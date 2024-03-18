李冠儒：為何日本青年普遍愛國但不愛政客

日本青年普遍愛國 但常抱怨政府

參考「日本財團」（NPO）於2019年做的「第14回18歲意識調查」（下稱「18歲調查」），可以確認日本青年普遍認為日本是十分優秀的國家。在提及對日本的良好印象來源時，受訪者中有55.3%提及日本動漫，54.6%提及日本食物，50.4%提及日本景色，50.3%提及日本治安，43.9%提及日本非常和平。於受訪過程中，受訪者都能羅列許多正面例子。

而當他們被問及「對日本的什麼感到最自豪」時，比例最高的回答是日本「良好的治安」，其次是「歷史和文化遺產」、「文化和藝術」等。有61.2%受訪日本青年對「日本人」身分感到十分自豪；雖較美國80.4%、英國75.6%低，但整體來說還算愛國。

然而，這些愛國的青年受訪者卻對日本政府的表現普遍感到不滿。2019年的第8回18歲調查反映，有80.9%受訪者認為政府沒有在防災對策方面有充分準備；53.3%的人認為政府沒有基於預料之外的大量災難，跟進並推廣新的防災政策，也就不能充分保護日本國民人身安全。而在公平與社會正義方面，參考2020年第33回18歲調查，48.9%受訪者表示感受到教育資源配置不公的「教育格差」。此外，對日本政府的防疫政策等亦有諸多怨言，在此不一一論述。

進一步深究，就會發現日本青年會嚴格區分國家與政府，認為動漫、治安、和平、有禮等優點，與國民自身修養相關。換言之，日本政府、政黨及政客並不是這些優點的來源。他們認為，好的政策就應放大上述優點，而政府應賦予自己發揮這種優點的平台；最低限度，也必須確保國民安全。

日本青年普遍對國內政治缺乏信心

承上，日本青年對政府感不滿的原因，一方面是認為日本政府不重視自己聲音；另一方面是因為他們自認改變不了日本政治與社會。

舉例來說，2021年日本國立青少年教育振興機構（獨立行政法人）發表的《關於高中生的社會參與意識的調查報告——中美日韓的比較》（下稱「高中生意識報告」），只有35.4%日本受訪者認為自己的政治行為能夠改變國內政治，遠低於中美韓等國。此外，許多日本青年也形容日本政治是骯髒的、是小圈子，於是對國內政治嗤之以鼻，認為討論國內政治的人「高高在上」。這種情况下，難怪日本青年普遍選擇不投票、不參與。

實際上，日本青年對自己國內政治及經濟現狀缺乏了解，對國債問題等缺乏關心。參考2019年第9回18歲調查，61.3%日本受訪者根本不知道日本政府債務已逾1200萬億日圓。在被問及為什麼日本有如此高的債務時，50.9%受訪者表示是「因為政治家不夠努力」，20.9%的人相信是因為「國民交的稅太少」。而當青年被追問要如何解決債務問題時，59%受訪者表示「要由日本國民全體承擔」，願意為國家奉獻。但在談及如何調整消費稅時，青年卻又希望「國家少收自己稅」，顯得矛盾。

參考同年的第10回18歲調查，「地方創生」是創建城鎮以增加人口和工作場所的長遠計劃，專門針對出生率下降和人口老齡化，並且糾正人口過度集中於東京都市區的現象，但能夠認識具體含義的青年受訪者不足20%。初衷雖好，卻不被青年關注，充分反映青年不了解、不信任日本政府為保障公共利益所做的努力。正因日本青年普遍對政府感不滿，認為國內政治腐敗，因此2019年第9回18歲調查中，有48.7%受訪者對日本未來感悲觀。

日本青年樂於討論香港等國際政治議題

儘管日本青年對討論國內政治會有所顧忌，惟他們卻可以很自然地討論國際政治議題。我在日本的大學上課及參加活動時，會發現身邊日本大學生討論國際議題的頻率，確實要比國內政治多得多。當時，我也經常思考「為什麼日本青年社會政治參與程度低，卻有那麼多日本青年關心包括香港在內的國際議題」。

對此，有日本青年分享自己心態時向我提及：「這很可能是因為我們認定日本政治不可救藥。相比之下，讓國際社會變得更好的可行性，要更高一些。」他的回答看似很主觀，不過日本國內的調查數據其實可以支撐這樣的觀點。

同樣參考高中生意識報告，在自認積極參與校外活動的日本受訪者中，有90.4%的人參加政策相關的討論會，79.5%人曾參加國際合作與交流活動。這是因為願意主動參加校外相關政治討論組織的成員，大多是志同道合者，天然匯聚喜歡討論政治的日本青年，毋須遏抑自己表達政治立場及意見的欲望，也就不存在歧視。另外，因為是校外組織，校內的人理論上並不會意識到他們喜歡談論政治，也就不擔心討論國內政治會影響自己在同學眼中的形象。

不過，樂於接觸國際政治議題並不代表日本青年願意出國學習。實際上，日本青年不喜歡與外界接觸、抗拒留學，喜歡留在國內生活。2019年日本內閣府發布的《我國與外國青年意識相關調查》也顯示，53.4%日本受訪者（約1000人）表示自己沒有出國經驗，24.6%出國一次，22%出國兩次或以上；其中，表示自己將來不希望出國留學的青年人數更是超過一半，不出國的原因主要是「日本很／足夠好」。

歸根究柢，國際視野是要透過身體力行的異國體驗去培養的，而不能夠通過說教或原教條主義，按着課本死板地「填鴨」。日本青年心理的糾結與複雜性，也正正彰顯了青年工作不能只用一本通書看到老、做到老，而需要實事求是的調研與反思。

作者是思哲研究所青年教育事務總監、高級研究員

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[李冠儒]