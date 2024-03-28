韓俊賢：基建工程屢蹉跎歲月 政府須務實壓縮成本

政府近日本欲將沙田T4主幹路工程提交立法會爭取撥款，惟因造價過高引起爭議，最後當局決定抽起申請。早在1990年代初，當時亞視有一個搞笑節目《開心繼續笑》，由盧海鵬和林建明主唱的主題曲便有一句「難得沙田唔塞車」，反映當時僅有獅子山隧道作為新界東部唯一連接市區的主幹道時，當區進出必塞的苦况。隨着新界東北發展，城門、大老山、青沙等隧道和幹線，在這30年內相繼通車，塞車情况稍有改善；但近年馬鞍山及新界北區人口不斷增加，塞車之苦卻儼然復活。

這種幹道增多、塞車依舊的情况，最主要成因就是瓶頸位置的產生。就城隧和青沙的沙田出口而言，幾乎每逢黃昏必塞，成為該段道路使用者被迫接受的時間預算成本。以往吐露港公路方向為例，青沙和城隧車流因為匯集於大埔公路近沙田站的一段，加上該區似乎連續10年仍在進行的道路工程，便成為一個重要的「擠塞地標」。而T4主幹道的設計，以及過往其他曾被地區人士反對的前期版本，興建的其中一個主要原因，便是分流該段道路的車輛，以減少擠塞。

真正從善如流 可減地區阻力

筆者理解3月23日《明報》社評所指，過往一些民生工程總會有些「小我」問題，而不願為「大我」犧牲，令基建不能上馬，蹉跎歲月。我們相信無論持何種政見、立場，在城市可持續發展的前提下，的確要顧全所謂「大我」。然而政府過去在規劃一些嚴重影響居民的道路設計前，又確實未能使應有的持份者充分參與，讓他們提出意見。當局倘能真正從善如流，而非形式上辦些諮詢會「過過場」，相信在項目接近落實時，地區阻力不會太大。

沙田T4工程現在產生的爭端，除了是指因為地區上的意見而窒礙上馬，還有工程花費複雜昂貴，在政府出現財赤之下被質疑是否合理；而當局將項目提上立法會前，似乎無預期會出現有關爭議，在零預備的情况下政府匆匆收回。

年月所帶來的成本上漲，雖然屬必要之惡，成本增加似乎早已寫在牆上，但預算翻了幾番至近72億元，銀碼之大卻的確令人咋舌。筆者過去曾就一些地區項目與當局打交道，過程中政府往往會就不同情况提供替代方案，務求項目盡快上馬。T4項目蹉跎多年，其間經歷各種質疑而被迫擱置、研擬、再提出的過程，筆者相信諸如噪音、空氣污染等問題，政府工程師會有解決方案；剩下的問題就是當局是否願意提出可以壓縮成本的替代方案，讓項目及早上馬。

退一步說，是次T4事件帶出的相關風波，其實只是冰山一角；歸根究柢就是政府在不同項目的設計階段有否開誠布公、廣納民意。過去曾有不少在社會討論的幹線公路工程，也因不同原因沒有落實。例如曾被命名為10號幹線，即現在研究中的11號幹線，當年曾被視為大嶼山尤其是機場進出市區的第二通道。每逢青嶼幹線發生意外，總會有人想到為何無替代道路。當然，屯赤通道早已竣工通車，而11號幹線亦如箭在弦。不過回想早在20年前，民主黨就已提出或支持相關建議，可惜當年政府無吸納意見。

為未來着想 不應吹毛求疵

對政府庫房和市民所納的稅款，無論代議士還是一般市民，都應持續監察，立法會更不應該是橡皮圖章。在必須開源節流的當下，政府的技術官僚便應審慎把關，令資源用得其所；而具前瞻眼光的政治人物或社區人士，亦要細想在都市持續發展的情况下，一旦基建跟不上前進步伐，每蹉跎一日，將來就可能面對更苦惱的困境。為未來着想，便不應吹毛求疵。

作者是民主黨交通政策發言人

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[韓俊賢]