曾鈺成：立法大功告成 仍須居安思危——香港如何貫徹總體國家安全觀

由習近平總書記兼任主席的中央國家安全委員會，2014年4月15日召開第一次會議。習近平主席在會議上指出：「當前我國國家安全內涵和外延比歷史上任何時候都要豐富，時空領域比歷史上任何時候都要寬廣，內外因素比歷史上任何時候都要複雜，必須堅持總體國家安全觀，以人民安全為宗旨，以政治安全為根本，以經濟安全為基礎，以軍事、文化、社會安全為保障，以促進國際安全為依託，走出一條中國特色國家安全道路。」

在總體國家安全觀的指導下，我國在2015年制定了新的《中華人民共和國國家安全法》（下稱「國家安全法」），其中第2條給「國家安全」作出了明確的定義（這定義已納入《維護國家安全條例》，成為香港法律對「國家安全」的定義）。按總體國家安全觀，國家安全涵蓋多個重點領域（以目前統計共有20個），其中17個領域寫入了國家安全法的條文。

過去10年，針對各個重點領域，我國先後制定了多部維護國家安全的法律，包括2014年的反間諜法和軍事設施保護法，2016年的反恐怖主義法，2017年的國防交通法、網絡安全法和境外非政府組織境內活動管理法，2018年的國家情報法、核安全法和國際刑事司法協助法，2020年的密碼法、出口管制法和外商投資法，2021年的生物安全法、海警法、數據安全法、反外國制裁法和陸地國界法，2022年的反電訊網絡詐騙法，2023年的對外關係法和修訂反間諜法，以及今年6月起施行的糧食安全保障法。有說法指我國規範各領域國家安全的法律，目前已有30多部，其中大部分是在2014年之後制定或修訂的。

立法維護國家安全，當然不是中國獨有。例如美國和英國，在上世紀已為國家安全進行了多項立法，立法工作比中國早得多，擁有的國家安全法律比中國多得多。踏入本世紀，他們又新增了多部國安法律，特別針對恐怖主義和網絡襲擊。英國去年底實施的《國家安全法2023》，主要是針對間諜活動和其他方式的外國干預。

國家加緊為國安立法，但在「一國兩制」的方針下，維護國家安全的全國性法律，全部不在香港實施（除了為應對2019年在香港出現的危害國家安全情况，由全國人大常委會制定的《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》）。香港特別行政區維護國家安全，既是憲制責任，也是維持特區繁榮穩定的實際需要。而如果在法律上有任何漏洞，必須靠特區自行立法去補救。「基本法第23條立法」的必要性和迫切性，自是不言而喻。現在有關立法業已完成，《維護國家安全條例》已經刊憲生效，按行政長官的說法，「我們將有效保障國家安全，讓香港可以無後顧之憂，輕裝上陣，全力聚焦發展經濟、改善民生，共同創造一個更繁盛、更美好的家園」。

20個國安領域 港應承擔適當責任

習近平主席每談及國家安全，都會提醒人們要增強憂患意識，做到居安思危。特區政府在全力為發展經濟和改善民生拼搏時，恐怕也不能把國家安全置諸腦後。

香港特別行政區要不要貫徹總體國家安全觀？怎樣貫徹？作為一個地方行政區域，香港對於總體國家安全觀涵蓋的20個重點領域，各負有什麼責任，需要認真研究。有些領域，不在特區自治範圍之內，安全問題自是由中央負責，例如國土安全、軍事安全、海外利益安全；有些領域，香港維護安全的能力有限，例如資源安全和糧食安全；另有一些領域，顯然和香港自身發展的關係較小，例如太空安全、深海安全和極地安全。但其餘大部分領域，都和香港的安全、穩定和繁榮有密切關係。這些領域的安全問題，香港應承擔適當的責任，特區政府在全力聚焦發展經濟、改善民生的同時，不可須臾忽視。這裏且舉幾個例子。

應走出「香港式」安全道路

先看看文化安全。國家安全法（第23條）規定：「國家堅持社會主義先進文化前進方向，繼承和弘揚中華民族優秀傳統文化，培育和踐行社會主義核心價值觀，防範和抵制不良文化的影響，掌握意識形態領域主導權，增強文化整體實力和競爭力。」這規定固然不適用於香港，但香港有沒有面對文化安全的威脅呢？我們有沒有警覺「不良文化的影響」，並採取有效的防範和抵制措施呢？我們的意識形態領域由誰主導？我們的文化實力和競爭力要怎樣增強？香港要成為「國際藝術文化交流中心」，這些問題不能不重視。

關於網絡安全，國家安全法（第25條）規定：「國家建設網絡與信息安全保障體系，提升網絡與信息安全保護能力」；「加強網絡管理，防範、制止和依法懲治網絡攻擊、網絡入侵、網絡竊密、散佈違法有害信息等網絡違法犯罪行為，維護國家網絡空間主權、安全和發展利益」。香港對網絡管理和資訊安全自行制定的政策、制度和法規，必須保證與國家的要求對接，防止香港成為入侵國家網絡、危害國家資訊安全的缺口。

再看看生態安全這個領域。國家安全法（第30條）說「國家完善生態環境保護制度體系，加大生態建設和環境保護力度，劃定生態保護紅線」。把生態安全列為國家安全的一個重點領域，寫入國家安全法，說明國家對生態環境的重視。眾所周知，近10年國家的發展奉行「綠水青山就是金山銀山」的原則，禁止破壞生態環境的發展項目。特區政府制訂發展規劃時有沒有採用同一標準？有沒有劃定生態保護紅線？

至於經濟安全、金融安全、科技安全、生物安全、人工智能安全和數據安全等領域，香港在這些領域上有自己獨特的條件和情况，應該走出一條「香港式」的安全道路。這些領域的安全，不能只靠立一條法；在制訂各項政策措施時，必須統籌兼顧發展與安全，這是總體國家安全觀的一條原則。

社會應思考怎樣將理論在港實踐

總體國家安全觀的「五大要素」是：以人民安全為宗旨，以政治安全為根本，以經濟安全為基礎，以軍事、科技、文化、社會安全為保障，以促進國際安全為依託。當中有些內容，或許超出了香港作為一個地方行政區域的權限，但前3項要素，對香港完全適用。今年的全民國家安全教育日，特區政府和社會各界，在紀念總體國家安全觀提出10周年的時候，應該認真思考，怎樣把這重要理論應用到香港的實踐，加深我們對國家安全的認識。

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