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陳帆川

陳帆川：消化香港負面新聞的兩種思維模式

【明報文章】香港翻新頁後再翻新頁，但民間不時流傳一些負面資訊，釀成局部恐慌，例如外國移民政策會否收緊、中學文憑試等香港資歷是否獲國際承認等。很多人在消化相關資訊的時候，跳躍地採用兩種思維模式，影響判斷。

直覺思維與分析思維

英國諾定咸特倫特大學心理學高級講師Darel Cookson上周在「The Conversation」發表文章，探討陰謀論的傳播原因，指出輕信陰謀論的人都傾向用直覺思維多於分析思維。前者依賴本能反應，例如我們識別人臉的時候，毋須慢慢思考，憑直覺和記憶就能判斷誰是誰；後者則憑證據、推理和計算，分析出最合理的答案，例如用在處理算術問題。

Cookson表示，愛因斯坦和喬布斯都將個人成就歸功於直覺思維。該模式的優點是反應快，而且有利發揮創意。很多人都追捧直覺思維，認為真正聰明的人毋須左思右想，寧願相信直覺。至於分析思維，雖然處理問題的速度慢，但得出來的結果往往比起直覺思維可靠得多。

該文章引述2017年一項研究發現，批判思考能力分數愈高的人，在人生中遇到的負面事情會愈少，例如違泊罰款、錯過飛機航班等。批判思考分數甚至比起智商，更能準確地預測一個人能否迴避負面事情發生。

Cookson指出，很多人在思考問題時都二擇其一，忽略了同時採用兩種模式更能得出可靠答案。而據筆者觀察，很多人在消化資訊時，雖然用上兩種模式，不過是跳躍地運用，令判斷更差。

例如在今年1月傳得沸沸揚揚的國際名牌大學不承認本港中學文憑試，事實是考評局網站列出的院校文憑試入學要求，較去年減少77間，議員因此關注文憑試是否不獲認可。傳媒報道事件時，拿港人最熟悉的英國劍橋大學做標題，指劍橋也沒有載列相關入學要求；部分網媒和來源不明的改圖，則錯誤地直指劍橋等名校不承認文憑試。

有趣的是，一直承認文憑試的牛津大學則一直不在列表。可見在不在列，跟認不認可沒有必然關係，當局事後也更新多間院校的相關入學要求。不過很多人消化這新聞的時候，都以直覺思維認定文憑試「玩完」；然而在當局澄清和傳媒跟進報道時，又局部採用分析思維，質疑官方的任何說法。

大眾處理資訊的能力落後，容易產生自以為對社會充滿批判的幻覺，反而不利看清楚現實問題。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

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