歐陽五：處理兩岸事務 當「情」「理」兼顧

筆者以為，兩岸關係從來不止是宏觀層面的大事件、大進程，更多時候，兩岸關係所包涵、所體現、所有感的，往往是具體的人和事。對中微觀層面事件的處理、對個體的態度，也往往會對全局產生影響，甚或改變大的進程走向。筆者觀察至今，對「2．14」惡性撞船事件的處理，台灣方面確實做法失當，亦使兩岸關係前景蒙憂。

台灣三方面失當 兩岸關係蒙憂

其一，說辭前後不一。金門「地檢署」查明，是台灣海巡船衝撞導致大陸漁船翻覆、人員傷亡，台「海巡署」此前卻聲稱「拒檢蛇行，不慎翻覆」。

其二，遮掩真相。根據台灣相關規定，本應全程錄影，但錄像遲遲未公開，託辭是「事發突然，來不及錄」。

其三，態度「擺爛」。台方一直以「調查程序」為由卸責，也未及時表達對遇難者家屬應有的歉意。也難怪大陸國台辦怒批「三無」——無情、無義、無理。

台灣地區前領導人馬英九就此事指，民進黨仍不知如何與中國大陸打交道。筆者以為，不僅是不知，更多是不願。「2．14」事件雖事發突然，但卻是民進黨8年來「抗中謀獨」路線的必然產物。民進黨當局單方面劃設所謂「禁限水域」，並以此為由粗暴對待大陸漁民，在島內渲染「反中」民粹情緒，是為「兩岸互不隸屬」的論調作註。而長期拒絕在「九二共識」基礎上與大陸互動往來，也使民進黨當局缺乏善處兩岸突發事件的人才、渠道與能力。

兩岸本就無小事，在兩岸關係已相當脆弱的當下，對每一個事務的處理都應審慎，兼顧「理」與「情」，才有可能為兩岸關係緩和留下一定餘地。

從最基本的情理來說，人權是全人類共同價值，超越地域分別和政治歧見。民進黨對大陸漁民人權的漠視，突顯自身治理缺陷，也必然會激起大陸洶湧民意。

而從兩岸互動來說，從官方到民間，大陸對台灣社會一直有天然的親近感和深厚善意。習近平在今年兩會期間不僅提到「和平統一」，還柔性喊話要積極推動兩岸科技、農業、人文、青年發展等領域交流合作，意在讓兩岸融合發展的福祉能夠令台灣各階層有感。

在民間，去年冬天火熱的旅遊城市哈爾濱，街頭民眾得知遊客來自台灣，熱情地往他們兜裏塞滿糖果；的士司機得知台灣遊客不會用叫車軟件，寧願選擇拒絕平台派單，也要迎他們上車，怕他們久等受寒。這些行為，自發而真摯。

在沿海多地，大陸也長期為台灣漁民作業、補給提供便利與服務，並積極參與海上救援。

對比而言，台灣民間對大陸民眾亦多心存善意，但台灣當局做法失大陸人心。大陸方面雖「大事小以仁」，卻也在檢視兩岸善意是否對等。今年兩會所公布的政府工作報告，提到「維護中華民族根本利益」、「增進兩岸同胞福祉」。換言之，對於兩岸同胞福祉，大陸認為應當並都要顧及。

3月15日福建海警在金門附近海域依法開展執法巡查，大陸官方稱「為維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，中國海警將持續加強執法巡查」。金廈水域形成的新治理形態，符合兩岸漁民在台灣海峽傳統漁區作業的歷史事實，對兩岸漁民權益的保護是利好。

5．20臨近 台方務必清醒

島內學者研判，未來大陸對台政策將「說少做多」。大陸做什麼？怎麼做？當然有其不變的情、理邏輯，也將視大陸對岸的行為方式和邏輯而動。或許，「做」才是台灣當局能真正聽懂的語言。

5．20「政權交接」臨近，台灣務必清醒——美國追加的對台軍售或「調停」人設的樹立，並不能對台灣帶來真正的庇護。台海的和平安寧、兩岸民眾福祉，說到底，還要看在每一個事件中、每一次互動中，當局者展現了怎樣的姿態、選擇了怎樣的站位。兩岸之間的「敵意螺旋」不能再任由其上升。島內學者感嘆，「有『九二共識』真好」。所言是矣。

作者是時事評論員

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[歐陽五]