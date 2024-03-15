烈顯倫：高等法院緣何不夠法官

如果司法機構內部的文化有所轉變，法官學會以專注及有紀律的方式行事，去處理當事人的真正問題而非律師的論點和反駁，那將會怎樣呢？力求簡潔和有效的糾正，裁掉不相關內容，如此他們的工作量肯定可以減少，大大提高「生產力」（productivity）。高院頒布的許多「巨大判辭」（mega-judgments）——篇幅冗長、大多數人難以理解、充斥多個註腳，其處理的事宜跟真正問題完全無關，大大浪費時間和精力。

堅實遵守《高院規則》 減法院負擔

自18年前民事司法改革以來（及《高等法院規則》加入第1A號命令），法官就有積極管理案件（actively manage cases）的法定責任。有關事情不能再由律師處理。法官承擔的責任包括：「及早識別爭論點」、「從速決定哪些爭論點需要全面調查和審訊，並據此而循簡易程序處置其他爭論點」（第1A號命令第4條b及c項）。

上述責任卻經常為法官所忽視；他們在處理被編造出來的法律論點時，容許自己被律師牽着鼻子走。有關法律論點往往跟實際情况無關。

舉個近期例子：有法官抱怨申請人的陳辭綱要達46頁（不包括50頁答辯），而答辯人律師呈交的文件更長達83頁。由此引伸出問題——為什麼抱怨呢？

當雙方律師都顯而易見地沒有協助妥善解決問題，為何法官不按照高院規則第1A號命令所要求的行事？簡單、堅實地遵守有關規則，將可以減輕法院負擔，也許就沒有必要增加法官人員編制。

註：2023年12月29日政府新聞公報

（編者按：原文為英文，由本報翻譯成中文；標題為本報編輯所擬，原題為「High Court Vacancies: Shortage of Judges」）

作者烈顯倫（Henry Litton）是終審法院前常任及非常任法官

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[烈顯倫]