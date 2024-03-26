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管浩鳴

管浩鳴：捉緊蓬勃發展的「毛經濟」尾巴

【明報文章】近年來，養寵物已經從趨勢發展為熱潮。隨着生活水平提高、觀念改變，愈來愈多人將寵物視為家庭成員，進而投入大量金錢和精力在寵物飲食、健康照顧和生活環境等方面，也造就了寵物新經濟。

香港受高齡化及少子化影響，加上新一代傾向不結婚、不生育，很多人養起「毛孩」，樂當「貓奴」、「狗奴」。據統計處於2018年所做的調查顯示，全港住戶飼養的貓狗數目分別為18萬隻及22萬隻，約24萬個住户在家中飼養合共40萬隻貓狗，佔全港所有住戶數目的9.4%。

連結寵物產品服務 可成大產業

養寵物要視乎能力及條件，因而多年來，一直有不少寵物咖啡室及食店在「樓上舖」經營，讓沒有成為「貓奴」、「狗奴」的大小朋友，一嘗與貓狗玩樂的樂趣，亦可帶動租務及飲食市場，這算是寵物經濟起始之一。及後逐漸衍生各式各樣市場，例如保險、美容、醫療、飲食、訓練、玩具、旅遊、酒店、家品、服飾、攝影、藝術、善終，甚至寵物溝通等職業。

此外，人們經常在社交媒體分享自己的寵物照片和故事，推動了與寵物相關的網絡社群形成。許多寵物網紅和寵物影片創作者通過這些平台獲得廣泛關注和收入，社交媒體和網絡科技的發展促進了寵物經濟增長。

總體而言，寵物經濟有「擬人化」趨勢，人所需要的，寵物如是，因而令每一項產品與服務促成小市場，連結起來就是大產業。人們對寵物的愛護和關注推動了相關產業快速發展，同時也為人們提供了更多照顧和服務寵物的機會。

參考內地大數據平台公司的數據及分析，《2023-2024年中國寵物行業白皮書（消費報告）》顯示，寵物主人的偏好也帶動一些全新的消費機遇，比如購買寵物糧的直播平台有顯著升幅；38%寵物主人會有攜寵出行難的問題，因而75.8%寵物主人有換車想法，使購車需求提升。除此之外，有幫助寵物主人照料幼貓幼犬的「寵物幼兒園」，也有寵物醫院設立寵物「月嫂」，更有專業的寵物搜尋團隊等。因此在可預見未來，寵物經濟在內地依然有不少增長點。

至於香港有沒有條件搞活「毛經濟」？回首去年4月，有傳媒報道指有建議在大澳打造「貓樂園」，筆者曾表示是一個可行的旅遊發展。有「東方威尼斯」之稱的大澳，除了漁村風情吸引市民和旅客，陸上「十步一貓」的可愛情景，吸引大批「貓奴」每逢假日去「朝聖」，沿途盡享「擼貓」之樂。

大澳旅遊發展的元素已屬多樣化，在上址某些合適區域加設貓元素亦無妨，既可集中管理流浪貓問題，也可辦導賞團教導大小朋友愛護動物，但必須顧及當地居民意見和實施系統性的管理，上址交通和旅遊配套方面亦要有相應配合，以及加設人手和資源跟進貓問題。否則，過度發展令大批旅客前去，擾民擾貓將造成負面影響。

「毛經濟」在官方層面上不曾找到相關研究及數據，惟最為人知道的切入點，是有關寵物法規及在各區設立寵物公園。商界方面，因應客源需求，不少商場定為「寵物友善商場」，允許狗於商場範圍內落地行走，並可進入大多數店舖。

至於非牟利團體方面，賽馬會透過慈善信託基金撥捐逾3億元，支持香港愛護動物協會在青衣設立「愛護動物協會賽馬會百周年中心」，早前舉行開幕典禮。該中心提供24小時救援服務及其他先進的醫療服務與設備，亦有領養及寄養服務、美容專區、教育工作等。筆者認為其設立是一個「寵物福利全面化」的里程碑，提供強大的後援寵物服務；期望兩大機構再次合作，將服務拓展至全港大部分地區，為「寵物友善政策」提供良好示範作用。

投入資源 預測未來發展

國家主席習近平經常強調「高質量發展」，包括有效運用創新科技提升業界質量，例如利用大數據，分析及預測消費者行為喜好，做到產品或服務精準到位。筆者認為特區政府及賽馬會應投入資源，透過本港寵物產業的趨勢分析，從寵物領養趨勢、寵物市場需求趨勢、寵物產業發展挑戰和寵物產業發展機會等角度，預測未來發展。

不過，寵物產業也面對一些挑戰，例如要加強法規建設、提高市場競爭力和加強寵物教育等。筆者相信在各方共同努力下，本港寵物產業將迎來更美好的機遇，亦可增強本港軟實力。

作者是立法會議員、法政牧師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[管浩鳴]

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