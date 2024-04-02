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江家銘

江家銘：解決電子煙問題 需要新思維

【明報文章】近40年來，香港在降低傳統香煙吸煙率方面取得顯著成功。這一成就歸功於政府和公共衛生機構大力推廣反煙宣傳活動、加強煙草控制政策及提供戒煙支持服務。然而令人擔憂的是，雖然傳統香煙吸煙率下降，但吸電子煙的比例卻不斷增加。

據統計處報告，2019年香港約有7200名15歲或以上者每日使用電子煙。在2018/19學年，0.2%的小四至小六學生及0.8%的中一至中六學生，為電子煙現時使用者。電子煙以其新穎形式和多種口味吸引了年輕人興趣，成為他們社交圈中的時尚潮流。而年輕人把自己關在房裏吸電子煙，父母也未必輕易能夠發覺。

吸電子煙可以引發一系列健康問題。首先，吸電子煙很容易導致過量攝入尼古丁，這對年輕人身心發展可能造成嚴重影響。其次，電子煙市場上存在品質不明的產品，這意味着使用者很難確定自己吸入的物質是否安全。

人們往往低估吸電子煙的風險，甚至選擇性地挑選證據，聲稱吸電子煙的危害較小。然而科學研究已證明，電子煙中的尼古丁和其他有害物質對健康造成威脅——長期使用電子煙可以導致肺部問題、心血管疾病和其他健康問題。因此我們不能忽視吸電子煙所帶來的潛在風險，必須提高公眾對吸電子煙危害的認識。

本地衛生部門在控制電子煙問題上，遇到特別的困難，其中一個主要原因是，在香港銷售電子煙屬非法；由於電子煙產品無法受到課稅等控制手段的約束，衛生部門很難通過提高價格來降低吸煙率。此外，公共衛生部門的傳統戒煙計劃，對於幫助人們戒掉吸電子煙並不奏效，因為吸電子煙者往往不將其視為健康問題或不良習慣，甚少會主動尋求協助。

立法全禁電子煙 加強公共衛生教育

因此我們要考慮進一步的立法措施，全面禁止管有電子煙。這需要政府與相關利益方共同努力，制訂更嚴格的法律法規，以確保電子煙無法在港流通。同時，我們還要投入更多資源推展公共衛生教育，向人們詳細介紹吸電子煙的健康風險；特別是針對年輕吸電子煙者，我們應設計專門的計劃和宣傳活動，以提高他們對吸電子煙危害的認識，並提供專為年輕人設計的電子煙戒煙計劃。

傳統媒體如電視和電台廣播，並不能有效觸及年輕人。為得到最大效果，我們需在各種社交媒體平台和串流媒體頻道投入充足資源。這些平台有廣大的年輕用戶群，能更好地傳達吸電子煙的健康風險和戒煙信息。我們應利用社交媒體的互動性和個性化特點，設計有吸引力的宣傳素材和內容，以吸引年輕人注意，並提供他們所需的戒煙支持和資源。

總括而言，本港吸電子煙問題日益嚴重，我們要以新思維來應對這問題。除了立法全面禁止管有和使用電子煙，我們還需加強公共衛生教育，特別是針對年輕人的宣傳和戒煙計劃。這些措施需要社會各持份者的決心和努力，我們才能保障香港年輕一代的健康，並實現吸煙率的持續下降。

作者是香港家庭醫學學院院士

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[江家銘]

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