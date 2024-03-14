范樂生：只求煙火璀璨 不理青年落寞

至於青年作為香港未來主人翁，這份預算案又有否照顧到他們所需？預算案在青年發展方面，應擔當什麼角色？

以青年藍圖作擋箭牌 削減對青年支援

在今次預算案中，當局在青年發展範疇，只提及繼續落實《青年發展藍圖》及針對職業專才教育方面提供支援。我們需要知道的是，就着職業專才教育方面的支援，政府只是分別重複及回應上一份預算案和施政報告所推行的措施。最令筆者感失望的是，當局繼續以「逐步落實」青年發展藍圖為由，藉此機會減少在青年發展方面投放資源。

不論在什麼場合，特區政府只要一提到對青年發展的貢獻，便總會拋出青年發展藍圖作為回應。整件事就像當局做了一份他們認為是「100分」的功課，然後一直把它視為「擋箭牌」。所以難免令人認為政府藉此「擋箭牌」，繼而開刀削減及停止進一步對青年發展投放資源。不過，這「擋箭牌」能夠滿足到青年發展的需要嗎？

有社區組織曾透過問卷調查指出，有近六成半青年表示沒有看過藍圖，甚至有八成表示不了解相關藍圖內容。該組織更認為，得出此結果是因為青年覺得藍圖不切實際、不會關注他們。現時的青年發展藍圖，根本只是將過往大部分現有的青年政策集合於一身而已，例如政府部門實習生計劃、展翅青見計劃（職前及在職培訓計劃）、青年委員自薦計劃、精神健康支援、青年宿舍等。整體藍圖確實對青年未產生較大的吸引及滿足他們需要，畢竟可以受惠的青年有限。

民主黨過去就着青年政策範疇提出不同意見，務求反映青年聲音。就以青年宿舍為例，現時已建成及已獲批准項目所提供的2238個宿位中，只有4個項目、合共558個宿位位於市區及大埔，其餘則在元朗。我們認為不應該忽視大量青年在工作可達度上的問題，在增設青年宿舍時，更應提高位於市區的比例。另一方面，我們亦認為政府應活化空置校舍與街市，作本地青年創意中心、推動冷門運動發展等，從而希望盡量令每個青年得到一個支持發展他們夢想的機會。

「投資」青年 就如投資未來

回到今年預算案。本來政府提早預告，因財赤問題會有「減糖」情况，也許青年會理解政府用意。可是結果政府一邊大灑金錢舉辦盛事、每月豪華盛放煙火，但同時又不斷減少對青年方面的資源，令人有點摸不着頭腦。筆者也不禁認為，當局與其取消為2025年中學文憑試學校考生代繳考試費，用「省」下來的1.5億元放煙火，倒不如將舉辦盛事的預算「瘦身」，把這1.5億元繼續支援這班有需要的考生，減輕家長及考生的財政壓力。不然的話，只會令青年質疑政府常說「與青年同行」僅是一句口號，青年的需要彷彿被漠視。盛事與青年的比較下，難道青年真的是不值得「投資」？

我們常言「青年是未來社會的主人翁」。在現今社會與世界的世代轉變，應為青年創造更多不同發展機會和選擇，令他們可以在職涯和生涯上擁有屬於自己的夢想。香港青年具備生命力、好奇心、探索精神、創造力的特質，均能夠使他們敢於追夢。

我們可以看見新世代青年在默默地追夢的同時，亦正為香港爭光—— 一群香港運動員屢次於國際賽事登上頒獎台、最近亞洲電影大獎中有本地新晉演員及導演憑着港產電影作品奪獎，甚至美國奧斯卡新影帝身上所戴的胸針裝飾是出自香港品牌度身訂做。

這些不就是「說好香港故事」、「打造香港品牌」的好例子嗎？所以筆者認為，政府更需要主動擔當支援角色，為不同產業提供支援資源及向外接觸的機會，支持他們站在香港以至世界舞台上。這才是呼應「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」的真正意思。

特區政府一邊大灑金錢舉辦盛事和放煙火，另一邊又對外強調「安全與繁榮穩定」的香港故事。與其靠官員「打嘴炮」式地說香港「不會死」，倒不如多聆聽青年聲音、多善用資源支援青年所需，讓更多青年可以站在世界舞台上發光發亮、為港爭光，真真正正地說好香港故事。

作者是民主黨青年政策發言人

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[范樂生]