何喜華：財政整合計劃 損弱勢福祉

財政整合＝減經常開支

不過，因應過去數年政府經常開支急增，當局亦要有兩手準備。為此，今年預算案其中一個亮點就是推行「財政整合計劃」。所謂「財政整合」，就是要壓縮經常開支增長、減慢非經常開支的上升速度，及增加收入。

說白了，最矚目自是減低經常開支。除了繼續推行公務員編制零增長之外，尤其是被認為「使大咗」、應節流「慳啲使」的，便是交通費補貼計劃和2元乘車優惠計劃。很明顯，這兩個計劃只是節流的起點，而非終點。

全面回購港鐵更徹底

先說公共交通費用補貼計劃。預算案提及過去數年開支倍增，其實最主要原因是本港交通費不斷上漲。市民的生活出行需求彈性有限，在票價按年調整下，補貼金額自然增加。因此最根本之策是控制車票價格增長，其中鐵路屬公共運輸系統的重中之重，行車走線覆蓋率接近全港各主要地區，公眾使用率非常高。

為此，民間團體一直建議當局全面回購港鐵，將鐵路服務視作公共服務一部分，主導票價，減低市民出行負擔。有意見或認為此舉會損害企業競爭力，有違自由市場經濟；惟鐵路運輸作為基建和社會發展的重要命脈，在本港本屬壟斷行業，就算作適當補貼由政府營運，效率不一定會降低。

長者獲優惠 不應被污名化

至於2元優惠方面，受惠者包括長者及殘疾人士，當中以長者為主。因此，很多人遂將矛頭指向長者，質疑有人濫用；由於補貼無上限，如同搭得愈多愈有「着數」，巴士公司、小巴營運商、港鐵等又可以多賺，卻要納稅人埋單。

然而當年推行政策的原意是鼓勵退休長者出行，避免因退休而足不出戶。其後政府劃一福利政策中「長者」定義為65歲（包括綜援）；為鼓勵年滿60歲但未到65歲的準老年人口就業，近年再放寬受惠對象至60歲本港居民。為免財政上未能持續，近日有議員建議修改資助模式，例如限定每月長者補貼上限、限制每月次數，甚或劃定每次津貼額上限等，避免有人濫用。

其實絕大部分長者只是善用計劃，不應被扣上濫用之污名。再者，近年本港勞動力短缺，政府亦鼓勵長者就業，長者勞動人口參與率也逐年提升，補貼交通費亦間接有助長者投入勞動市場、貢獻經濟。假若當局要減低補貼金額，最根本的做法是引入按距離收費制度：不論長者是「長車短搭」或「短車短搭」，營辦商亦只能收取該距離收費與2元之間的差額作補貼；至於港鐵，若能夠由當局全面回購，便可劃一提供長者和殘疾人士的2元優惠，而不需補貼差額。然而，由於方案將直接減少營運商的收入，勢必招致反對聲音。

削社福開支 服務難改善

至於社會福利方面，當局強調不會因財政狀况不穩而收緊安全網，綜援和公共福利金計劃的資源不會減少，但社福服務開支增幅將大受局限。加上政府宣布來年推行資源增值計劃，未來兩個財政年度逐年削減社福開支資助。縱使當局早前宣布，只削減獲5000萬元以上資助的大型機構之津助，惟亦無改社會服務資源更形緊絀的事實。以社署各服務類別為例，每年佔最大比重（近70%）用於社會保障（如綜援、長者生活津貼等），其次為安老服務；其他如家庭及兒童福利所佔百分比極低；違法者服務及社區發展服務，過去5個年度資源投入增幅不足10%（見表）。

更甚者，在最新預算方面，社區發展服務開支更見減少（由2023/24年度2.256億元，減至2024/25年度2.234億元）；各社會服務範圍的新增職位不多於10個（青少年服務1個、康復及醫務社會服務7個），甚至出現負增長（違法者服務減少9個）。試問如何增加青少年社工人手以提升服務量？復康服務何以增加服務名額（例如服務精神復元者的中途宿舍、長期護理院宿位、服務智障者的中度弱智人士宿舍、嚴重肢體傷殘人士宿舍宿位零增長，照顧視障者的盲人護理安老院、兒童之家宿位同樣零增長）？

本港福利服務多年來早已未能趕上社會需求，未來更缺乏新增資源去應對需要。年老、精神復元者、智障、嚴重肢體傷殘者均屬弱勢，是社會中的無聲一群，他們的困苦又有誰知？當局在節流之時，絕不應忽視弱勢社群的福祉。

作者是香港社區組織協會主任

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[何喜華]