鄧潔：北上人數再創新高 消費者更在乎體驗感和情緒價值

特區政府及社會各界也在不斷探索旅遊業發展的新思路，做出很多新嘗試。該如何擦亮香港本地特色，補齊短板，放大優勢？

補齊兩個短板

一、為消費者提供「情緒價值」。隨着物質基礎和精神世界的不斷豐富，近年來，消費者的消費習慣和偏好有所改變，漸漸從僅看重品質，到看重服務、看重體驗。

雖然不能以偏概全，但總體而言，就非貴價餐廳而言，深圳的服務表現更為貼心和便捷。在排隊等待用餐時，大多數餐廳會提供娛樂設施或茶點，供消費者消遣和食用；用餐時也較少有時間限制，部分餐廳還會提供小禮品。現今，消費者更在乎情緒價值；能夠滿足情緒價值的服務，更受青睞。

二、鼓勵和發展新業態。千篇一律的產品，容易令人產生審美疲勞。不斷推陳出新，如雨後春筍般的新業態，成功助力深圳的第三產業發展。近些年風靡內地的「喜茶」、「霸王茶姬」、「阿嬤手作」等奶茶品牌，以及手辦、盲盒、潮牌、熱門IP（知識產權）周邊等新事物，有着豐厚的青年消費群體。結合時尚的設計、年輕化的營銷，以商業模式推陳出新，在不同行業間組合，行業跨界融合、嫁接信息及互聯網技術，能夠滿足消費者的獵奇心理，追求新事物的商家更受消費者追捧。

放大香港優勢

香港作為中外文化藝術交流中心，有着聯通世界的優勢。全球頂尖藝術作品匯聚香江，Art Basel、香港國際電影節等品牌專案，是香港的金字招牌。近期城中正旺的「teamLab：光漣」、「抱泡瞬間」等藝術裝置，吸引了大批來自本地、內地及海外的觀賞者。有來自內地的電影愛好者在社交媒體上分享：香港的電影按照不同級別劃分，且經常有經典電影重映，讓受眾有更多選擇的空間；來香港體驗地道港風，少不了電影院的行程。

除此之外，香港約有四成土地劃為24個郊野公園及22個特別地區，共佔地44,312公頃，當中包括樹林、草地、山嶺、水塘和海濱地，還有數個離島，以及不少自然生態保護區，是戶外運動的絕佳選擇。

疫情之後，消費者在旅行時更盛行採用「citywalk」及戶外運動的形式去探索城市。根據內地熱門社交平台「小紅書」的搜索數據顯示，「戶外」、「城市出行」相關搜索量，已佔據小紅書類目增長頭兩位的強勢位置，並保持逐年增長的態勢；超過197萬篇相關筆記，記錄着用戶的各種真實分享和心得。

在香港，可以滿足遊客行山、徒步、露營、滑翔傘、衝浪、獨木舟等豐富的戶外運動體驗。而且香港有科學完備的戶外運動路線指引，相關基礎設施完善、搜救系統先進。本港警務處資訊系統部運用科技，研發智慧搜救方案，包括「HKSOS」緊急救援手機應用程式。有曾經使用該程式獲救的市民分享，於求助後約兩分鐘內，已有警員聯絡並得到其準確位置並派人拯救，是向警方求救的最快方法，保障遊人安全。

發展旅業 還需政策支持

除了補齊短板、放大優勢，香港旅遊業的發展，還需要相關政策促進和支持。今年初，泰國和新加坡已宣布對持有中國護照的遊客實行免簽政策，在各國、各地區紛紛推出搶遊客的政策下，結合香港實際情况，當局是否需考慮逐步放寬內地遊客來港旅行政策？此外，為破解「酒店貴、餐飲貴、機票貴」的困境，是否要考慮通過輸入外勞，補充香港服務業人手，降低商家僱用人手成本，以達到降低商品和服務價格之目的，亦是值得探索。

作者是香港青年時事評論員協會成員

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[鄧潔]