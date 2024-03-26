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2024年3月26日星期二
袁彌昌
筆陣
筆陣：記23條立法 ／文：袁彌昌
聞風筆動：科企聯盟低調回應23條 料沿用國安法做法 ／文：李先知
曾鈺成：立法大功告成 仍須居安思危——香港如何貫徹總體國家安全觀
阮穎嫻：旅遊業揀客之道
管浩鳴：捉緊蓬勃發展的「毛經濟」尾巴
歐陽五：大科技時代 中美博弈怎麼博？
筆陣：記23條立法 ／文：袁彌昌
【明報文章】在12天內極速完成二讀及三讀後，立法會終於在本月19日三讀通過《維護國家安全條例草案》，完成《基本法》第23條立法的憲制責任。立法毫無疑問具有里程碑意義，勢令香港進入一個新時代。
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筆陣：記23條立法 ／文：袁彌昌
聞風筆動：科企聯盟低調回應23條 料沿用國安法做法 ／文：李先知
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聞風筆動：科企聯盟低調回應23條 料沿用國安法做法 ／文：李先知
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