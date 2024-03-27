田方澤：政府主動釋出善意 才有助社會復和

對於2019年反修例事件，中央和特區政府已有定調，區區不敢妄加評論。最近就《基本法》第23條立法的《維護國家安全條例》生效，國家安全和社會穩定得到更好保障。社會各界是否更有空間討論接納反修例釋囚，讓他們重獲新生？

被捕者重獲新生 有益社會發展

反修例被捕者涵蓋不同年齡層，但相信以年輕人為主；尤其是在兩所大學的衝突中，不少被捕者皆為在學學生。這些學生或因被捕而中斷學業，或失去獲得專業資格的機會；一些年輕在職人士，亦因此中斷事業或失去專業資格，等待審訊期間以至獲釋後，或需轉行營生。

年輕一代被捕而中斷事業，尤為可惜，他們本應有更多空間貢獻社會。區區感謝一些大專院校承諾協助在囚或獲釋學生完成學業。然而對於已經離校的青年，政府、僱主和各類專業機構，又有沒有空間接納他們，協助他們重投新生呢？

林煥光先生在訪談中提及「不認為任何年輕人激進」，「最重要是從錯誤中學習」。即使官府不同意他們的違法行為，亦應理解他們對社會的熱誠和具行動力。至於一些中老年人，本已有一定的經驗、技能和社會地位，因被捕而失去發揮空間，未免浪費。倘能加以引導和紓解，讓他們有更大發展空間、發揮所長，對社會是否更有益？至於如何推行，值得政府、社會各界有更多討論和思考。

談及復和，始終「一隻手掌拍唔響」。一方面懲教署推出更生計劃，讓在囚者有機會主動改善；更重要的是政府需更進一步釋出善意，帶動復和氣氛。最近兩三年，考慮到維護國安，特區政府持強硬態度，自能理解；但不免使公眾錯覺政府常「喊打喊殺」。即便在愛國者之間，如立法會議員謝偉俊曾於立法會批評政府在民生問題採取強硬態度，亦被特首李家超指稱令他聯想起「2019年黑暴」、「軟對抗和反動力量所用的形容詞」，難免使公眾感驚訝。

要談2019年的復和，除了檢討政府在早期回應民間訴求的效率和手段，不可不提警方民望曾一度跌至新低（註）。針對警方執法的社會爭議，監警會於2020年中發布專題審視報告，曾提出52項建議，例如請警務處重新審視使用武力的指引、改善警員執勤時的身分標識等。

時任特首林鄭月娥曾責成保安局跟進；2020年保安局亦曾公布召開跟進會議，當時的保安局長正是現任特首李家超。然而4年過去，似乎未見相關跟進和改善的公開資料。要重建市民對警隊的信心，似乎亦猶如遙遙長路。

重建社會信心 用心發展經濟

一方面是在社會上處於弱勢的釋囚和民眾，另一方面是掌有執法和行政權力的政府及立法會。在反修例事件的5周年，政府和立法會應行多一步，推動措施鼓勵更生、撤銷未起訴的個案、公布警方跟進項目，讓公眾看到善意，才能重建社會信心，大家用心發展經濟，使香港回到正軌。

在保衛國安的「嚴」與社會復和的「慈」之間如何拿揑，本就是政治的學問。截稿之日，正見報章報道人稱「第二代美國隊長」的馬俊文，因23條立法修訂《監獄規則》，未獲扣減最多三分之一刑期、於周一提早獲釋，暫未知出獄日期。懲教署不評論事件，但似乎使公眾感到：我們是否在嚴懲犯人，而非鼓勵新生？要談復和，正要官民雙方都珍視社會和諧、有意修補。還請當權者行出第一步，自然水到渠成。

註：香港民意研究所調查

作者是教育及時政評論人

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[田方澤]