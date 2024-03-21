黃錦輝：共建藍色糧倉 深港共同發展大鵬灣

2023年根據《海魚養殖條例》，漁農自然護理署指定了大鵬灣等4個地點為新魚類養殖區，並主要以集約化模式營運。同年，深圳也出台《深圳市海洋發展規劃（2023-2035年）》，其中亦提出要「統籌深港環大鵬灣海域、海島等海洋自然資源保護利用，建立生態環境保護、海島開發、海域利用共管機制」。

深港海灣 一脈相連

如今，在國家發展建設「海洋強國」的戰略背景下，國家級海洋牧場落戶深圳大鵬灣，帶動傳統漁業轉型升級，發展可持續生態漁業。深港的海灣一脈相連，兩地都正於大鵬灣推動現代化的水產養殖，因此更應盡快聯手，就整個大鵬灣海域的保育、科研和發展，制訂全盤規劃，釋放大鵬灣的發展潛力。

但是，深港在大鵬灣合作發展上，尚有可以改進的地方。例如大鵬灣缺乏整體規劃，當局需要加速落實深港兩地的協調發展；在數據流通方面，應該盡早實現深港的海洋科研數據和物資自由跨境流動，從而共同將大鵬灣發展成為現代海洋產業。此外，現階段深港兩地的優勢，並未在推動大鵬灣發展上有充分發揮。

鑑於以上問題，為更好地利用深港接壤的優勢，加速大鵬灣的修復和發展，並通過互利合作，兼顧保育和發展，實現深港的共同發展與繁榮，筆者提出以下建議。

第一，深港應在《大鵬灣水質區域控制策略》的基礎上，開展更緊密合作，保育、發展兩不誤。深港不但要合力保障深港環大鵬灣海域的水體生態系統安全，更要聯手發動大灣區「藍色引擎」，服務國家的「海洋強國」戰略。為推進深港的協同發展，筆者建議兩地訂立合作框架，成立聯合專責小組合作開發大鵬灣，科學確定養殖用海的規模，加強兩地規劃的銜接，善用兩地優勢，聯手做好環境調控和生境修復，避免重複建設和競爭關係，實現合作共贏。

推進跨境聯通 攜手加速發展

此外，筆者認為大鵬灣若要發展現代海洋產業，需要善用便利科研的配套措施。因此，在深港訂立發展大鵬灣的合作框架時，要充分利用河套深港科技創新合作區的優越跨境合作條件，例如「白名單」制度和國際數據專用通道，優先在河套地區引進海洋科研機構和相關產業鏈，讓海洋科研數據和物資自由跨境聯通，以節省科研成本，並提升科研和成果商品化的進度。

筆者認為，要善用香港的優勢，築牢粵港「藍色糧倉」。當局不但持續協助本港漁業轉型至可持續或高增值的作業模式，令香港擁有堅實的現代化漁業基礎，還在北部都會區預留了發展漁業和國際大學城的用地，因此這將可以吸引歐洲的許多著名海洋高校在港設立分校，創造條件為建設大鵬灣藍色糧倉作出更大貢獻。

深圳大鵬新區正積極推動建設深圳海洋大學和國家深海科考中心。深港應該建立深度合作，交流現代化及高產量水產養殖技術，爭取盡快做好生態關鍵物種擴繁和資源修復，提高大鵬灣資源生物種類數量和資源量，築牢粵港藍色糧倉。

作者是立法會議員、中大工程學院副院長（外務）、香港專業及資深行政人員協會副會長

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[黃錦輝]