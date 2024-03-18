明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
何喜華

何喜華：財政整合計劃 損弱勢福祉

【明報文章】新冠疫症在過去數年嚴重打擊本港經濟，導致政府財赤逾千億元。若因個別事件影響公共財政狀况，不足為話；但倘真出現「結構性財赤」，則要對症下藥。有意見或認為政府靠發債度日不可取，先使未來錢有違公共財政紀律；連同未計入發行及償還債劵，未來數年仍面對財赤（由2023/24年度的最嚴重財赤1733億元，至2026/27年度預算赤字472億元）。然而，最重要是發債的用途——若發債是為着應付非經常開支（例如基建工程、開拓土地等）而不是經常開支（如房屋、教育、醫療等），再視乎發債規模，似乎不至於憂心忡忡，甚或是適當的財政策略。

財政整合＝減經常開支

不過，因應過去數年政府經常開支急增，當局亦要有兩手準備。為此，今年預算案其中一個亮點就是推行「財政整合計劃」。所謂「財政整合」，就是要壓縮經常開支增長、減慢非經常開支的上升速度，及增加收入。

說白了，最矚目自是減低經常開支。除了繼續推行公務員編制零增長之外，尤其是被認為「使大咗」、應節流「慳啲使」的，便是交通費補貼計劃和2元乘車優惠計劃。很明顯，這兩個計劃只是節流的起點，而非終點。

全面回購港鐵更徹底

先說公共交通費用補貼計劃。預算案提及過去數年開支倍增，其實最主要原因是本港交通費不斷上漲。市民的生活出行需求彈性有限，在票價按年調整下，補貼金額自然增加。因此最根本之策是控制車票價格增長，其中鐵路屬公共運輸系統的重中之重，行車走線覆蓋率接近全港各主要地區，公眾使用率非常高。

為此，民間團體一直建議當局全面回購港鐵，將鐵路服務視作公共服務一部分，主導票價，減低市民出行負擔。有意見或認為此舉會損害企業競爭力，有違自由市場經濟；惟鐵路運輸作為基建和社會發展的重要命脈，在本港本屬壟斷行業，就算作適當補貼由政府營運，效率不一定會降低。

長者獲優惠 不應被污名化

至於2元優惠方面，受惠者包括長者及殘疾人士，當中以長者為主。因此，很多人遂將矛頭指向長者，質疑有人濫用；由於補貼無上限，如同搭得愈多愈有「着數」，巴士公司、小巴營運商、港鐵等又可以多賺，卻要納稅人埋單。

然而當年推行政策的原意是鼓勵退休長者出行，避免因退休而足不出戶。其後政府劃一福利政策中「長者」定義為65歲（包括綜援）；為鼓勵年滿60歲但未到65歲的準老年人口就業，近年再放寬受惠對象至60歲本港居民。為免財政上未能持續，近日有議員建議修改資助模式，例如限定每月長者補貼上限、限制每月次數，甚或劃定每次津貼額上限等，避免有人濫用。

其實絕大部分長者只是善用計劃，不應被扣上濫用之污名。再者，近年本港勞動力短缺，政府亦鼓勵長者就業，長者勞動人口參與率也逐年提升，補貼交通費亦間接有助長者投入勞動市場、貢獻經濟。假若當局要減低補貼金額，最根本的做法是引入按距離收費制度：不論長者是「長車短搭」或「短車短搭」，營辦商亦只能收取該距離收費與2元之間的差額作補貼；至於港鐵，若能夠由當局全面回購，便可劃一提供長者和殘疾人士的2元優惠，而不需補貼差額。然而，由於方案將直接減少營運商的收入，勢必招致反對聲音。

削社福開支 服務難改善

至於社會福利方面，當局強調不會因財政狀况不穩而收緊安全網，綜援和公共福利金計劃的資源不會減少，但社福服務開支增幅將大受局限。加上政府宣布來年推行資源增值計劃，未來兩個財政年度逐年削減社福開支資助。縱使當局早前宣布，只削減獲5000萬元以上資助的大型機構之津助，惟亦無改社會服務資源更形緊絀的事實。以社署各服務類別為例，每年佔最大比重（近70%）用於社會保障（如綜援、長者生活津貼等），其次為安老服務；其他如家庭及兒童福利所佔百分比極低；違法者服務及社區發展服務，過去5個年度資源投入增幅不足10%（見表）。

更甚者，在最新預算方面，社區發展服務開支更見減少（由2023/24年度2.256億元，減至2024/25年度2.234億元）；各社會服務範圍的新增職位不多於10個（青少年服務1個、康復及醫務社會服務7個），甚至出現負增長（違法者服務減少9個）。試問如何增加青少年社工人手以提升服務量？復康服務何以增加服務名額（例如服務精神復元者的中途宿舍、長期護理院宿位、服務智障者的中度弱智人士宿舍、嚴重肢體傷殘人士宿舍宿位零增長，照顧視障者的盲人護理安老院、兒童之家宿位同樣零增長）？

本港福利服務多年來早已未能趕上社會需求，未來更缺乏新增資源去應對需要。年老、精神復元者、智障、嚴重肢體傷殘者均屬弱勢，是社會中的無聲一群，他們的困苦又有誰知？當局在節流之時，絕不應忽視弱勢社群的福祉。

作者是香港社區組織協會主任

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[何喜華]

上 / 下一篇新聞