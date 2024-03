陳智傑：尾巴搖不了狗？

【明報文章】經濟新聞的其中一個重點,是如何詮釋經濟、財經和金融數據。詮釋這些數據,有一個諺語:「尾巴搖不了狗(the tail does not wag the dog)。」「尾巴」是指股市,或者較為波動的資產價格;「狗」則是指實體經濟的價值和總量。「尾巴」或許總是擺來擺去,令人眼花;但最後「狗」走往何處、走得快還是走得慢,卻往往不會由「尾巴」決定。