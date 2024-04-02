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鄭泳舜

鄭泳舜：落實劏房登記制 刻不容緩

【明報文章】劏房租管實施已逾兩年，全港10多萬個劏房，據政府提供的最新數據，當局至今只收到2.7萬份租賃通知書（AR2），這突顯了劏房租管實施以來，不少租盤已踏入第二個租賃期，但仍有四分之三的劏房，即7萬多個劏房的業主不提交租賃通知。先不說業主避開打釐印，這簡直是無視劏房租管法例。不少劏房仍處於「無王管」狀况，實在難以接受。筆者認為要應對這個嚴峻情况，政府要有決心及做好準備，盡快落實劏房登記制度。若有業主在寬限期前未登記而出租劏房，他就要承擔被檢控的風險。

去年10月當局公布成立「解決劏房問題」工作組，就劏房居住環境等設定最低標準；針對不符合最低標準的劏房，提出取締方法，並防止不符合最低標準的「劏房」再新增，及提出有序解決方法。今年2月，民建聯的「告別劏房行動」團隊分別走訪及蒐集了15個劣質劏房資料；筆者也有探訪部分租戶，深入跟租戶訪談。

我們仍看到不少板間房住戶，房間沒有窗戶，「一劏八」，長期有老鼠進出，房間間隔全是沒有耐火結構。有住戶在洗手間煮食；也有一些板間房共用廚廁，廚房放滿一個又一個火水爐，公用空間沒有滅火喉，屋內屋外也沒有滅火筒，全無防火設備可言。正如住客自己說一旦發生火警，「冇得走」。另有劏房走廊通道，發現有空置了一段時間的「閣樓房」。

此外，有單親家庭輪候公屋4年，經常以為很快「上樓」，寧願居住於廚廁合一的劏房，坐廁對正煮食爐頭。亦有劏房戶指要求業主給書面租約，被代理索價500元而作罷。

凡此種種違規或惡劣情况，我們都必須正視及應對。兩年前生效的《業主與租客（綜合）條例》第IVA部（規管租賃），可算是「先頭部隊」。筆者從來都倡議要先行第一步，才可有契機一步一腳印，改善劏房住戶居住環境。

規管劏房 登記制乃關鍵前設

在適當時候檢討租管、對劏房居住環境設定最低標準，一直是「告別劏房行動」的主張。針對上述情况，筆者早前邀請了「解決劏房問題工作組」組長及副組長，即財政司副司長黃偉綸及房屋局長何永賢，到深水埗探訪一些我們視為居於劣質劏房的住戶。其後，工作組亦會晤民建聯立法會議員，就解決劏房問題諮詢我們意見。我們在席間表達了兩方面的意見。

首先，在檢討劏房租管方面，當局要朝着取締劣質劏房方向邁進，前設是要着力研究落實劏房登記制度，使劏房租管進一步規管那些視法律如無物的業主。

劏房登記是關鍵前設，若業主連登記都不做，說什麼規管也作用不大。另外，當局在強制登記實施前，仍要加強執法，檢控違例業主。當局兩年以來發出警告信及識別涉嫌案件多達4000多宗，但成功檢控只有153宗，比率只有3%，成績未達標。當局現鎖定2024至2025年目標查核不少於1000個劏房，相信這個KPI（關鍵績效指標）都要一併提升。

至於就劏房設定居住環境最低標準，我們初步考慮，是要盡量取得適當平衡，不能把最低標準訂得太高，否則很大比例的劏房都不能達標，信息一出定必引起租戶憂慮。

宜設最低標準清單 予寬限期改造單位

我們認為最低面積計算，應以整個單位計算，必須有7平方米；人均計算，最好以整個單位未成為劏房之前的面積計算；另廚廁必須有間隔分開；有結構安全問題或相關維修令、僭建、天台屋等，都不符標準。其他標準還應包括劏房房間間隔須有耐火結構等。

另外，當局宜有一個計分制，以風險為本設定最低標準「清單」。不是所有不符標準的就要全部取締，而是安全風險不大的單位，應予業主有寬限期或過渡期以改造單位，以達至最低標準。當然，有較大結構安全問題或僭建單位的，應優先取締。

工作組組長黃偉綸指今年8月便會向特首提交工作報告，我們認為「取締劣質劏房」的下一句口號，必須是「妥善安置居民」，讓受影響租戶居住於適切居所，這是計劃成功關鍵所在，也是回應解決劏房問題的初心。由於未來涉及劏房工作繁多，我們也建議當局成立跨部門工作組，執行各方面工作。

作者是立法會議員、「告別劏房行動」召集人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄭泳舜]

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