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林淑操

林淑操：香港要軟硬兼施 開拓創科新局面

【明報文章】財政司長陳茂波上月28日公布新一份財政預算案。預算案提出一系列務實進取、面向長遠的措施，包括全面「撤辣」提振樓市、發展創科和新質產業、打造香港品牌、大手投資基建，繼續全方位吸引企業、資金和人才等，為經濟復蘇、高質量發展增添動力。

就教育方面的經常開支預算為1068億元，佔經常開支總額預算近兩成，可見政府非常重視教育發展，在在反映了現屆政府對培養年輕一代的重視程度，積極對接國家發展戰略。

需確保「創新是第一動力」原則

預算案明言，「創新科技是驅動經濟及社會高質量發展的主要動力」。具長遠規劃的創新驅動發展策略，必須以創新科技為發展之根本。香港要推動創新產業，促進經濟多元發展，令傳統產業能夠升級轉型，實現香港「新型工業化」，就要確保「創新是第一動力」這個首要原則。早於2022年公布的《香港創新科技發展藍圖》，就已經為香港未來創科發展制定了具戰略性、具規劃性的發展路徑，以及實現成為國際創科中心的願景。

環顧世界大勢，創科發展離不開人工智能技術的應用，這將是新一輪產業革新的關鍵驅動力。《藍圖》已經指出「壯大創科人才庫，增強發展動能」的重要。為配合人工智能發展的大氣候，政府會按計劃設立人工智能超算中心，並於3年內撥款30億元資助大學、研發機構和企業，運用超算中心算力作硬件性的投資；同時亦會積極向海內外推廣，盡力吸引世界各地頂尖專家、企業及研發項目落戶香港，建立蓬勃的創科生態圈，為未來開闢發展新領域、新賽道提供人才作軟件推動。

可借鏡深圳「搶人才」計劃

深化大灣區創科合作、善用高端人才通行證計劃加快引入灣區內的創科人才，是具前瞻性和策略性的一步。過去一年多，政府共批出5.5萬個高才通申請，當中已有相關專才來到科學園就業。

此外，香港人才服務辦公室將於今年5月舉辦「全球人才高峰會暨粵港澳大灣區人才高質量發展大會」，宣傳香港作為國際人才樞紐的獨特優勢，為提高本港人才庫的質量做好部署、加強優勢。要讓人才留在香港繼續發展，盡快適應本地生活和文化，也是實際需要解決的問題。政府要積極跟進人才及其家眷在港的流動和發展，適當地從教育、住屋、醫療等提供適切支援。

值得一提的是，香港可借鏡深圳的「搶人才」計劃。為加快建設科技創新中心、打造創新之城，2023年深圳發布《關於實施更加積極更加開放更加有效的人才政策 促進人才高質量發展的意見》，從人才引進、人才培養、開發人才、用好人才、服務人才等方面，實施更積極、更開放、更有效的人才政策。深圳着重引入高質素人才，是其近年經濟飛躍、高速增長的成功經驗。

冀擴大創科實習計劃領域

本港特區政府除了積極向外「搶人才」，同時亦需要有系統地從小學、中學及大學激發學生投身創科產業的興趣，穩步擴大相關研究生人才的數量和規模。幾年來，教育局聯同資訊科技總監辦公室，已向中小學推出「奇趣IT識多啲」及「中學IT創新實驗室」計劃，務求讓學校以多元活動，加強學生對資訊科技的興趣、提升創新思維及數碼能力。

另外，目前向大學生及研究生提供津貼的創科實習計劃，只限在港參加實習工作。筆者期望，政府未來能夠把實習領域擴至大灣區及海外，讓參與者了解本地創科生態系統的經驗之餘，也能體驗大灣區及海外創科發展的最新技術和成就，為融入知識型經濟和數碼社會發展做好準備。

「背靠祖國，聯通世界」從來都是香港的獨特優勢。隨着各項「搶人才」措施相繼落實，配以中央政府對香港創科發展前景寄予的無限信心，將對香港的新階段和新發展帶動起提量、提速、提效、提質的關鍵作用。作為教育工作者，筆者誠希社會各界與政府同心攜手合作，共同關心及推動青年在創科教育和工作的發展，讓我們的未來一代能夠發揮所長，成為帶領世界創科潮流的領航者，為香港開拓「由治及興」新局面。

作者是湖北省青聯委員、教聯會理事、香港區家長教師會聯會副主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林淑操]

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