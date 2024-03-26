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歐陽五

歐陽五：大科技時代 中美博弈怎麼博？

【明報文章】當前，人類似乎正經歷科技變革的大時代，Sora等生成式人工智能（AI）大模型，引發生產工具革命；基因編輯技術已實際應用於醫療領域；航天技術不斷突破，開啟宇宙新的探索；「腦機接口」的實現，引發人們更多遐想……革命性的技術多領域「開花」，令人應接不暇。

當前或許也是美國對華科技戰最激烈的時候。今年以來，美國國會已提出20多個與中國有關的法案，涉及電動車、綠色能源、電子商務等多個領域。據統計，近5年美國國會提交的涉華法案比過去28年還要多。近期，美國眾議院通過要求字節跳動剝離對短片平台TikTok控制權的法案，更是引發廣泛輿論關注。

美國的霸權焦慮情緒

美國對華科技打壓愈演愈烈，是其維護技術霸權焦慮情緒的折射；而美國的焦慮不是沒有緣由。

首先，有數據表明中美科技差距在不斷縮小。韓國科技部近日發布的評估結果顯示，從50項「國家戰略技術」來看，若將美國發展水平列為100%，其他經濟體的科技發展水平依次為歐盟92.3%、中國86.5%，中美科技差距首次縮小到3年。

近年中國科技發展迅速，目前中國在6G、新能源等領域佔據領先地位，實現了國產大飛機、大型郵輪等製造業領域技術的自我突破，並在量子通訊、航天、基因編輯領域有開創性的研究進展。在去年拜登簽署行政命令限制美企在華投資的三大關鍵領域——半導體、量子計算和AI，中國均有一定發展實力。

此外，中國鼓勵科技創新的政策頻出，更提出「新質生產力」概念，將技術和產業緊密結合，形成技術、政策、資金能夠凝聚合力，擁有良好創新生態的「技術性社會」。

其次，當前科學技術的「指數級發展」，對中美科技競爭前景帶來很大的不確定性。

在這個科技變革的大時代，世界走向變得難以預測。比如近年人類的幾項技術突破，AI技術的突破可能改變現有生產關係；新能源技術的突破可能改變當前能源格局；此外還有量子通訊、基因編輯、區塊鏈……每一個領域的突破，除了巨大的經濟價值，都對現有社會有顛覆性的意義。

而多領域出現顛覆性的技術，並非偶然。有分析認為，相對於以個人或小團體興趣、私有財力為驅動的「小科學時代」，如今所有政府都意識到科學研究對國家發展的重要，願意投入大量精力、資源。目前世界主要科技國家，都選擇投入相當資源在多個領域推動研發，因為創新某種程度上是概率問題，多頭並進才更有可能迎來技術引爆點。因此當下的中美科技競爭，並不能簡單地理解為線性的「你追我趕」，而是充滿變數。這也決定了中美科技博弈是一個長期、動態的競爭過程，這顯然增加了美國的焦慮。

線性思維應對科技競爭 勝率有多大？

美國的焦慮，源自保持其技術霸權的執念，希望把自己設置為人類發展的上限，於是選擇更加激烈的方式壓制中國科技發展。實際上，這種壓制發展的邏輯，對美國自身也造成巨大傷害。由於各項限制政策，美國科研成果的產業化速度連年下降，美企利潤的增長愈來愈多地依賴與科技進步無關的收益。美國部分盟友，也對遭受「相關脅迫」多有不滿。更重要的是，用線性思維去應對「大科技時代」的競爭，用圍堵方式去限制路徑不可預測的科技發展，某種程度上是賭博心態，贏的概率有多大？

中美兩種姿態 折射策略差異

當前美國參議院還在審議剝離TikTok的法案，但北京已開始為中美科技交流牽線搭橋。近日在北京舉行的中國發展高層論壇，邀請不少美國科技企業代表參會，並設AI、「大健康」等專題論壇，交流搭建平台。兩種姿態，反映的不僅僅是營商環境的溫差，也折射了科技博弈中的兩國策略差異。

近年，中國多項政策旨在降低他國對華科技合作的制度、規則和政策成本，同時注重提升他國技術、資金、人才流向中國市場的回報率與共贏感。例如擴大服務業開放，讓科學研究和技術服務外資企業進入中國市場，獲得與國內企業同等待遇，並允許外籍科學家領銜承擔國家科技計劃項目、擔任新型研發機構法定代表人、牽頭負責科技創新項目等。

以更開放姿態擁抱科技合作，才能不斷創造新的可能、加速科技更新、增加突破性創新的機率。中國的做法，似乎更順應「大科技時代」的發展邏輯。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]

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