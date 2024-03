Gideon Behar、Ravid Levy：以國循環水利經濟 可助世界應對氣候危機

【明報文章】以色列的循環水利經驗源自自身需要,正如西諺有云:需要乃發明之母(necessity is the mother of all inventions)。以國位處乾燥地區,降水量小。事實上,以色列約60%國土都是沙漠,其餘部分則是半乾旱地區。以國主要水源是基內雷特湖(加利利海)的水、地下水、淡化水,及用於農業用途、經淨化處理的廢水。