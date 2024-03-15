吳希文：新田科技城 不要為后海灣徒添傷痕

現實是發展局建議的最終發展規模，與去年5月時諮詢公眾的方案幾乎一模一樣，面積近90公頃的魚塘仍需填平，影響近247公頃濕地保育區及濕地緩衝區土地，是繼1987年開發天水圍之後，最大規模的填塘發展工程。這片位於大灣區獨有的國際級珍貴濕地，以至「東亞-澳大利西亞遷飛區」內必不可少的中途補給站，正面對前所未有的發展威脅。

無論是城規圖則還是環評報告，都強調將來會設立「三寶樹濕地保育公園」，補償新田科技城對濕地及漁業的損失。

補償先於避免 不符國際及本地要求

國際間就生態補償的機制，並非新鮮事。世界銀行、國際自然保育聯盟（IUCN）、經濟合作暨發展組織（OECD）等針對如何補償／抵消生物多樣性（biodiversity offset）損失，都有制定指引，目標不單是達至無淨損失（no-net-loss），更好的是淨增長（net-gain）。然而這些指引背後都堅守一套原則，按其優次分別是避免（avoidance）、減低（minimizing）、補償（compensation）。

回望新田科技城方案，去年5月公布至今沒有重大改動，而環評報告如何符合「避免」的原則卻避重就輕，強調會避開拉姆薩爾濕地、米埔村鷺鳥林、米埔隴村的核心部分、彭龍地的林地，卻偏偏避不開新田的魚塘。

沒有充分證明已用盡一切工夫避開重大的生態影響，然後直接跳到以三寶樹濕地保育公園作為補償。這種做法不但與國際做法背道而馳，也未必符合本地環評制度下，緩解重要生境及野生生物影響的一般要求。

保育公園細節欠奉 生態補償成疑

有關生態補償的安排，以往如落馬洲支線涉及建立補償濕地的發展項目，又或者如豐樂圍、和生圍、攸美新村一類，涉及在私人住宅項目內建立濕地護理或修復區，一些保育細節，特別是生境管理計劃（habitat creation and management plan）及長遠的財務安排，都已在環評報告的階段公布。類似資料在現時的環評報告中一律欠奉，如何像發展局所言，利用三寶樹濕地保育公園補償生態損失，是極大的疑問。

另外，報告內涉及一些比較複雜、技術層面的問題。例如為何只用4種指定鳥類去評估需補償的生態功能，卻沒有包括以附近鷺鳥林棲息為主的小白鷺、池鷺，以及魚塘內的鴨；為何可參考未啟動的豐樂圍項目，歸納出「生態功能可提升45%」；填塘核心地帶的雀鳥飛行路線，為何未有在環評報告內顯示；其中一條只有闊300米、位於落馬洲管制站及河套的雀鳥飛行廊道，無論是內裏及毗鄰分別高35和105米（主水平基準以上）的樓宇，為何已能夠確保對雀鳥的干擾減至最低；預留給國家二級重點保護野生動物、全球近危物種歐亞水獺的唯一生態廊道是否合適等。當中不少資料也關乎報告是否符合環評《技術備忘錄》及《研究概要》，故此也極需合理地交代。

留住本港優勢 向世界展現獨特環境資源

什麼環評、城規這些很複雜的用語，令人難以進入新田科技城發展的焦點。或許試試聽聽一名城規會委員，在2月23日一個會議上向政府團隊的一段發言：

「是否一定要『封咗個塘』呢？愈講就愈覺得不需要，只不過知道因為要『搵地』，又知道大家好趕急，但這是否最好的方法，可以提高標準，除了國際創科中心要『交到貨』之外，真正交到一個香港人會好自豪嘅濕地保育公園呢？」，「我們的金山、銀山、綠水青山『咁靚』，是否一定要破壞它們，然後在那兒建幾隻好靚的『金蛋』（作者按：科技園地標）呢？我知道已做了很多工夫、研究，好似『唔用唔得，唔填唔得』，但愈看就愈覺得『好嘥』。」

疫後的香港，經常提到要重返世界舞台。我們更應該留住自己的優勢，向世界展現我們得天獨厚的環境資源，不要為后海灣魚塘濕地徒添一道傷痕。

作者是長春社公共事務經理

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[吳希文]