之實？

在傳統金融業，場外市場參與者多為機構投資者或專業投資者，散戶鮮有參與，故場外市場的監管較寬鬆。而虛擬貨幣找換店則面向散戶，為保障大眾投資者，政府提出由海關監管所有場外交易服務提供者，並只允許金錢與單一虛擬資產之間的現貨交易，禁止不同虛擬資產之間的交易。但虛擬資產場外市場並非只有找換店，亦包含去中心化交易平台和場外經紀商。事實上大多數加密貨幣交易在場外進行，一些「巨鯨」（即幣圈中的大戶）喜歡透過場外做大額交易。諮詢文件擬訂的監管範圍，或窒礙場外市場發展，這與政府銳意發展虛擬資產市場的方針背道而馳。政府需思考為香港虛擬資產市場的發展塑造怎樣的空間及生態，監管範圍是否要再深入區分？

另外，虛擬資產場外交易包含實體店和網上平台。互聯網沒有國界，投資者仍可透過互聯網接觸未申領牌照的海外找換店。若場外發牌制度落實，當局是否有權力「禁網」，使身處本地的投資者不能瀏覽無牌場外服務提供者的網站？而法律能否有效執行？政府擬訂監管的同時，應考慮提供誘因吸引業者申請牌照。

從業員能力 為重要一環

人才是虛擬資產市場發展的重要因素。不論證監會現時對虛擬資產或場外交易立法建議的諮詢文件，均要求相關從業員對虛擬資產有所需的知識和經驗。惟監管當局未具體表明實際所需的知識，業者申請牌照時難有劃一而清晰準則。

現時就虛擬資產提供意見的從業者，均已持有第四類受規管活動（就證券提供意見）牌照。但該牌照考試內容面向傳統證券業，並未針對虛擬資產相關知識。據證監會以往的類近做法，或會要求從業員修讀若干時數跟虛擬資產相關的持續培訓課程，以確保其擁有相關知識。惟每個從業員修讀的課程內容有異，而場外發牌制度亦未見相關做法。筆者認為不論證監會或海關的牌照制度，均需為相關從業員引入清晰的虛擬資產知識規定，通過考試證明，將有利本港虛擬資產行業長遠發展。

總括而言，虛擬資產背後的技術發展一日千里，任何法規都需具彈性以迎合新情况，場外交易的監管更應審慎考慮。筆者建議政府就場外交易先引入反洗錢的相關規管，再逐步加強建設監管制度。

作者是香港青年時事評論員協會榮譽會董

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[朱浩霆]