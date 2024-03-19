尹瑞麟：日本半導體「強勢回歸」 引發4個時代之問

在熊本第一廠開幕的同時，台積電和JASM宣布年內於當地興建第二座晶圓廠，計劃於2027年底投產。藉由這兩座晶圓廠，JASM熊本的每月總產能預計超過10萬片12吋晶圓，以供應日本汽車、消費性和高效能運算相關應用的市場需求。此外，市場還傳出台積電正考慮將3納米製程技術的生產拓展至日本，有意在熊本建設可生產3納米先進製程的第三座晶圓廠，並通知了台積電供應鏈伙伴。

雖然台積電方面極力淡化，稱到日本投資設廠是基於經濟考量，在新聞稿強調該決定主要取決於客戶需求、日本政府的支持及成本等因素，但從半導體產業發展史以觀，這產業一路走來，無時無刻都與國際地緣政治息息相關。

1980年代日本半導體產業的遭遇

在東西方冷戰時期，巴黎統籌委員會（CoCom）將晶片及其製造技術列為限制向共產國家出口的科技性戰略產品。可以說從起始時，這產業已被視為地緣政治博弈的一個核心。另一邊廂在日本，繼大家熟悉的Sony在1955年成功利用美國RCA技術，「豪賭式」地成功開發和推出世界上第一台晶體管收音機，及於1960年推出世界首部晶體管黑白電視機，日本產品從此改變了美國人眼中粗製濫造、「地攤貨」的印象。從這時起，日本開始將半導體視為其「技術立國」標誌。

1970年美國Intel發明了1KB DRAM（動態隨機存取記憶體），宣布了半導體儲存晶片（memory chip）產業的啟動，包括日立、富士通、三菱電機和東芝等日企迅速投入資源，希望在這新興市場獲得一席之位，而日企的努力沒有白費。1980年，日本生產的16KB DRAM獲得全球40%份額；1983年日本的64KB DRAM取得全球70%份額；至1986年，日本DRAM佔全球80%份額。日企的勝利，把美國半導體企業逼到牆角，就連Intel亦只能專注於中央處理器（CPU）領域。

尤為令美國警戒的是，比如在汽車行業中，半導體愈來愈不可或缺。日本是世界上最早在汽車裏安裝導航系統的國家，而導航系統離不開高性能微型電腦和圖像處理器等半導體。高速公路上的電子收費系統，沒有控制用的集成電路和非揮發性記憶體（non-volatile memory）的話，也成不了系統。至於半導體在軍事方面的應用，更不在話下。

就在這段時間，美國朝野開始指稱日本是以不正當手段取得半導體技術（例如指日企有在矽谷偷竊技術嫌疑），以及用不公平貿易手段奪得市場優勢（例如指日本為提高在美國市場份額而推行傾銷的嫌疑，及涉嫌提供補助金和對進口半導體設置障礙）。

最終結果是美日政府簽訂《美日半導體協定》，為期5年（1986至1991年），以及1991年在規定時間屆滿後，美國不滿協定執行結果，協定又延長5年。該協定的落實，令日本半導體產業失去光輝；但即便如此，日本將資源集中於與半導體製造相關的原材料、生產技術和生產設備開發，不少更成為相關技術的行業領先者，勉強保留在半導體行業一席位。

時代之問一：

日本「失去30年」的終極原因？

回顧以上歷史，使人揮之不去的疑問是，日本「失去30年」的原因不僅是泡沫經濟破裂，還有美國在同期對日本半導體產業的打壓，擴大了美日科技差距和限制了日本半導體市場，結果是日本經濟復蘇需時30載。

將焦點投放至當前中美博弈的話，中國也面對類似情景：中國面對地產泡沫經濟破裂的同時，其半導體（及新一代人工智能半導體）與美國等國家出現的脫鈎，是否也嚴重影響着中國經濟復蘇，而復蘇年期將以10年為基數？香港也無可避免被波及？必須強調，探尋此問題，可讓我們較現實地估量今天中國（包括香港）面對之問題的嚴重性。

時代之問二：

東亞地緣政治新變化？

美國為牽制中國大陸半導體業發展，倡議與台、日、韓組成「Chip 4聯盟」。隨着台積電到日本設廠，及日本政府和業界「強勢回歸」的自身努力，分隔中國大陸與美國和上述東亞經濟體的「矽盾」日漸成形。台積電到日本設廠的決定，是否由美國促成，雖難以肯定，但估計亦樂見其成，因為此舉（包括到美國設廠）保障了包括戰爭時可能出現的供應鏈短缺。更重要的是，對聯盟各參與者而言，協作本身擁有經濟合理性、將來性，及隨之而來的生命力。

首先，美國最大強項是晶片設計和晶片市場，台灣和韓國擁有先進晶片代工（fabrication）能力，日本則在半導體封測技術、原材料及精密生產設備方面具優勢，再加上其汽車業、光學產品業，以至精密電子產品對晶片的需求，這本身就是一個完整產業鏈。因此，日本朝野上下認為這是一次能夠讓日本半導體業有機會復興的「千載難逢」時機，因而投入龐大財政資源，包括為實現最尖端半導體代工的Rapidus公司，去年於北海道動工建廠，目標是在2027年開始量產2納米半導體。還有，論及上述聯盟在協作方面的將來性，由於人工智能正「方興未艾」，前景令人充滿期待和想像。

時代之問三：

對中國半導體產業發展的影響

由於半導體行業更生迭代迅速，為保持領先地位，要持續地大額投資，台積電的發展史即為一例，這需要一個龐大市場提供足夠現金流作為支撐；另外，則是願意與其他參與者「協作」的企業文化。

這些因素，對當前中國大陸半導體業而言，有否從缺？

時代之問四：

日本緊跟美國是民族性使然？

江戶時期的日本，處於封閉狀態，面對美國「黑船來襲」，結果是日本舉國決定向美歐各國學習科技和文化的熱潮；經歷二戰時期美國在日本投下兩枚原子彈，及上文提到的對其半導體業的壓制，日本仍站在美國陣營一方。這是其民族性使然？思量此問題時，不妨參考韓國的取態——在今次中美博弈，韓國最後投向美日，看來亦是認定合作的「將來性」，與日本一樣，非「感情用事」。

依此路向，另一個時代之問與香港有關，即亞洲會否走入一個不包括香港的「新四小龍（韓、日、台、星）」時代？香港現行的創科道路，是否實際可行？又或者有否需要調整？

作者是前策略發展委員會成員，曾長期任職國際政府組織、國際會計師事務所

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[尹瑞麟]