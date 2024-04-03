田德文：莫斯科恐襲後：警惕不理性危機

「血債血償」邏輯 俄烏衝突恐升級

自烏克蘭危機發生後，雙方保持起碼的「戰爭倫理」和「戰爭默契」。此次莫斯科恐襲的近憂，是俄烏雙方在作戰目標和手段方面可能發生重大變化，在「血債血償」邏輯下不斷升級戰爭烈度。「特別軍事行動」以來，俄方高層頻繁給烏國乃至北約劃出俄方不得不動用核武的「紅線」。結果這些紅線被對方悉數突破，俄方一退再退，簡直把「核武紅線」劃成了「人行道」。核武作為終極威懾性的武器，「威脅使用」已打破了思想和言語上的禁忌。若雙方在核武器事態上持續升級，或釀成更嚴重的人道主義危機和不可預知的外溢風險。

此次莫斯科恐襲的遠慮，是恐怖襲擊的成本如此低廉，損害卻難以估量。據俄方發布的消息，此次恐襲的參與者竟然僅為100萬盧布（約8.4萬港元）就犯下如此滔天罪行，而且到行兇時還只收到一半「佣金」。按照這個價格，世界上有哪個國家能說自己沒有承受遭遇恐襲的風險？價格低廉的恐襲不僅會大幅提高各國反恐成本，而且會給各國的社會心理造成嚴重影響，成為人類文明的嚴重威脅。

恐怖主義是全人類的共同敵人，無國家可獨善其身，更無人能從中真正獲益。在反對恐怖主義這個問題上的雙重標準，是短視和愚蠢的，甚至可能把人類文明推向萬劫不復的深淵。

正因如此，中國始終強調反對一切形式的恐怖主義。即使在戰爭中、遭受恐襲時，也絕不能用恐怖主義手段對手無寸鐵的平民實施無差別殺戮。人類的底線是非常脆弱，需全人類共同遵守與呵護，以免形成冤冤相報的惡性循環。新時代中國倡導構建新型國際關係，核心內涵是把仍然在很大程度上處於「無政府狀態」的國際關係訴諸理性和克制，以相互尊重為基礎，以公平正義為原則，以互利共贏為目標，形成世界各國攜手共建人類命運共同體的良性局面。無論世界風雲如何變幻，和平與發展始終是世界人民的首要價值追求。和平是發展的前提，而理性則是和平的條件。

從三方面構建新型國際關係

把國際關係訴諸理性，構建新型國際關係，需要始終從以下三方面發力。一是化解敵意，減少猜忌。在國際關係中摒棄陣營對抗、零和博弈的冷戰思維；通過對話協商、互諒互讓，逐步消除國際行為體之間的敵意和猜忌。

二是對話交流，減少誤解。全球化增強了各國之間的互動，但也容易出現更多誤解和分歧。各國應充分利用多邊機制和雙邊渠道，增進互信，減少誤解。

三是促進合作，強化互信。在國際關係中，合作是實現共同發展和繁榮的基本途徑，各國應在共同應對全球性之挑戰的過程中增進互信、實現共贏，在平等互利基礎上共同推動世界的和平與發展。

所有戰爭最終要藉政治解決

烏克蘭危機已逾兩年，戰况依然膠着。政治解決烏克蘭危機取得的進展非常有限，但戰局變化同樣也非常有限，只是造成更多人員傷亡和財產損失而已。據俄國和烏國民間組織分別統計的數據，開戰以來俄國軍人傷亡已逾32萬，而烏國軍人傷亡應在25萬左右。烏東前線已成為二戰後吞噬人類生命的最大「絞肉機」；繼續這樣打下去，衝突不僅會使交戰雙方付出更高代價，亦會使交戰範圍擴大、戰爭手段升級和外溢風險增加，而且根本不可能令交戰雙方達到各自目的。

戰爭是政治失敗的結果，但所有戰爭最終都要政治解決。從理性和人道角度看，烏克蘭危機只能政治解決。國際社會應想盡一切辦法使兩國盡快停火，通過談判解決爭端，而不是藉此達到自己的某些目的。因為，沒有國家可以從別國災難中真正獲得可持續的利益。

作者是中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所副所長、研究員

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[田德文]