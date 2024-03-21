明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
黃錦輝

黃錦輝：共建藍色糧倉 深港共同發展大鵬灣

【明報文章】糧食安全的統籌佈局，對國家和國民舉足輕重。自2003年深圳與香港攜手完成《大鵬灣水質區域控制策略》的合作研究起，深港雙方就有定期回顧該項合作研究，檢視各項控制策略的成效，及制訂所需的增補措施，持續推進管制水污染，保護大鵬灣。

2023年根據《海魚養殖條例》，漁農自然護理署指定了大鵬灣等4個地點為新魚類養殖區，並主要以集約化模式營運。同年，深圳也出台《深圳市海洋發展規劃（2023-2035年）》，其中亦提出要「統籌深港環大鵬灣海域、海島等海洋自然資源保護利用，建立生態環境保護、海島開發、海域利用共管機制」。

深港海灣 一脈相連

如今，在國家發展建設「海洋強國」的戰略背景下，國家級海洋牧場落戶深圳大鵬灣，帶動傳統漁業轉型升級，發展可持續生態漁業。深港的海灣一脈相連，兩地都正於大鵬灣推動現代化的水產養殖，因此更應盡快聯手，就整個大鵬灣海域的保育、科研和發展，制訂全盤規劃，釋放大鵬灣的發展潛力。

但是，深港在大鵬灣合作發展上，尚有可以改進的地方。例如大鵬灣缺乏整體規劃，當局需要加速落實深港兩地的協調發展；在數據流通方面，應該盡早實現深港的海洋科研數據和物資自由跨境流動，從而共同將大鵬灣發展成為現代海洋產業。此外，現階段深港兩地的優勢，並未在推動大鵬灣發展上有充分發揮。

鑑於以上問題，為更好地利用深港接壤的優勢，加速大鵬灣的修復和發展，並通過互利合作，兼顧保育和發展，實現深港的共同發展與繁榮，筆者提出以下建議。

第一，深港應在《大鵬灣水質區域控制策略》的基礎上，開展更緊密合作，保育、發展兩不誤。深港不但要合力保障深港環大鵬灣海域的水體生態系統安全，更要聯手發動大灣區「藍色引擎」，服務國家的「海洋強國」戰略。為推進深港的協同發展，筆者建議兩地訂立合作框架，成立聯合專責小組合作開發大鵬灣，科學確定養殖用海的規模，加強兩地規劃的銜接，善用兩地優勢，聯手做好環境調控和生境修復，避免重複建設和競爭關係，實現合作共贏。

推進跨境聯通 攜手加速發展

此外，筆者認為大鵬灣若要發展現代海洋產業，需要善用便利科研的配套措施。因此，在深港訂立發展大鵬灣的合作框架時，要充分利用河套深港科技創新合作區的優越跨境合作條件，例如「白名單」制度和國際數據專用通道，優先在河套地區引進海洋科研機構和相關產業鏈，讓海洋科研數據和物資自由跨境聯通，以節省科研成本，並提升科研和成果商品化的進度。

筆者認為，要善用香港的優勢，築牢粵港「藍色糧倉」。當局不但持續協助本港漁業轉型至可持續或高增值的作業模式，令香港擁有堅實的現代化漁業基礎，還在北部都會區預留了發展漁業和國際大學城的用地，因此這將可以吸引歐洲的許多著名海洋高校在港設立分校，創造條件為建設大鵬灣藍色糧倉作出更大貢獻。

深圳大鵬新區正積極推動建設深圳海洋大學和國家深海科考中心。深港應該建立深度合作，交流現代化及高產量水產養殖技術，爭取盡快做好生態關鍵物種擴繁和資源修復，提高大鵬灣資源生物種類數量和資源量，築牢粵港藍色糧倉。

作者是立法會議員、中大工程學院副院長（外務）、香港專業及資深行政人員協會副會長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[黃錦輝]

上 / 下一篇新聞