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管浩鳴

管浩鳴：緊急修理「2元優惠」水龍頭

【明報文章】由「嬰兒潮」變成「中年潮」、「中年潮」變「老年潮」，嬰兒潮出生的一代人陸續踏入退休年齡。香港人口嚴重老化，政府社福開支相對要提高，其中一項是「2元乘車優惠」。2012年推出政策時，希望鼓勵退休長者多點出行，不「宅」在家中，對銀髮經濟及社會帶來正面影響。初時合資格年齡訂於65歲，2022年擴展至60至64歲。這群長者乘搭公共交通工具只需付2元，其餘由政府補貼；而公共交通不斷加價，相關開支近年翻倍，對庫房造成壓力。

香港公共財政要唯「財」是用，已是無可爭議的事實。在公共財政與長者友善出行取得平衡下，盡快檢討2元乘車優惠，是負責任政府的做法。香港市民就是喜歡「均真」，是非分明、經濟利益分明，不含糊，誰也不佔誰的便宜。當然港人是精明的，哪裏有優惠就去申請、去使用，特別是政府提供的補助，心態上就是認為「應該給市民的」、「應該要給市民更多」。

公營機構須取諸社會用諸社會

筆者認為，在社福機構角度下，當然為受助人爭取愈多愈好，但現時福利、教育、醫療三大政府開支驚人，社會持責者有必要向受助市民清晰表達政府財政困難，受助人亦要支持政府開源節流，將錢用得其所。

此外，從筆者眼中的各公共運輸機構角度來看，政府給它們的差額補貼看似「袋袋平安」，惟該筆錢其實嚴格來說是公帑，並非天經地義地收取作為該公司的收益。筆者建議政府檢討政策時需考慮列明補助條件，例如將補貼的一半作為社會福利用途，否則在公司申請加價時需作為考慮因素之一；如條件未能整體地達標，或需每年調整補助金額，甚至對補貼金額設上限。

筆者認為，一所公共運輸機構，特別是港鐵作為公營機構，須切實履行「取諸社會，用諸社會」之理念。一個良心企業除了賺錢之外，還須做到拉近與基層市民、弱勢社群的距離，在勞與資、貧與富之間取得一個平衡，為社會的可持續發展作出貢獻，共建和諧社會。

2元乘車優惠計劃推行多年，於2023/24年度開支約40億元，較2019/20年度的13億元增加逾兩倍。眾所周知，開支如潑水出去般容易，但要立即收緊卻何其難，就如水龍頭扭開了就愈開愈大，現在「扭爆」了就要讓水喉師傅用更多時間修理。

可考慮逐步增至5元

社會上有不少專業的「水喉師傅」，他們對於優化2元乘車優惠建議有不同方向，例如對補貼上限封頂、限制搭長途車次數如每日只可用兩次或改為車費折扣等，筆者認為都可以考慮。此外，亦可考慮將優惠時間及次數納入建議之中，例如研究於非繁忙時間才提供2元乘車優惠，上班上學、下班放學時間只能用半價乘車優惠，畢竟港鐵及巴士等交通工具已按原先班次「出車」，載客量已固定。有關建議方向，其引導性可令更多2元計劃受惠者在非繁忙時間出行，除可有效分散人流，亦可提升交通工具運載力，邏輯上運輸機構利潤會相應有增長。

除了於繁忙時間禁用2元乘車優惠，筆者認為亦可以考慮對「2元」加價。筆者翻查了一些資料，發現推出2元優惠計劃時的2012年，一般全程的過海巴士成人收費是9.8元；12年後的今日則是12.1元，加幅達23%，但計劃一直沿用2元優惠乘車。在未來公共交通工具不斷加價，及此消彼長下，增加長者出行成本實在無可厚非。例如優化政策的首兩年增加至3元，其後逐步因時制宜增至5元為目標；加上配合教育市民有效使用公共財政資源，相信社會大眾較容易接納加幅及變動。

再做調研分析 實踐精準扶助

早於2018年8月，勞福局委託一所顧問公司就2元優惠計劃開展檢討，該研究於2020年初完成，但所得數據與建議只停留在5年前。5年後的今日，社會結構與政策導向均有所不同。筆者認為，政策需要優化，調研需要數據，德政背後當然要深化研究細節，建議當局與大學專家或獨立顧問公司再次合作，利用科技蒐集大數據，從而準確分析，實踐合乎社會整體利益的精準扶助。

作者是立法會議員、法政牧師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[管浩鳴]

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