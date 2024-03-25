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狄志遠

狄志遠：23條立法之後：拼經濟、拼民生

【明報文章】《基本法》第23條立法通過後的當日，特首突然親臨立法會發表講話，向市民及立法會表示，23條立法之後，特區政府會全力拼經濟、拼民生。

過去一段時間，特區政府官員常解說：政府施政困難，是因為受到反對派的阻撓、立法會拉布、黑暴事件等。而到今日完善選舉制度、23條立法，政府施政的政治壓力，基本上治理好，「受政治拖累」的說法已經不成立。政府已沒有理由不作為，更沒有道理不能為。那我們就要向特首及官員「追功課」——拼經濟、拼民生已不能只是口號，而是要實實在在交出功課。

今日香港面對的問題，是經濟前景不明朗、找不到經濟發展軌道。另外，政府面對財赤，又要應對各項民生需要，包括人口老齡化，殘疾人士、照顧者及精神健康等服務需求，精準扶貧工作等等。要拼經濟和民生，那政府如何解決上述問題？

訂5年發展藍圖

讓大家看見未來

拼經濟、民生，首先要有願景，政府要制訂未來5年發展藍圖，建立社會對未來的信心。過去政府提過不少發展計劃，有些已不了了之；有些做了，但掌握不到有什麼成就。近年政府提得較多的是「一帶一路」、大灣區、創新科技、盛事經濟、自由行，當然還有國際金融中心。對於這些項目，大部分市民都摸不着頭腦、看不清未來；當中也有不少令人覺得「虛」，都是煙花效應、雷聲大。

政府要交的功課，要由「虛」變「實」，提出的5年發展藍圖最少有兩項指標：（1）對GDP（本地生產總值）的增長；（2）對就業職位的增長，特別是青年就業。這些才能說明發展成果。如何做，可以有多種方法；但達到效果，才是最重要。KPI（關鍵績效指標）不是只說明做了什麼，更重要是做到什麼成果。

另外，政府的外在阻撓減少，現在到政府自身要打通任督二脈。政府施政的很多問題，源於自己的綑綁及部門之間的關卡，以致效率差、做得差。3名副司長是否需要發功，帶領各部門做好政策、與時並進，並互相協調？倘政府的內部機器老壞，只會事倍功半。

拉近官民距離 爭取民心

政府近年搞了不少盛事活動，但總有不少市民發出噓聲，他們看政府什麼事情都覺得不順眼，這說明社會上仍有市民對政府抱負面情緒。當然，當局可以對這些情緒置諸不理；但社會瀰漫這種負面情緒，並不利於政府施政。因此，爭取民心是特區政府馬上要做的工作。

特區政府要拉近官員與市民的距離——是的，官員已懂得善用社交媒體接觸市民，但這些接觸都是遠距離的，在網上世界是不能夠拉近大家的良好感覺。不如到街上飲吓涼茶、行吓市集、做吓晨運，這會與市民有更多接觸。

有調查指出問責官員的民望走下坡，官員是時候去加強與市民的關係、強化政府的認受性。大家應多離開辦公室，到處走走，不要只在辦公室搞facebook和Instagram。

融入多元參與 聽取不同聲音

今日的議會及各諮詢委員會，聲音未夠多元化；多是支持政府的聲音，有點「圍爐取暖」。如果政府偏聽，對事情就會多了盲點，施政就變得粗疏。從近期的垃圾徵費事件，就看到政府在執行有關措施時粗枝大葉，愈談愈多問題，結果要延後執行。

因此，政府要抱更開放態度。政府在諮詢市民意見的過程中，容納不同聲音，多聽不同意見，至少各諮詢委員能夠邀請不同政治立場及不同政策觀點的人加入，衝擊及擴闊政府政策思維，令施政以民意為依歸，而不是單憑長官意志。

完成23條立法，不是一個結束，而是一個新開始，是要開始創造一個更美好的將來。因此特區政府要交出功課、立法會要做好本份、市民要抱有信心。未來要做的工作，比完成23條立法更多、更具挑戰性，所以現在仍未是慶祝的時候，但我們可以為可見的將來而感到高興。

作者是新思維主席、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠]

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