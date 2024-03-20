劉銳紹：船遲又遇打頭風 安危之本在人心——TikTok爭奪戰、中外角力和「23條」的討論

（1）應付美國霸權的內外方法

──美國看見TikTok影響巨大，認為「會影響美國國家安全」，所以不擇手段要搶到手，否則它就要「死」。這種欺壓行為已非首見，美國對待盟友也是這樣絕情，例如日本的東芝和法國的阿爾斯通，都先後被美國弄垮（詳見《明報》3月16日社評）。此外，1997年亞洲金融風暴和2008年金融海嘯，也是美國和美商引發的。可見，美國為自身利益而不惜犧牲別國，轉嫁危機，令別國「船遲又遇打頭風」，已非今日始，必須譴責。

──不過，從宏觀和長遠角度看，倒不用太擔心，關鍵是應對是否得法？從鄧小平的「24字戰略」（冷靜觀察，穩住陣腳，沉着應付，韜光養晦，善於守拙，決不當頭），到江澤民的「悶聲發大財」，以至胡錦濤的全方位外交，已逐步提高綜合國力和國際地位。以GDP（本地生產總值）計算，1980年中國改革開放之初，美國GDP（2.86萬億美元，下同）是中國GDP（1911.49億）的10多倍；到了2022年，美國GDP（25.44萬億）不多於中國GDP（17.96萬億）一倍。即使中國近年受壓，但抗壓能力已不像以前那麼薄弱，外交合縱連橫的能力也大大加強，這類例子俯拾即是。

──但值得重視的是：中國花了多少氣力和代價，才有上述成績？如今，即使中國仍可上升，惟難度倍增（包括自己製造的困難），是否應該多想：如何減少不必要代價和無謂的損失？少走彎路，才可延續一氣呵成之勢，而不至於中途泄氣、漏氣，甚至斷氣？

俄羅斯也面對這類問題。它曾與西方國家走得很近，七國工業集團、世界銀行、國際貨幣基金組織……當年它的參與和影響，比後期的中國還要大。但後來因為普京的「宏願」（西方視為「野心」），經常出兵和引起紛爭，雙方才關係惡化。內地的俄羅斯問題專家馮玉軍直言：「根本的問題還是出於俄羅斯自身。」這些經驗都值得中國警惕。

──中國在硬實力迎頭追近之時，軟實力仍遠遠落後。中國曾認為，soft power（軟實力）不重要，sharp power（銳實力）才重要。後來，有外國媒體形容中國是「silly power（愚實力）」，帶有蠻力的貶意。所以，內地學術界最近有研究提出，中國在抗美欺壓的同時，是否可以逐步調整策略和步伐？重拾鄧小平「24字戰略」的部分內容，相信不用「悶聲」也可以發大財。這樣對國對民更有好處。

（2）反擊外國 靠實力也靠理據

國際問題都在實力上過渡，一點不錯。但除了實力之外，現代政治也講求「折學」：用道理令對方和民眾折服。所以，中國在反對美國時，必須注意不要犯類似的錯，例如：

──美國搶奪TikTok，雖說是「為了國家安全」，但也是利之所在，用空手入白刃之法，奪得盈利豐厚的企業，置於自己的可控範圍內，一舉兩得。這樣的巧取豪奪經常出現，有時利用大幅罰款，有時強迫轉讓股權，手法層出不窮，在美的商界也很詬病。

中國既反對美國搶奪TikTok，那麼，中國有沒有用類似手法對待本國的民營集團？會否擔心它們「財大氣粗」甚或「富可敵國」，因而「特別關照」？在近年的例子中，不排除當中有財團的問題，但是否全是財團的問題？不知道，只知道說不清，這更是民間無力駕馭的問題。如果有法律以外的因素，則是另一種自減國力發展速度的「行船偏遇對頭風」了。

──美國指中國透過TikTok影響美國社會，但不讓facebook、YouTube等社交平台在中國落地。中國反駁：TikTok願意配合美國的政策，惟美國企業不願接受中國的審核監管，也不肯將中國市場的伺服器放在中國。

表面上，這是平等對待的問題，不應有雙重標準。但外界更關注的是，TikTok的用戶主要是美國用家，而美國電訊企業在中國的用戶則主要是中國公民，這就涉及用戶安全的信心問題。眾所周知，美國也有嚴密監控，但無論中國怎樣解說，「對中國有信心問題」就是問題，不是一句「沒有可比性」就令人放心。

──在國家安全問題上，中國指西方國家的法律更嚴，如果外國指中國的國安法律限制公民權利和自由，那是雙重標準。一般人不會否定這個角度，事實也許如此。但人們更關注的是，雙重標準也有寬緊之分，如何盡量找到適合國情和國民認同的標準，始終是應該努力的方向。即使跟中國友好的俄羅斯，也在找尋它的方向，所以不妨平心靜氣的處理問題。

（3）爭取民心的辯論技巧

──回到本港《基本法》第23條的問題上。強弓疾箭、快馬加鞭，已不能多說了。無論如何，也要多想讓市民信服的理據，才能「安危之本在人心」，日後執行時才比較順暢。但在討論過程中，卻有不少言論「可圈可點」。

例如，「批評者沒有來過香港，不了解香港情况，那些批評只是亂罵而已」。這種論調引伸到「沒有到中國的人指摘中國，也是不能成立的」。外界聽了這些話，只需輕描淡寫反問：「內地很多『小粉紅』也沒有到過美國，但他們罵美國卻罵得那麼起勁？」此外，「到過」與「了解」是兩回事，跟「理解」更可以是千里之遙，三者並無必然關係。所以要多注意邏輯，更不要問別人來過香港多少次了。

又如，談到民主不是絕對的，保護國家安全的第23條有其必要性。原則上沒有問題，但外界會問：民主確不是絕對的，惟首要的問題是：現實中有沒有民眾公認和接受的民主？23條是否或應否連民眾公認的民主標準也要排除？這些問題都沒有統一答案，但要說服市民，必須找到強而有力的理據，而不是蒼白的原則。似實還虛的語言，只是配合需要的辯論技巧，而不是撫服民心的良藥。

──在23條的審議過程中，的確有些問題和界線是民眾關心的，澄清了有好處，至少可以立此存照。但毋須諱言，也有不少發言是向權力來源說的，才會出現那些不貼民心的內容。

──最後值得一提，在23條討論時出現一些「假消息」，這確是應該批評的。惟這又令人想起鄧小平在「解放思想，實事求是，團結一致向前看」中說的：「（現在黨內外）小道消息很多，真真假假，這是對長期缺乏政治民主的一種懲罰。」總之，安危之本在人心，才是必由之路。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]