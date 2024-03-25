盧文端：23條立法後的香港路向

其一，全面準確理解習近平主席關於香港問題的重要論述，這是掌握香港路向最重要、最基本的根據；其二，一國兩制方針長期不變、堅定不移，這是決定香港路向的定海神針；其三，聚焦發展第一要務、鞏固提升國際金融中心地位，這是香港立身之本，也是國家重大戰略利益，誰破壞香港繁榮穩定、損害香港國際金融中心地位，誰就是歷史罪人；其四，中央視香港為「掌上明珠」，更多挺港措施陸續有來，這是香港最大依靠，香港需做好承接安排；其五，營造包容和諧社會氣氛、去泛政治化、彰顯一國兩制的香港特色，這是由治及興的必要條件；其六，加強行政長官的領導，這是良政善治的組織要求。

習主席重要論述 決定香港路向

當今中國有一個極重要的概念——「兩個確立」，即「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。中央文件強調「兩個確立」的重大意義：「對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。」這個論斷告訴我們，新時代的中國發展包括香港特區的一國兩制實踐，都要以習近平思想為指導；習主席關於一國兩制的論述，是這個思想體系的重要組成部分。要了解、把握23條立法後的香港路向，就必須全面準確理解習主席關於香港問題的重要論述。

筆者認為，習主席的有關論述不僅沒有因時間改變而過時，反而是常讀常新，特別在香港完成23條立法、全面復常之時重溫這些講話，彷彿感到習主席就是針對香港現在情况發表的講話，具有很強的現實針對性和指導意義。主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥早前參加港澳地區全國政協委員聯組會和全國人大香港代表團審議時發表的講話，為我們理解習主席關於港澳工作的重要論述提供了指導。

習主席牽掛香港發展 中央挺港無上限

這些年，香港特區的一國兩制實踐經歷不少波折，因而不斷有人問一國兩制會不會變。習主席的回答是：堅定不移、長期不變。這擲地有聲的八字宣示，對於關心23條立法後香港前途的人來說，無疑是一顆大大的定心丸。事實上，無論是《港區國安法》還是23條立法，其首要目的都是為了保一國兩制。

復常後的香港，發展是第一要務。這是習主席最牽掛的事情。「香港發展一直牽動着我的心！」2017年6月29日習主席抵港時說了這句充滿深情的話，港人一直銘記於心。習主席其後在七一講話中要求香港「始終聚焦發展這個第一要務」；在2022年七一講話，又要求香港排除一切干擾、聚精會神謀發展。丁薛祥副總理也強調23條只有盡快立法，才能讓香港輕裝上陣，把主要精力轉移到經濟發展、民生改善。李家超特首認真落實中央要求，他說：維護國安條例將有效保障國家安全，讓香港可以無後顧之憂，輕裝上陣，全力聚焦發展經濟、改善民生，共同創造一個更繁盛、更美好家園。

在發展要務中，金融是重中之重。「兩會」期間，中聯辦主任鄭雁雄參加香港代表團會議發言時特別傳達：習近平總書記多次寄語香港要鞏固提升國際金融中心地位。在筆者看來，中央特別重視香港金融，至少有三方面原因：一是國際金融中心乃香港經濟「命脈」；二是作為國家唯一的國際金融中心，香港在國家金融強國建設中擔當不可替代的重要角色；三是中美很難避免金融戰，香港將發揮重要作用。

許多輿論預計，美國在貿易戰、科技戰後，遲早會對中國發動全面金融戰。美國官員曾表示，若中國採取收復台灣行動，美國將對中國祭出所有制裁手段，包括實施對俄羅斯那樣的金融制裁。香港作為我國對外金融的重要通道和橋頭堡，將充分利用國際金融中心的優勢，在防範化解金融風險、反制美國金融制裁方面發揮重要作用。正如丁副總理所說，保持香港的獨特地位和優勢，是中央實行一國兩制方針的一個重要戰略考慮。

香港很多人關心：23條立法後，中央將推出什麼挺港措施。我們都看到，「香港有求，祖國必應」，中央支持香港無上限、無保留。去年12月習主席會見李家超特首時，再次表達對香港的支持。筆者之前在《明報》的文章談到國家給予新加坡免簽待遇會否給香港一事，在社會引起注意。在全面落實「愛國者治港」並完整構建維護國安法律體系之後，香港已具備大規模接待內地遊客的安定環境；估計提高內地旅客購物免稅額、恢復深圳居民來港「一簽多行」並擴展至大灣區其他城市，以至進一步增加自由行來港城市等，都會分階段逐步實施。香港的當務之急，就是要對大量內地居民來港早做準備；同時，還要研究部署承接中央不斷推出的創新科技、金融挺港等各方面措施，充分發揮其增強香港發展動能的效用。

營造包容和諧氣氛

支持行政長官領導

23條立法完成後，很多人都希望擺脫泛政治化泥沼，不願看到社會氣氛持續緊張。筆者可以很負責任地說，23條立法後，香港將致力營造包容和諧的社會環境，因為習主席的講話已經給予明確答案。

習主席2017年七一講話要求香港始終維護和諧穩定的社會環境，去泛政治化，不要人為製造對立、對抗，否則會嚴重阻礙經濟社會發展；2022年七一講話又進一步提出，香港居民，不管職業理念，只要真心擁護一國兩制、熱愛香港、遵守基本法和特區法律，都是建設香港的積極力量。習主席畫出最大同心圓，希望能夠團結調動一切力量，共同建設香港美好家園。習主席的這些講話，今天讀來感到特別親切，也讓所有希望香港好的人感到放心安心。也要看到，23條立法後，香港維護國安將進入法制化的正常軌道；天天搞政治、講國安，這不是香港作為經濟城市的本性。丁副總理說得很清楚，「不要天天搞政治」，要在經濟發展、改善民生方面辦實事。

香港實現由治及興，須加強行政長官領導。行政長官是中央對香港特區實行管治的主要途徑和抓手。只有加強行政長官的領導，才能確保特區政府敢於擔當、善作善成，展現良政善治新氣象。2022年習主席七一講話中強調，行政長官和特區政府是治理香港的第一責任人。丁副總理對港區全國政協委員提出的3點希望，其中之一就是「全力支持行政長官和特區政府依法施政」。所以，無論是特區政府的司長、其他主要官員及公務員，還是社會各界愛國愛港人士，都要全力支持行政長官。這是大家的職責，也是香港和國家的利益所在。

作者是第十屆中國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

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