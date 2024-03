陳帆川：「狗吃自己尾巴」——傳媒如何評價AI公司

FT行政總裁John Ridding接受美國哈佛大學尼曼傳媒實驗室訪問,談到《紐約時報》與馬斯克起訴OpenAI,AI公司似乎四面楚歌。Ridding批評AI公司利用新聞訓練模型,但沒尊重內容提供者,也沒主動付費,最終只會令新聞質素下降,無助優化模型。他引用媒體公司DMG Media榮譽編輯Peter Wright,在英國上議院批評科技公司對新聞內容予取予攜的比喻「狗吃自己尾巴(the dog that eats its own tail)」,認為目光短淺的公司只會自食其果。

Ridding說,科技巨企對AI的投資達天文數字,但當他們談到版權費時,卻搬出「財務壓力」作擋箭牌,令人不禁問:「認真的嗎?」他認為一間科技公司的收入,很多時已比得上整個新聞行業的收入總和。

他認為傳媒面對AI革命不能望天打卦。FT集團上月為全員開通AI工具ChatGPT和Gemini,估計其中有一個星期,該公司成為Gemini全球最活躍用戶。他們極力提高員工對AI的認識,甚至提供誘因,吸引員工探索將AI應用到工作上的方法。對外方面,他們正開發一系列針對讀者的AI產品,重點在活化舊新聞資料庫、語義搜尋、文字總結及聲音朗讀。

Ridding透露,他們用「RFV」,即是recency(新近度)、frequency(頻率)和volume(體積)來量度用戶參與度,亦即在統計用戶人數的時候,一併考慮他們是否最近到訪過,及到訪得有多頻繁。除了吸引新讀者和訂戶,他認為最重要是提高讀者參與度,保留他們成為忠實訂戶;而其中一個他們反覆提出的有效方法,是透過數據繪圖和新模式說故事。

該公司逾140萬名訂戶之中,超過100萬是數碼訂戶,無論訂戶和收入都創新高,然而目前僅達收支平衡。他強調,訂戶增長除了提供直接收入,也同時提供愈來愈豐富的用戶數據,幫助開發產品和調整策略,形成良性循環。國際媒體汲取過往10年跟社交媒體交手的經驗,這次面對來勢洶洶的AI革命,似乎反應更快。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]