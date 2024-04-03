劉銳紹：橫看成嶺側成峰 遠近高低各不同——民心復常條件 官方帶頭多元化和遏「左」

（1）左傾意識不會自動消失

──官方經常強調，應付安全問題的法律已備，如今將努力拼經濟、改善民生。沒錯，但不要忽略，過去一段時候造成的碰撞氣氛，仍未得到適當的平衡處理，現在還向莫名其妙的非理性方向發展。其中最典型的是「精忠亢奮症」和「寒蟬效應升級症」。前者為了顯示政治忠誠、敏感和正確（這是思維的左），也不排除為各種好處鋪路（這是利益的左）；後者則是避免出事的自然心態，有些可以理解，但若過度也會誤事。官方不能忽略，在「由治及興」前提下，這兩種心態都會形成障礙。

──「李佳芯事件」也許是近期一個典型事例（詳見上月30日《明報》報道）。她應邀出席香港專業教育學院活動，但後來在照片中「被消失」，引起各方擔心，個人言論可能無意中出事，導致禁忌重重。必須指出：無論此事的考慮和處理過程如何，總令人感到樹欲靜而風不息，但到底風從哪裏來？卻無人能說清楚。這樣對當事人不公，也對大局不利。

──官方不要以為這是民間的事，難以理會，更不應插手。須知道，源頭是因為社會的平和氣氛仍未恢復，正需要官方帶頭用技巧的方法推動融和，而不能任之由之。官方別以為外國只看香港的經濟，不會理會民間事情；事實上，這類事件也會成為外界積累的負面因素。

（2）各種正面鼓勵多元之法

──針對上述驚弓之鳥和寒蟬心態，官方不妨帶頭「融冰」。舉例說，邀請被針對或受到「特別關注」的人參與官方舉辦的民生活動，例如近期官方推廣的體育運動、鄰里互助項目、文化宣傳等。這些動作對外顯示官方也認為他們無問題，即使過去有些言行引起某些網民關注，但實屬無傷大雅，毋須驚惶失措。這類事例愈多，愈顯得官方從寬處理問題。

──此外，近年一批演藝界和文化界人士基於種種原因離港，無論長期或短暫也好，官方不妨主動摸底，或請「中間人」協助，了解情况，鼓勵這些人回流，而不要求他們符合什麼創作條件。這樣做的好處不言而喻，除了豐富本地文壇和藝壇，更可讓市民感到實質的多元化。據了解，已有個別演藝界人士回流，未來發展和效果如何？走着瞧吧。

──官方一般不會直接影響傳媒日常運作，但對傳媒自有其影響的方法。如想創造寬鬆氣氛，大可鼓勵傳媒放棄「敏感名單」。這類名單可以說有，也可以說沒有，但業界已在「有或無」之間自行掌握，成為慣例，已是公開的秘密。例如有些演藝界人士的歌曲或作品已在多家傳媒上絕迹。試想，假如經某種協調，他們能逐漸恢復空間，對各方都有好處，至少對多元化和民心復常有好處。

──官方在通過各種法律保障安全後，如今不妨多一些把宣傳重點放在下列內容：例如在一般情况下，涉及言論自由的新法例沒有追溯力，以免間接鼓勵「精忠亢奮症」者以「翻舊帳和追漏網之魚」為樂；又如，官方將從寬處理不是故意違法的言論，以免加強無謂的緊張氣氛。

（3）容納裂痕文藝 讓創作多元化

──過去幾年的社會撕裂，是各方不想看見的，但事實已經出現，現在如何修補？經驗證明，倘官方不斷堵塞民情，長遠只會適得其反；惟眼前現實，官方又未放開政策。所以，通過「三文」（文化、文學、文藝）之路，將是較有效和快捷的修補方法。

但官方不要以為，只有官方推動的文化，才是最好的方向。這不應是官方控制一切，而是由文化人在寬鬆認知和執行的法律框架下，按其意願創作。舉例說，可按文化人和市場寬鬆度，讓「裂痕文藝」存在，這至少是可接納的其中一種文藝形式。至於這個名詞是否有代表性，能否高度概括創作方向？就讓業界自行探索好了。

──官方毋須擔心「副作用太多」，甚或憂慮這又成為「被滲透的缺口」。其實這類文藝形式，用創傷撫平創傷，正是一種修補裂痕的治療方法。1980年代內地改革開放之初，官方容許並鼓勵「傷痕文學」出現，劉心武、馮驥才等作家的作品既讓廣大讀者抒發情感，也協助官方梳理民情，後來更發展出「法制文學」等形式的報告文學，成為中外讚賞的改革開放旗幟，對官方一點傷害也沒有。

──種種迹象顯示，官方正整合文化界力量，例如各類文化組織不斷組建或重組。不過，若這只是官方控制或主導的文化戰線，效果將打折扣。據了解，圈中不乏真心推動文化工作的人，從專業的文化角度處事。假如讓他們像以前某些左派中人（如前《新晚報》總編輯羅孚）那樣，友好寬鬆地與文化界接觸，將可推動真正百花齊放的「由治及興」。

總之，若官方帶頭推動「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同」的文化和意識，民心才會加快復常；否則，將比經濟復常更遙遙無期。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]