明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
吳希文

吳希文：新田科技城 不要為后海灣徒添傷痕

【明報文章】新田科技城將迎來兩個關鍵時刻：一方面，新田科技城的規劃圖則正收集公眾意見至5月8日；另一方面，其環評報告在3月2日已完成一個月的公眾諮詢，環境諮詢委員會即將在3月18日討論環評報告。

現實是發展局建議的最終發展規模，與去年5月時諮詢公眾的方案幾乎一模一樣，面積近90公頃的魚塘仍需填平，影響近247公頃濕地保育區及濕地緩衝區土地，是繼1987年開發天水圍之後，最大規模的填塘發展工程。這片位於大灣區獨有的國際級珍貴濕地，以至「東亞-澳大利西亞遷飛區」內必不可少的中途補給站，正面對前所未有的發展威脅。

無論是城規圖則還是環評報告，都強調將來會設立「三寶樹濕地保育公園」，補償新田科技城對濕地及漁業的損失。

補償先於避免 不符國際及本地要求

國際間就生態補償的機制，並非新鮮事。世界銀行、國際自然保育聯盟（IUCN）、經濟合作暨發展組織（OECD）等針對如何補償／抵消生物多樣性（biodiversity offset）損失，都有制定指引，目標不單是達至無淨損失（no-net-loss），更好的是淨增長（net-gain）。然而這些指引背後都堅守一套原則，按其優次分別是避免（avoidance）、減低（minimizing）、補償（compensation）。

回望新田科技城方案，去年5月公布至今沒有重大改動，而環評報告如何符合「避免」的原則卻避重就輕，強調會避開拉姆薩爾濕地、米埔村鷺鳥林、米埔隴村的核心部分、彭龍地的林地，卻偏偏避不開新田的魚塘。

沒有充分證明已用盡一切工夫避開重大的生態影響，然後直接跳到以三寶樹濕地保育公園作為補償。這種做法不但與國際做法背道而馳，也未必符合本地環評制度下，緩解重要生境及野生生物影響的一般要求。

保育公園細節欠奉 生態補償成疑

有關生態補償的安排，以往如落馬洲支線涉及建立補償濕地的發展項目，又或者如豐樂圍、和生圍、攸美新村一類，涉及在私人住宅項目內建立濕地護理或修復區，一些保育細節，特別是生境管理計劃（habitat creation and management plan）及長遠的財務安排，都已在環評報告的階段公布。類似資料在現時的環評報告中一律欠奉，如何像發展局所言，利用三寶樹濕地保育公園補償生態損失，是極大的疑問。

另外，報告內涉及一些比較複雜、技術層面的問題。例如為何只用4種指定鳥類去評估需補償的生態功能，卻沒有包括以附近鷺鳥林棲息為主的小白鷺、池鷺，以及魚塘內的鴨；為何可參考未啟動的豐樂圍項目，歸納出「生態功能可提升45%」；填塘核心地帶的雀鳥飛行路線，為何未有在環評報告內顯示；其中一條只有闊300米、位於落馬洲管制站及河套的雀鳥飛行廊道，無論是內裏及毗鄰分別高35和105米（主水平基準以上）的樓宇，為何已能夠確保對雀鳥的干擾減至最低；預留給國家二級重點保護野生動物、全球近危物種歐亞水獺的唯一生態廊道是否合適等。當中不少資料也關乎報告是否符合環評《技術備忘錄》及《研究概要》，故此也極需合理地交代。

留住本港優勢 向世界展現獨特環境資源

什麼環評、城規這些很複雜的用語，令人難以進入新田科技城發展的焦點。或許試試聽聽一名城規會委員，在2月23日一個會議上向政府團隊的一段發言：

「是否一定要『封咗個塘』呢？愈講就愈覺得不需要，只不過知道因為要『搵地』，又知道大家好趕急，但這是否最好的方法，可以提高標準，除了國際創科中心要『交到貨』之外，真正交到一個香港人會好自豪嘅濕地保育公園呢？」，「我們的金山、銀山、綠水青山『咁靚』，是否一定要破壞它們，然後在那兒建幾隻好靚的『金蛋』（作者按：科技園地標）呢？我知道已做了很多工夫、研究，好似『唔用唔得，唔填唔得』，但愈看就愈覺得『好嘥』。」

疫後的香港，經常提到要重返世界舞台。我們更應該留住自己的優勢，向世界展現我們得天獨厚的環境資源，不要為后海灣魚塘濕地徒添一道傷痕。

作者是長春社公共事務經理

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[吳希文]

上 / 下一篇新聞