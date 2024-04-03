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王耀宗

王耀宗：普京與泛斯拉夫主義

【明報文章】今年3月的俄羅斯總統選舉，是該國於2020年修訂憲法後的首次大選。普京當選連任，早已預料得到。全國投票率77%，他的得票率是88%，如此高得票率卻是意料之外，這也是他5次競選總統以來所得最高票數。但西方各國及人權組織普遍認為選舉不公正、受普京「操縱」——多名侯選者被判不符資格、禁止參選；特別是選舉一個月前，普京的最強而有力反對者納瓦爾尼（Alexei Navalny）在北極獄中猝死。以普京過往對付政敵的紀綠，納氏被謀殺的可能性極高。

普京預料到納氏的死會引起國內外抗議，但他有足夠時間處理，可令大選順利舉行。果然如此，他迅速交回納氏遺體給其母親埋葬，令他們噤聲；同時大規模拘捕國內抗議者，國外的抗議也會被大選消息掩蓋。這次危機，在普京屢經風浪的25年執政裏不過是小菜一碟。

藉烏戰團結俄國人 泛斯拉夫主義增強

侵烏戰爭是他目前的最大危機，不過戰事正向俄方有利的形勢發展。近月烏軍敗退，戰事逆轉，俄國攻勢不可擋；烏軍更因武器彈藥短缺，總統澤連斯基周遊盟國要求援助。3月17日當選之後，普京向紅場數以千計群眾致辭，紀念重奪克里米亞10周年，慶祝其「回到自己家園」。著名政治學者米亞雪默（John Mearsheimer）認為，烏克蘭在這場戰爭已不可能戰勝。戰爭靠兩個物質條件——人口與武器。前者與兵源有關，後者與工業生產力有關，而兩者俱有利於俄國：人口約是4比1；武器約是7比1至10比1。目前俄國已投入逾60萬士兵，計劃再投入30萬軍人。烏方則缺乏年輕的兵源補充。

普京是俄國數十年來罕見的謀略家，被西方嚴重低估。西方傳媒引述莫斯科官員稱，今次選舉普京希望推高支持率，結果是出乎意料地高，顯示普京以俄烏戰爭為宣傳重點的成功。普京對烏的「特別軍事行動」宣傳、對俄烏兩國緊密的歷史文化聯繫的論述，以及對傳媒的完全控制，成功將俄國人團結在普京周圍，泛斯拉夫主義（Pan-Slavism）大大增強。

普京在群眾集會說要加建一條從俄國領土通過俄軍佔據烏東地區、直達克里米亞的通道，令以後烏東與克里米亞的交通不必只靠一條大橋。他曾說「基輔是所有俄羅斯城市之母」。的確，在公元10世紀，已有「Kyivan Rus'」之存在。16世紀俄國伊凡暴君（Ivan the Terrible）定都莫斯科，創立第一支軍隊。17世紀初羅曼諾夫王朝開始，統治300年，直至1917年被推翻。

於17世紀後半期，彼得大帝模仿歐洲文明，建聖彼得堡（St Petersburg），構築美輪美奐之冬宮，成為僅次於奧匈帝國及巴黎的歐洲第三最宏偉皇宮建築群。18世紀後半期，凱瑟琳女王傾慕歐洲文明，與大思想家伏爾泰通訊，引入啟蒙思潮。但她畢竟是「俄學為體，西學為用」的實用主義者。

構築三角政治文化生態

18及19世紀俄國領土急劇擴展，速度令人吃驚，有資料顯示從1552到1917年，平均每年增加10萬平方公里。凱瑟琳女王曾說「我國領土廣闊，需有一個擁有絕對權力的君主處理事務，使來自遠方的事件得以不受阻延地獲得迅速處理。其他形式的政府，都會對俄羅斯造成混亂」，由此奠立專制王權基礎。

無論如何，至19世紀初尼古拉斯一世時期，已形成「王權-民族性-東正教」的三角政治文化生態。泛斯拉夫主義者相信俄羅斯民族有深刻的基督教信仰，平靜反思生命的靈修生活遠為重要，小農形態的社區生活最為適合，工業化不是必要。在19紀，他們偉大的文化傳統產生了杜斯妥也夫斯基、托爾斯泰等小說家和思想家。特別是前者寫的《卡拉馬索夫兄弟》（The Brothers Karamazov），深入討論人類命運、靈魂、善與惡的本質、自由意志等議題，令人震撼不已。我在大學時代晚上讀該書時，往往激動得夜不能眠。

歷史上貫穿300年羅曼諾夫王朝歷史的，是保守的泛斯拉夫主義者與西化派的自由主義者之爭。19世紀中葉後，共產主義和無政府主義輸入俄國，形成第三條路線。到1917年列寧的布爾什維克革命，開啟了蘇維埃時代。斯大林初步建立起蘇維埃工業體系，並且戰勝納粹德國，代價是整個革命元勳一代（如托洛斯基及布哈林）被剷除，集中營遍佈各地，禍及千萬人。蘇俄沒有了王權和東正教，但保持了民族性。

普京的價值觀體系

1950年代末，赫魯曉夫清算斯大林，實現溫和的自由化改革。其時立刻出現了一個偉大的泛斯拉夫主義者——1970年獲得諾貝爾文學獎的蘇津尼辛（Solzhenitsyn）。他描寫蘇聯集中營的《古拉格群島》（The Gulag Archipelago），震動世界，也是埋葬蘇聯共產主義的重要力量。1976年他被迫移居美國，1994年遷回俄國。

蘇津尼辛斥責斯大林的恐怖時代，引致千萬人死亡；指列寧的社會主義革命將俄國「非基督教化」，人類忘記上帝，喪失靈性生活。他也反對西方人欲橫流的物質文明，東西方社會均需重建。他批判葉利欽的西化激進經濟改革，導致寡頭壟斷、社會紊亂。他反對北約東進，亦反對烏克蘭獨立。2008年，蘇氏臨終前稱頌普京已替俄國找到一條復蘇之路。毋庸諱言，普京的價值觀體系，正是這一俄羅斯傳統的反映——其辦公桌上擺有彼得大帝的人像，可知他的政治雄心；對烏克蘭志在必得，也反映其泛斯拉夫主義核心理念。

很多評論者認為普京在選舉取得壓倒性的勝利，自會對烏國加強攻勢，非全勝不可。在早期階段，烏軍奪回部分東邊領土時，西方輿論界一片樂觀，以為俄國會戰敗。我當時認為以俄國領土之廣、其軍事及經濟實力，不可能會失敗；况且普京手握核武作為最後籌碼。不過因北約支持烏國，俄方要取勝也不易，估計雙方會快談判；後來曾傳出普京向美國提出談判，但遭後者拒絕，因為談判不包括烏國。我當時估計普京會利用俄烏戰爭去凝聚民族主義認同感、突出政治強人姿態，直至贏得大選。現時雙方形勢逆轉，普京又輕鬆取得6年任期，內部穩定及認受性不成問題，對烏戰爭反而可採取較主動策略。

普京深知，完全征服獲北約全力支持的烏克蘭是不可能；倘採用核子攻擊，兩敗俱傷，得不償失。於此，我同意米亞雪默對烏國局勢的終局分析——大約在佔據烏國領土五分之一，及保證烏國政府保持中立後，俄方將會停止攻擊並展開談判。

作者是旅居澳洲的香港政治學者

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[王耀宗]

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