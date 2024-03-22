報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
觀點
2024年3月22日星期五
呂大樂
筆陣
筆陣：新形勢底下 香港有沒有新議程 ／文：呂大樂
聞風筆動：23條表決日如臨大敵 議員可獲「人身保護」 ／文：李先知
王家豪：俄國人參加「選舉」的考量
江玉歡：香港有保留發展夜經濟的旅遊資源嗎
李世榮：不應抹煞2元乘車優惠的社會效益
Gideon Behar、Ravid Levy：以國循環水利經濟 可助世界應對氣候危機
筆陣：新形勢底下 香港有沒有新議程 ／文：呂大樂
【明報文章】我以前一直認為，現屆政府必須在下一份施政報告，同時交出它的中期成績表。如果沒有實質證據，說什麼KPI（關鍵績效指標）、精準施政，都只不過是虛詞。
上 / 下一篇新聞
筆陣：新形勢底下 香港有沒有新議程 ／文：呂大樂
聞風筆動：23條表決日如臨大敵 議員可獲「人身保護」 ／文：李先知
王家豪：俄國人參加「選舉」的考量
江玉歡：香港有保留發展夜經濟的旅遊資源嗎
李世榮：不應抹煞2元乘車優惠的社會效益
Gideon Behar、Ravid Levy：以國循環水利經濟 可助世界應對氣候危機
聞風筆動：23條表決日如臨大敵 議員可獲「人身保護」 ／文：李先知
王家豪：俄國人參加「選舉」的考量
江玉歡：香港有保留發展夜經濟的旅遊資源嗎
李世榮：不應抹煞2元乘車優惠的社會效益
Gideon Behar、Ravid Levy：以國循環水利經濟 可助世界應對氣候危機
prev
next