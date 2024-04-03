明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
田德文

田德文：莫斯科恐襲後：警惕不理性危機

【明報文章】3月22日晚，俄羅斯首都莫斯科近郊的克羅庫斯城音樂廳（Crocus City Hall）發生槍擊事件，造成百多人死亡。事件發生後，美國和烏克蘭都急於撇清與自己的關係，恐怖組織「伊斯蘭國」主動認責，俄國則指摘烏方難脫關係。此後一周，俄烏衝突烈度明顯提高。從目前情况看，雖然查清此次事件的真相還需更多時間，但烏克蘭危機參與方在戰爭中的理性卻面臨嚴峻考驗。

「血債血償」邏輯 俄烏衝突恐升級

自烏克蘭危機發生後，雙方保持起碼的「戰爭倫理」和「戰爭默契」。此次莫斯科恐襲的近憂，是俄烏雙方在作戰目標和手段方面可能發生重大變化，在「血債血償」邏輯下不斷升級戰爭烈度。「特別軍事行動」以來，俄方高層頻繁給烏國乃至北約劃出俄方不得不動用核武的「紅線」。結果這些紅線被對方悉數突破，俄方一退再退，簡直把「核武紅線」劃成了「人行道」。核武作為終極威懾性的武器，「威脅使用」已打破了思想和言語上的禁忌。若雙方在核武器事態上持續升級，或釀成更嚴重的人道主義危機和不可預知的外溢風險。

此次莫斯科恐襲的遠慮，是恐怖襲擊的成本如此低廉，損害卻難以估量。據俄方發布的消息，此次恐襲的參與者竟然僅為100萬盧布（約8.4萬港元）就犯下如此滔天罪行，而且到行兇時還只收到一半「佣金」。按照這個價格，世界上有哪個國家能說自己沒有承受遭遇恐襲的風險？價格低廉的恐襲不僅會大幅提高各國反恐成本，而且會給各國的社會心理造成嚴重影響，成為人類文明的嚴重威脅。

恐怖主義是全人類的共同敵人，無國家可獨善其身，更無人能從中真正獲益。在反對恐怖主義這個問題上的雙重標準，是短視和愚蠢的，甚至可能把人類文明推向萬劫不復的深淵。

正因如此，中國始終強調反對一切形式的恐怖主義。即使在戰爭中、遭受恐襲時，也絕不能用恐怖主義手段對手無寸鐵的平民實施無差別殺戮。人類的底線是非常脆弱，需全人類共同遵守與呵護，以免形成冤冤相報的惡性循環。新時代中國倡導構建新型國際關係，核心內涵是把仍然在很大程度上處於「無政府狀態」的國際關係訴諸理性和克制，以相互尊重為基礎，以公平正義為原則，以互利共贏為目標，形成世界各國攜手共建人類命運共同體的良性局面。無論世界風雲如何變幻，和平與發展始終是世界人民的首要價值追求。和平是發展的前提，而理性則是和平的條件。

從三方面構建新型國際關係

把國際關係訴諸理性，構建新型國際關係，需要始終從以下三方面發力。一是化解敵意，減少猜忌。在國際關係中摒棄陣營對抗、零和博弈的冷戰思維；通過對話協商、互諒互讓，逐步消除國際行為體之間的敵意和猜忌。

二是對話交流，減少誤解。全球化增強了各國之間的互動，但也容易出現更多誤解和分歧。各國應充分利用多邊機制和雙邊渠道，增進互信，減少誤解。

三是促進合作，強化互信。在國際關係中，合作是實現共同發展和繁榮的基本途徑，各國應在共同應對全球性之挑戰的過程中增進互信、實現共贏，在平等互利基礎上共同推動世界的和平與發展。

所有戰爭最終要藉政治解決

烏克蘭危機已逾兩年，戰况依然膠着。政治解決烏克蘭危機取得的進展非常有限，但戰局變化同樣也非常有限，只是造成更多人員傷亡和財產損失而已。據俄國和烏國民間組織分別統計的數據，開戰以來俄國軍人傷亡已逾32萬，而烏國軍人傷亡應在25萬左右。烏東前線已成為二戰後吞噬人類生命的最大「絞肉機」；繼續這樣打下去，衝突不僅會使交戰雙方付出更高代價，亦會使交戰範圍擴大、戰爭手段升級和外溢風險增加，而且根本不可能令交戰雙方達到各自目的。

戰爭是政治失敗的結果，但所有戰爭最終都要政治解決。從理性和人道角度看，烏克蘭危機只能政治解決。國際社會應想盡一切辦法使兩國盡快停火，通過談判解決爭端，而不是藉此達到自己的某些目的。因為，沒有國家可以從別國災難中真正獲得可持續的利益。

作者是中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所副所長、研究員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[田德文]

上 / 下一篇新聞