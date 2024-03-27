劉銳紹：人心不古非虛語 惶心不解君子意——「23條」通過後中外角力與香港應對之法

（1）慎防美國將會狠招頻出

──美國經過數年部署和整合，看來已到狠招頻出的時候，尤其是今年11月將是美國總統選舉之時，不排除部分攻勢還會提前。可以預見的，將是更嚴厲的各種制裁、降低經濟評級、進一步限制科技產品、引發金融戰、提升旅遊警示級別、游說美商離開……諸如此類，不一而足。

但有一點更重要的，就是從根本上動搖西方陣營對香港的信心，間接破壞內地借助香港經濟與世界接軌的基礎。例如，加快取消香港駐美經貿辦事處的特殊地位（近乎大使館待遇），取消已實行多年的貿易、投資和旅遊便利，使香港成為像內地城市一樣的中國城市。

更值得注意的是，美國駐華大使伯恩斯早前來港，其後發表一段言論，強調美國駐港總領事館的「超然獨立地位」，可以直接向華盛頓匯報工作，是1997年之後才有的。外界理解為：這種地位，可能因應形勢變化而收回或改動。

如果上述兩種變動同時出現，即全面降低香港的國際地位，顯示狠招這時才正式開始，中美在國際層面的「超限戰」（超出任何限界的無形戰爭）將向縱深發展。

──相信中國也做了反制的準備，並「以引抗脫」：吸引外資，抗衡脫鈎。近期較明顯的迹象是：進一步加快分拆「歐美合流」（據聞習近平可能在5月訪問法國），借助外商（尤其是美商）與本國政府的利益分歧，減低美國的衝擊力。日前在北京舉行的中國發展高層論壇就是一例，出席的85名高管人士中，34人來自美國跨國企業，比去年為多。

中國相信商人的「趨利基因」，有錢賺就來；他們忠於自身利益，甚於忠於本國的政治需要。這也是港府所持的理念，財政司長陳茂波的發言也有此暗示。從這個角度看，「人心不古非虛語」，同樣應驗在外國政府和外商身上。

──不過，上述對外商的判斷是否可靠？還有待驗證。內地和香港傳統傳媒近期多報道好消息，例如蘋果公司首席執行官庫克（Tim Cook）在北京的發言十分正面，並表示繼續在華投資。但他接受美國傳媒訪問時，卻是另一種審慎以至負面的說法，皆因蘋果公司正面臨美國政府重罰。無論背後是政治還是商業原因，中國如忽視外商的兩面性，也許又要多付代價。

其實，多年經驗證明，大型外商繼續在中國投資，皆因它們是「龐然大物」，投資巨大，不容易撤離；而且它們「有牙力」，可以與中國互相利用、討價還價，把利益最大化。但目前逐漸流失的是中型外資，「牙力」較弱，最容易成為中外角力的磨心，甚至是政治的犧牲品。中型外資流失的趨勢近年愈見明顯，佔了流失總量的頗大比例，甚或是主要部分。

所以，中國雖有某些反制力量，但仍需假以時日，才能提升綜合國力，全面對外周旋。這不是「長他人志氣，滅自己威風」，而是務實的判斷。據《華爾街日報》稱，中國總理李強對外商「坦率承認了圍繞中國經濟與日俱增的擔憂，包括中國在房地產行業和地方政府債務方面面臨的愈來愈大的風險」。容或這是美國宣傳戰的手法，李強的原話不是這樣，但相同的內容早已見於內地傳媒的客觀表述，所以不能情緒化處理。

（2）不單穩定民心 還要凝聚民心

──在香港，官方指通過「23條」後，就可以集中精力發展經濟。大家都想看到這個願景，關鍵是如何落實？眼前，最重要的不單是穩定民心，而是爭取民心所向；但似乎通過「23條」後，這種凝聚力量未見明顯。其中一個原因是官方解說「23條」時的審慎程度，作了寬鬆的解釋後，又處處要為日後各種可能性「兜底」。

例如，官方力陳「23條」不會影響新聞和言論自由，本來可以安市民的心，惟為了保險，官方經常突出「新聞和言論自由不是絕對的」。這是事實，也是法律的準則之一。這也許是官方的需要和策略；但在推銷政策時，必然產生「從緊執行」的疑慮，這也是避免不了的真實反應。

──其實，面對這種情况，務實的語言可作平衡。例如，官方被問及「23條」火速完成立法，但「雙普選」如何推動？官方答案是「現時不應發生容易引起不同意見的事件；『雙普選』是最終目標，但沒有時間表」。這是標準答案，但如果補充一句：「23條通過後，將會尋找適當時候，諮詢及處理『雙普選』問題。」效果會否更好？

──市民現時主要觀察兩點：一是「23條」如何執行？政治元素和法律元素如何分清？會否擴大至意識形態層面？速度如何？或有節制而行？二是通過「23條」後的經濟實效如何？市民欣賞官方推動刺激經濟的措施，可以「日夜都繽紛」，但如何衡工量值、計算各項活動的成本效益？也是市民關心的。

在這兩點上，不能側重第二點而忽略第一點；或全力推動第二點，在第一點上卻過分杜漸防微、密不通風。果真如此，只會把預防「極少數的可能性」，變成把市民都視為防範目標。須知道，市民還有一種真實的擔心，就是內地的政治文化輻射到香港來。所以，聯合國本年度的《世界幸福報告》顯示，香港的幸福指數連跌3年，由第77位跌到第86位，比台灣（31位）、內地（60位）還要低。「家庭開心指數」也連跌4年，今年只有6.43分（10分滿分，見和富社會企業與東華學院護理學院的調查）。這些數據都必須正視。

（3）如何應對香港內外形勢

──既然「23條」已經通過，完了官方一個心願，那就像官方所說，集中精力拼經濟、努力實踐「由治及興」，自覺地寬鬆處理政治問題，還要主動防止（甚至告誡）來自各方的「精忠活躍症」；讓市民慢慢適應，毋須一步到位，徒添緊張。近日中國香港舉重健力總會「香港為國家」的口誤事件，有關方面處理得宜，希望有公權力的人帶頭創造融和氣氛。

──1960年代末期，港英政府也立緊急法例。其後，它按其需要改善民生、社會和政治環境；前兩者是快速的，後者是漸進以至緩慢的，但讓市民擁有前行的真實感。我駐英時問過前港督麥理浩，他直認這是政治需要，爭取香港民心，藉以跟中國談判香港前途問題。可見，政治和經濟可以雙線、分速進行，但毋須「惶心不解君子意」，我自巋然不動。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]