Gideon Behar、Ravid Levy：以國循環水利經濟 可助世界應對氣候危機

這就引發一個重大挑戰：如何以同等價格供水？如何確保供水優質、清潔及健康？及如何在環境中為自然和生態系統留下足夠的水？

此外，以色列也有向鄰國供水：每年以國向約旦輸送約1億立方米的水，數字接近向巴勒斯坦輸送的水量。根據以色列和約旦及阿聯酋的三邊協議框架，三方也在研究以色列每年向約旦供水額外增加2億立方米的方案。這項協議的重點，是以國將向約旦出售2億立方米淡化海水，並反過來購買約旦境內生產的太陽能。這表明以國不僅滿足自己的用水需求，且愈來愈有能力幫助鄰國滿足其用水需求。

除了上述問題，氣候危機也對全球帶來挑戰，導致降水減少、氣溫上升等。

海水化淡 成主要水源

以國創立循環水利經濟（circular water economy），或許是無心插柳，但其實非常符合以國自身需要。循環水利經濟雖尚未發展完整，但隨着時間過去，離實現這個創新構思已愈來愈近。

以國每年淡化約6億立方米海水，這些海水絕大多數來自地中海。現時以國目標是每年淡化多3億立方米海水，直至2030年。這項戰略舉措，最終能讓淡化海水成為以國淡水的主要來源。

今時今日，海水淡化所使用的電力大部分來自天然氣，但隨着在海水淡化上擴大應用再生能源，溫室氣體排放量也將減少，從而減輕對全球暖化的影響。

隨着愈來愈多海水被淡化，監測鹽化現象對海洋環境的影響，及發展復原礦物質和重要物質的經濟模式也十分重要，因這些都是循環經濟的組成部分。

以國的循環水利經濟可歸納為4個步驟：海水淡化、滿足城市用水需求的淡化水、廢水處理，及農業用水作業方式。

循環水利經濟的4個步驟

上述的海水淡化，就是以國循環水利經濟的第一步。海水淡化設施分佈於地中海沿岸，與用戶的距離相對較短。現時以國每年約6億立方米，即全國80%飲用水都是來自海水淡化。在不久將來，經淡化的海水將透過國家運輸公司運送到以國北部的基內雷特（​​Kinneret），以維持湖水水位穩定並防止湖水鹽化。

第二站就是利用淡化後的海水滿足城市用水需求。以國約92%人口居於城市，水的主要用戶都在城市。淡化後的海水混合地下水以提高品質，這些水也會經過處理，確保用戶健康。

幾乎所有用過的廢水都會被送到廢水處理廠，也就是循環水利經濟的第三站。廢水淨化過程是在符合經濟效益的相關設施完成，通常多個城市或地方當局會在同一個中央設施裏淨化廢水。這種做法改善了相關程序、降低成本，減少了未經處理的廢水泄漏後可能引發的危險。

廢水會按其農業用途而被淨化至不同等級。部分淨化水會被注入地下水，因這有助於廢水淨化，這些水其後會從地下水中抽取，並轉移作農業用途；餘下的淨化水則透過單獨管道直接輸送。這種方式帶來兩個好處：淨化水被恢復用於灌溉，而不是使用良性水（benign water），向溪流和海洋排放的廢水也會減少，防止環境污染。

第四站（也是最後一站）就是把這些水用作農業用途。幾乎90%的家庭用廢水被重新用於灌溉，而這也是一項世界紀錄。以國約一半農作物使用的水，都經嚴格監管的處理和淨化，以確保這些水不會對健康或環境造成危害。重複使用的水，是以國新鮮食品安全的基礎，在內蓋夫（Negev）沙漠西部和北部乾旱地區尤其重要。

以國面對水源稀少的考驗，在農業用水效率方面處於全球領先地位，當然不足為奇。滴灌技術於1960年代在以色列發明，如今大多數果園和蔬菜均採用滴灌技術培育。與世界上最常見的漫灌農區​​灌溉方式相比，該技術可節省約50%成本。滴灌不僅節約用水，而且跟其他灌溉方法相比，產量可提高數十個百分點，並可防止因不必要的水分和浪費肥料而引起的植物疾病。以國不斷開發節水和抗旱的農業品種，其中包括以滴灌而非漫灌種植的稻米。這或可為加強全球糧食安全和減少溫室氣體排放方面，作出重大貢獻，因稻米產業約佔全球甲烷排放量的10%。

以國水利策略全賴額外的強化措施而得以有效推行，這些措施建基於兩大支柱：防止水利系統中的水流失，及節約、精明用水。

以國很可能在防止水流失方面保持世界紀錄。減少泄漏，防止蒸發、損失和盜竊，是減少全球水利部門溫室氣體排放的關鍵步驟。以國是該領域先進技術策略應用方面的領導者，其中一些技術更是由以方開發。

至於第二個支柱就是節約用水，並加強人們認識節約用水的重要。以國大眾都清楚意識到水資源短缺，這是幾十年來透過呼籲節約用水的宣傳以教育公眾的成果。而這項直接成果，就是以國人均用水量是已開發國家中最低的之一。

採用智能系統 測量用水量

值得注意的是，一個在專業管理下的水利系統，按長期願景邁進、配合適切立法及監管支持，並具備清晰價格政策，自會創造平等並提供成長機會。

向用戶出售供水的利潤，會用來改善供水系統、加強基礎設施及管理水利系統運作。利潤所得不會被轉用於跟水利系統本身無關的其他需求。透過這種方式，以國供水系統獲得持續的投資，以保持高水準並防止水的流失。

在以色列，所有用戶都是根據他們的用水量繳費。水的價格統一，是沒有補貼下的真實水費。所有用水量均經過測量和報告後定價。能夠做到這一點，要歸功於每個家庭、工廠和農地採用的智能測量及控制系統。以國水務部門在採用智能和無線數碼測量系統方面，超越本國（及世界上）許多其他部門。

總括而言，我們相信以色列的水利模式，提供了世界上其中一個應對氣候危機的最佳模式。面對全球供水危機加劇，以國模式也能在增強復元能力和適應能力方面，發揮重要作用。以國水務部門廣泛應用氣候技術生態系統，十分樂意與其他國家合作，在氣候變化和對世界上寶貴水資源的需求不斷增長的情况下，分享專業知識，對氣候變化作出應變及提供可持續供水方案。

（編者按：文章標題為本報編輯所擬，原題為「Israel's circular water economy model: How it reduces greenhouse gas emissions and minimizes environmental damage」）

作者Gideon Behar是以色列外交部氣候變遷和永續發展特使，Ravid Levy是WaterEdge.IL-以色列水創新社區高級總監

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[Gideon Behar、Ravid Levy]