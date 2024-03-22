李世榮：不應抹煞2元乘車優惠的社會效益

調查可見長者支持政策

將長者2元乘車優惠稱為「德政」，並非誇張，自2012年實行政策以來，好多老友記都大表欣慰，認為是政府回饋市民最直接也最貼心的政策。有團體（明愛長者聯會）於今年3月9日公布一項調查，訪問了916名長者及護老者，結果有高達96%人同意政府應維持2元乘車優惠計劃，讓長者能夠繼續享用低廉交通費乘搭公共交通工具。

調查又顯示，受訪者認同2元優惠計劃能夠鼓勵長者外出、減少社會孤立；有不少受訪者稱計劃令他們多了出街，又能約朋友飲茶，「個人沒那麼自閉」。

政策有助減少隱蔽長者

有不少學者及心理專家指出，長者多出街走走、與人接觸、維持社交活動，對他們的身體和心理健康都有好處；長者不再隱蔽，也有助社區服務健康發展。筆者對此深有同感，近年因為疫情，身邊不少長者因而盡量少出街，身體也隨之變差，有不少非政府機構反映，縱然社會已經復常，但部分長者身心已然受到一定程度的負面影響，對社區增添了支援壓力。

香港面對財政赤字，與環球外圍因素和經濟復蘇步伐有關；緊縮開支雖謂人之常情，然而卻率先針對弱勢長者開刀，筆者大惑不解。要說服公眾，當局應該提供充足理據，特別是2元乘車優惠自2022年2月起，將門檻由65歲下調至60歲後，大大激發了這批為數約63萬「年輕長者」的外出意欲，而社區隨之增添了活力，着實對社會帶來正面果效。當局有必要提交相關數據，他們為社區如何帶來經濟效益。

對症下藥 才是最佳方法

較早時，有評論稱長者濫用優惠，指他們經常「長車短搭」浪費公帑。誠然，此情况經常出現於乘搭過海隧道巴士，令政府「補貼」增加。不過，假如巴士公司提供更仔細的分段收費，例如按乘搭車程來計算，又或者向長者提供落車泊卡設施等，「長車短搭」便不再成為問題。

當然，要推動巴士公司改變固有收費和提供設備，並非能夠於一時三刻完成。而現階段當局應可增加巡查、打擊不法人士，及積極做宣傳工作，減少「長車短搭」，以善用公帑資源，相信這才是至佳良藥。

此外，當局將於今年8月起全面使用實名登記的「樂悠咭」，筆者認為，這除了可進一步打擊濫用情况，相關部門也可掌握實質數據，作為分析及調整政策的依據。

勞福局時任局長羅致光曾經在網誌撰文指，長者2元乘車優惠「可謂年長人士最有獲得感的一種福利。對未能申領長者生活津貼及醫療券的長者而言，益處更為明顯」。因此，筆者並不認同政府斷然撤回優惠。假若當局經詳細研究後，認為無法繼續承擔措施，筆者建議始才考慮設限方案；而在提出方案前，必須在社會有充分討論；訂立檢討方案後，也必須做足宣傳，讓長者掌握了解，以免老友記無所適從。

作者是民建聯立法會議員

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[李世榮]