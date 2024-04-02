狄志遠：民主、自由、法治——香港國際都會的基石與未來之路

然而過去幾年香港面對前所未有的挑戰：社會動盪、政治爭議、嚴峻疫情及地緣政治變化，都對香港的經濟和社會穩定造成衝擊。在這些壓力下，中央政府採取一系列措施，包括實施《港區國安法》、完善選舉制度和社區治理，以及推進《基本法》第23條立法。這些措施引發一些港人對於自由、民主和法治可能遭到侵害的擔憂，這是值得關注的社會情緒。

這些管治措施確實帶來積極效果：社會恢復了相對的穩定，議會回歸理性討論，政府官員也展現出希望有所作為的態度。為進一步鞏固香港的國際化優勢，政府和市民必須共同努力，正如展翅高飛的鷹，我們需要在困境中振翅而上。

在23條立法過程中，政府官員多次強調，立法不會影響市民的基本自由和人權，並指出基本法和兩個國際人權公約在香港的適用情况。這些保障符合國際人權標準，也是國際社會所關注的焦點。這樣的官方說法，無疑是受到歡迎。

對於香港的法治，我們仍然保有信心。維持一個不受行政和立法干預的法治系統，對保護市民的權利和權益至關重要，同時也是國際社會所重視的。一個健全的法治環境，能夠給予外國投資者在香港投資、營商和生活的信心。

政府應創造條件 推動民主化

政治民主化是香港回歸以來一直走的道路。民主不僅是文明社會的基石，也是透過民意來監督政府的重要途徑。香港的民主發展，需避免泛政治化，應以和平及理性來處理社會分歧，尋求最大公約數。在民主化過程中，我們應該尋求共識，而不是持續爭拗，以免阻礙社會進步。

港人對民主的追求，並非過分要求，畢竟基本法已明確指出，行政長官和立法會全部議員最終通過普選產生。這既是中央的承諾，也是市民的期望和政府的責任。在社會穩定的基礎上，特區政府應創造有利條件，進一步推動政治體制的民主化進程。

展望未來，香港特區將在一國兩制框架下繼續發展。這一原則不僅保證了香港的高度自治，也確認了它與內地不同的法律和社會系統。香港的獨特地位，使其成為一個在中國內地與國際之間的重要樞紐。為保持這一地位，香港需要繼續在法治、自由和民主的價值觀基礎上推進建設，同時確保與內地的緊密連接。維護一國兩制的原則，對於確保香港的繁榮穩定至關重要，同時也是其持續吸引國際投資和人才的關鍵。通過和平、理性的對話及協商，香港可以解決內部分歧，推進包容性的民主進程，並為自身的長遠繁榮發展奠定基礎。

作者是新思維主席、立法會議員

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[狄志遠]