Emil Avdaliani：處於亞洲與西方之間的伊朗

在薩法維（Safavid）王朝時期（尤其是17世紀），伊朗不僅連接中亞和地中海，還有印度斯坦半島（Hindustan peninsula）和鄂圖曼帝國，進一步加強伊朗後期的顯著地位。該國也將崛起中的俄羅斯連繫到中東。實施這套政策的最佳例子是君主阿拔斯一世（Abbas I），儘管他主要因組織成功的軍事行動而受稱頌，但其對伊朗轉型為主要商業和運輸國家，有同樣重要的貢獻。

外交政策平衡 近年遭扭曲

如今，伊朗有雄心擔當類似角色，而它已採取一些措施去實現目標。伊朗與俄羅斯正合作發展國際南北運輸走廊（International North-South Transport Corridor），將俄國之波羅的海港口與印度洋連接起來；伊朗也嘗試在中國的「一帶一路」倡議發揮積極作用。除此之外，值得注意的是，伊朗被擋於西方所發起的貿易和經濟項目，這情况令我們可以說，跟前幾個世紀相比，伊朗現時的外交和經貿政策動態更傾向於亞洲。事實上，在去年9月公布、受美國和歐盟支持、將穿過沙特阿拉伯的印度-歐洲經貿走廊計劃，伊朗就被排除在外。

儘管伊朗力圖在歐亞大陸貿易和運輸路線上佔據中心角色，但其自1979年以來、由伊斯蘭革命之父所建立的外交政策平衡，近來卻遭到扭曲。對該國的政治精英來說，「轉向東方」如今已取代傳統做法（即尋求不偏向東方或西方的政策）。

俄國對烏戰爭 成伊朗分水嶺

伊朗愈趨傾向亞洲，有幾個原因，但其中最重要的是與集體西方（collective West）的緊張關係。其次，該國大部分政治精英相信，西方對世界事務的集體主導地位已被打破，而美國處於衰落。這個伊斯蘭共和國也認為亞洲正在崛起——在德黑蘭看來，中國、印度以至整個東南亞的國家和地區經濟崛起，將為新的全球力量平衡（global balance of power）奠下基礎。

除此之外，俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭，也被證明是伊朗的分水嶺時刻。在這場曠日持久的衝突裏，俄國加深了與伊朗的貿易和軍事合作，並與後者一同成為「反西方國家集團」的一部分。

伊朗的統治者是現實主義者。對他們而言，宗教再重要也受限於能否符合國家的戰略利益。他們也非常明白，依靠俄羅斯或任何其他大國，並非完全安全的外交政策模式。

避免全面同盟 保留外交選項

伊朗不想與俄國或中國締結全面的同盟協議。對於如伊朗這樣的國家來說，正式的軍事政治同盟會縮窄行動範圍和外交政策選項，並使其依賴一個主要國家。德黑蘭不希望如此，它將盡一切努力去確保，即使與莫斯科或北京簽訂正式的同盟協議，也不會限制其外交政策選項。

因此，維持外交政策平衡，仍然是伊朗的主要目標。而為達至此一目標，德黑蘭至少需要實現與西方關係的正常化，這很可能意味着透過新的核協議去恢復雙方之經濟和外交連繫。

伊朗是一個雄心勃勃的龐大國家，可以在制裁下生存數十年，並同時生產高端武器；但如此的代價卻相當高昂，其中之一正正是外交政策失衡，以及不成比例地轉向亞洲。

1979年之後的時期清楚顯示，伊朗當下的處境代表着該國在地緣政治發展上的不同階段——它適合現代不斷變化的世界秩序，而對德黑蘭來說，強大的歐亞大陸國家是比西方更具吸引力的地緣政治力量。

（編者按：文章原文為英文，由本報翻譯成中文；原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面）

作者是格魯吉亞歐洲大學國際關係教授

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[Emil Avdaliani]