周永新：香港改變了些什麼？

根據積金局公布的數字，以永久離港為理由提取強積金的，2023年有2.99萬宗，提取金額72.61億元，雖較2021和2022年有下降趨勢（2021年是90.14億元，2022年是80.21億元），惟港人移民潮看來仍然持續。他們為什麼離開香港？香港真的改變了嗎？

離開香港的人常講的一句話：香港變了，變得一處他們不認識的地方！這句「香港變了」的話，筆者在這欄也多次提及——如果以2020年中訂立《港區國安法》為分界線，這3年多以來，香港出現了什麼改變，令一些離開的港人認為香港不一樣？筆者把聽來的整理一下，從經濟、社會和政治3個角度分析，看看他們所講的「改變」是什麼意思，或許有助了解他們的離港原因。

把握國家發展機遇 並非自毁長城

首先要討論的，是經濟方面的改變。香港原有的資本主義制度有改變嗎？相信包括離港的港人在內，一般都認為香港原有的資本主義制度並沒有實質改變；如果有改變，是香港經濟愈來愈與國家經濟連在一起，特別是近兩三年，本港經濟發展路向離不開「背靠祖國，聯通世界」；而融入大灣區、掌握國家發展機遇，更是政府與商界對香港經濟前途的共識和願望。

香港與內地經濟愈來愈緊密，有什麼問題？在一些港人眼裏，這樣的連結，就是放棄香港長久以來作為區內經濟發展龍頭的地位，應驗了前幾年香港「被邊沿化」的說法；而香港早前被形容為「國際金融中心遺址」，更成為這些人批評香港經濟發展走錯路的藉口。

筆者並非專長於經濟分析，惟二次大戰後，香港扮演中外貿易的樞紐，到上世紀60至80年代，被世界視為輕工業生產重地，後來更一躍成為世界級金融中心——撫心自問，一切都與內地經濟有着千絲萬縷的關係。因此，如果認為這幾年香港經濟發展呆滯，原因就是與內地經濟走得太近，這樣的說法是罔顧歷史事實。難道與內地經濟分隔，就是保持香港原有的經濟特色嗎？這種凡事與內地保持距離的心態，明顯不符合香港現在的環境和要求。

現在香港最應該做的，正如特首李家超所講：不妄自菲薄之餘，更要面對現今世界呈現的變化和衝擊，並且努力解決香港當前的困難和短缺。「背靠祖國，把握國家發展機遇」，一些離開香港的港人，可能認為是自毁長城、摧毁香港原有經濟制度。惟這種不思進取、抱殘守缺的想法，就等於維護本港經濟特色嗎？難道香港仍要以金融和地產為經濟發展的支柱嗎？不把握國家發展機遇，香港還有什麼出路？結果可能是令香港經濟走向死胡同。

話說回來，香港經濟雖仍是典型的資本主義制度，但香港作為世界級的金融和貿易中心，近年確實褪色了！無可否認，本港在競爭力、國際化、外來投資等方面，這幾年都呈現不同程度的衰退。所以，香港要發揮「聯通世界」的作用，就不能讓香港國際城市的特色有所褪色。其中最不可改變的，是港人的兩文三語能力、多元文化、自由的社會氛圍，及靈活的做事方式。只要這幾方面沒有改變，香港與內地經濟緊密連繫在一起，看不會出現問題。

不少港人對維護國安感陌生

其次要談的，是社會方面的改變。相信港人感受最深的，是政府為了提升市民對維護國家安全的意識，及港人對自己身分的認同，新加了一些對港人自由和行為的限制。港區國安法實施後，市民對國安法的理解雖然不深，惟為了防範及禁止港人破壞和危害國家安全，特別是經過2019年的暴亂，他們明白國安法有其必要，並且相信只要自己維護國家安全，國安法不會對自己有影響。整體而言，港人的生活方式，很難說有實質改變。

此外，港區國安法訂立的目的，除了維護國家安全，也是要確立港人的國民身分，懂得主動愛護自己的國家。關於港人的國民身分和責任，筆者在這專欄多有提及——就是香港已經回歸祖國快27年，港人的國民意識仍十分薄弱，不少港人仍未意識自己是中國公民。因此當政府大力宣傳港人有維護國家安全的責任時，一些港人感到陌生；一些更認為自己不是執法人員，怎麼會有維護國家安全的責任？

對他們來說，國家安全是新加的事物；况且在他們觀念裏，政府從來只會提醒市民不要犯法，而不會要求他們做這些、做那些。明顯地，他們所以有這種想法，原因是他們對自己的國民身分沒有認識。

還要談的，是教育方面的改變。為加強學生對國家的認識和愛護，教育局在課程方面做了不少修改。一些家長對「愛國教育」有抗拒，並不理解箇中的重要性和意義，也不接受課程上的改變。其實，國民意識和國民身分的認同，早應在香港回歸後逐漸展開；最近這兩三年才提出來，不少港人確實無法接受。

現在，政府從教育做起，從小教導港人認識自己的國家、確立自己的國民身分，是撥亂反正；惟操之過急，恐怕會引起不必要的反彈和抗拒。

市民對政治的3個訴求

最後要談的，是政治方面的改變。筆者首先要指出的是：港人其實不太熱中於政治；他們盼望生活穩定、政府體恤市民的需要。所以他們就算對政府常有怨言，也不想現行政治制度有改變。不過，他們也有自己的訴求——他們盼望對公共事務有表達意見的權利；他們盼望政府的政策公開和透明；他們盼望政府施政以人為本、以他們的福祉為依歸。

這樣，香港的政治有改變嗎？重整後的立法會和區議會，政府緊守的原則是「愛國者治港」和行政主導。在離港或準備離港的港人眼裏，香港的政治從此不一樣了！他們認為：議會的直接選舉議席大幅減少、議會由政府操控，政府施政不受民意制約，這樣的政治怎可說沒有改變？

筆者看來，香港的政治是否有改變，還得看個人的立場和價值觀。如果以民主成分來衡量，現在立法會和區議會的組成是倒退了；不過，如果以立法會和區議會的功能及作用來評價，重整後的政治體制，確實更能有效發揮立法會和區議會的功能，更符合行政、立法相輔相成的要求。

整體而言，香港很多方面是改變了，尤其是近日的社會氛圍，一些港人因接受不了而決定離開。筆者盼望的是，在落實「愛國者治港」的同時，也能體諒港人渴望公平和公正社會的訴求，讓他們參與公共事務，表達他們對國家的愛護、對政府的支持、對民眾的關懷。

作者是港大社會工作及社會行政學系榮休教授

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[周永新]