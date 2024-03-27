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2024年3月27日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：當國家安全壓倒一切 ／文：陳景祥
聞風筆動：後23條立法 愛國主義教育快出台 ／文：李先知
陳弘毅：《維護國家安全條例》的意義和影響（上）
劉銳紹：人心不古非虛語 惶心不解君子意——「23條」通過後中外角力與香港應對之法
田方澤：政府主動釋出善意 才有助社會復和
鄧潔：北上人數再創新高 消費者更在乎體驗感和情緒價值
筆陣：當國家安全壓倒一切 ／文：陳景祥
【明報文章】《基本法》第23條立法大功告成。行政長官李家超上周五簽署經立法會通過的《維護國家安全條例》（「條例」），上周六（23日）刊憲生效。
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筆陣：當國家安全壓倒一切 ／文：陳景祥
聞風筆動：後23條立法 愛國主義教育快出台 ／文：李先知
陳弘毅：《維護國家安全條例》的意義和影響（上）
劉銳紹：人心不古非虛語 惶心不解君子意——「23條」通過後中外角力與香港應對之法
田方澤：政府主動釋出善意 才有助社會復和
鄧潔：北上人數再創新高 消費者更在乎體驗感和情緒價值
聞風筆動：後23條立法 愛國主義教育快出台 ／文：李先知
陳弘毅：《維護國家安全條例》的意義和影響（上）
劉銳紹：人心不古非虛語 惶心不解君子意——「23條」通過後中外角力與香港應對之法
田方澤：政府主動釋出善意 才有助社會復和
鄧潔：北上人數再創新高 消費者更在乎體驗感和情緒價值
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