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萬志宏

萬志宏：「科教興港」號角已經響起——解讀小學新科學課程改革

【明報文章】「科教興國」戰略是國家在1995年提出的基本國策，這一國策深刻影響了全國科學教育政策和課程發展，也極大地提高了國民素養，為近20年中國綜合國力迅速提升打下堅實基礎。

反觀香港基礎教育階段，對科學教育的重視程度一直不夠。自1996年小學科學科併入常識科後，比對周邊地區科學課內容的深度和廣度，都存在很大差距；小學科學教學也出現愈來愈文科化的趨勢。去年10月施政報告宣布，常識科於2025/26學年起分拆為人文科與科學科；同年11月政府頒布《科學（小一至小六）課程框架（擬定稿）》；緊接着在今年2月頒布課程框架定稿。這樣的速度和效率，在香港課程發展史上是罕見的。筆者感到「科教興港」的號角，在東方之珠已隱隱響起。本文將着重闡述小學新科學課程框架的四大特點，在此基礎上探討新課程對香港未來發展的影響。

新科學課程的四大特點

相對之前的常識科，新的小學科學課程框架總的來說有四大特點，包括螺旋式課程設計、強調科學本質、重視工程設計和突顯家國情懷。

（1）螺旋式課程設計

小學新科學課程框架在第23頁明確指出，39個不同課題以螺旋式分佈在小學6個年級。螺旋式課程設計的主要特點，是學科主題會在課程不同年級中重複出現多次。例如天氣現象，之前在常識科只是於3年級或4年級出現一次；而在新課程中的2、3、4、5年級都可以見到。此外在螺旋式課程設計中，同一主題再出現時，其內容在廣度和深度上都會有一定的提升。所以我們可看到，新科學課程的內容組織是三維的立體結構，有利於學生對科學形成系統而深刻的理解。

（2）強調科學本質

科學教育的目標是什麼？科學知識和技能當然重要；認識科學本質、體會科學精神更為重要。這是新科學科的另一個特徵。在課程框架的課程宗旨部分，及各範疇學習重點部分，都用了不少筆墨闡述科學本質教育的重要。科學區別於其他學科之處在於：觀察和實驗證據在科學發展中的核心地位；科學實驗需要公平的重複測試；科學知識的發展源自新科學證據的出現。當然，科學探究的過程也需要創造和想像。課程標準中對科學本質的詳細闡述，是對錯誤的科學教學方法之一種警示——科學的教學不是怎麼教都可以的！科學課的教學必須體現科學本質，必須令學生認識到科學的精神。

（3）重視工程設計

本次新科學課程的一個亮點，就是明確把工程設計列為小學科學學習的一個重點。之前很多教師對STEM（科學、科技、工程、數學）教育的理解有一個誤區，以為STEM教育就是資訊科技。其實國際學界的共識是，工程設計才是最自然實現跨學科統整的方法。編程是人們解決問題的一種工具；而工程設計是人類利用科學、技術、數學知識和技能解決問題的過程，也是發展學生創新思維的最有效途徑之一。

（4）突顯家國情懷

有人說科學是沒國界的，但科學教育一定是有國界的。通過科學課培養愛國情懷，是科學教育應有之義。愛國情懷的培養，有顯性說教和隱性滲透兩種方式。目前的研究發現在價值觀教育領域，隱性滲透會更有效。了解中國古代科技智慧，知道國家科技事業發展的曲折歷史，認識國家近年在航太事業、太空探索、基礎設施建設的卓越成就，這些活動都可以使學生潛移默化地形成愛國主義情感。當然，學習這些內容不能只靠文字和圖片，而是要配合更加沉浸式的學習方式（例如參觀、虛擬實境體驗），才能取得理想效果。

目前新小學科學課程的這些特點，符合時代發展需要，也順應國家發展的歷史洪流，將會對香港社會帶來3個方面的提升。

對香港未來發展的影響

第一是公民科學素養的提升。於2018年PISA（學生能力國際評估計劃）中，香港15歲青少年之科學素養在最高的第五和第六組別的比例為7.8%，是內地的四分之一、新加坡的三分之一、澳門的二分之一。公民科學素養已成為香港在區域競爭的一個明顯短板。

新的科學課程強調科學本質、螺旋式課程組織，這樣的課程設計將有助提升小學畢業生科學素養，從而進一步推進中學科學課程改革，進而最終會表現在未來全民科學素養的提升。

第二是未來創新能力的提升。創新是新時代競爭的核心。人才的培養不是一蹴而就，早期培養尤為重要。新課程重視工程設計，為發展學生的創新能力指出明確方向，並清晰描述了各年級的螺旋式階梯。若這部分內容實行得好，一定可以在小學階段種下創新種子，為香港儲備創新力量。

第三是跨區域協同創新速度的提升。綜觀新課程框架，不難發現國家科學課程的影響。螺旋式課程設計、科學本質、工程設計，無不是國家科學課程中的重點。基於這種課程的共振，在不遠將來我們將看到跨區域（尤其是大灣區內）的科學教育合作交流。家國情懷的融入，將進一步催化這樣的過程。教育和人才的交流，將最終提升大灣區協同創新的速度和效率。

長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海！「科教興港」的號角已響起。筆者希望本港科學教育界能以新小學科學課程改革為起點，抓住時代機遇，為香港的又一次騰飛貢獻微薄之力。謹以此文與一眾科學教育工作者共勉！

作者是香港教育大學課程與教學學系副教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[萬志宏]

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