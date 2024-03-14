盧文端：回歸一國兩制初心 讓香港盡快復常

本人的基本看法有4點：其一，中央希望香港特區「一國兩制」實踐回歸初心，盡早完成國安立法，盡快聚焦發展；其二，完成23條立法是香港復常的重要內容和保證；其三，安穩是手段，發展才是目的，香港復常最重要的內容就是始終聚焦發展這個第一要務；其四，中央挺港的空間非常大，對香港的未來發展充滿信心。

恢復主權促進發展 都是初心

討論香港問題，不可忘記實行一國兩制的初心。這個初心，基本法開宗明義有一個表述：「為了維護國家的統一和領土完整，保持香港的繁榮和穩定。」國家主席習近平在2017年慶祝香港回歸祖國20周年大會重要講話中，也有經典的論述：「『一國兩制』構想提出的目的，一方面是以和平的方式對香港恢復行使主權，另一方面就是為了促進香港發展，保持香港國際金融、航運、貿易中心地位。」

顯然，一國兩制的初心有兩點：一是恢復行使主權；二是保持繁榮穩定。

香港回歸以後，一般認為主權問題已經解決，香港的工作重點自然是發展經濟。直至2003年，維護國家安全的23條立法夭折，以及後來發生的違法「佔中」甚至「黑色暴亂」，大家才愈來愈感到損害國家主權、安全、發展利益的問題愈來愈嚴重，已經到了非解決不可的地步。

香港特區的一國兩制實踐告訴我們，國家安全與繁榮發展不可偏廢。所以，我們講回歸初心、香港復常，一般意義上應該包括這兩方面的內容。

中央主持制定實施《港區國安法》，一法安香江，香港終於迎來了由亂及治的重大轉折！23條立法則使香港特區的國安法律體系健全周延，香港特區的國家安全得到全面保障。港區國安法和23條立法，是香港復常的重要內容和保證。

復常要義：盡快聚焦發展

對於香港為何開足馬力全速推進23條立法，香港社會有不同解讀。有人說，盡快完成23條立法，是為免「夜長夢多」，不讓美英等外部勢力加劇對中國及香港的攻擊。這種說法雖有其道理，但並非關鍵所在。據報道，丁薛祥副總理談到，不應該對美國抱有幻想。這實際上是提醒我們，23條立法後，美國亦不會善待香港。

今年兩會，丁薛祥副總理關於香港的講話，最受關注的有兩點：一是盡早完成23條立法；二是盡快將工作重點轉移到謀發展。如何理解這兩者的關係？

鄭雁雄主任引用丁副總理的一段話，對此講得很清楚：發展是破解香港經濟社會深層次矛盾和問題的關鍵，這些年來，中央千方百計讓香港「安」下來、「穩」下來，就是為了能夠聚精會神搞建設、一心一意謀發展。

在這裏，安穩是手段，發展才是目的。這也就是說，盡早完成23條立法，是為了盡快聚焦發展。丁副總理還有一句話值得我們重視：香港是鑽石，「不要天天搞政治」，要在經濟發展、改善民生方面辦實事。這實際上是要香港「去泛政治化」，回歸經濟城市的本性。這些話都體現了習主席對香港的要求——始終聚焦發展是香港的第一要務。

講到這裏，我們對香港復常應該有一個更準確、更全面的理解：在確保維護國安的前提下，盡快集中精力拼經濟謀發展惠民生，保持國際化優勢，鞏固提升國際金融中心地位。這是香港的現實需要，也是國家的利益所在。這是讓香港盡快復常的最重要內容，也應該是加快完成23條立法的最重要考慮。

中央挺港空間 超乎想像

有人認為，中央多年來一直支持香港，推出了大量挺港措施，再發揮的空間已經不大了；還有人甚至說，香港的內生動力正在衰減。筆者認為，這些看法並不正確。特區政府最近就樓市「撤辣」，市場即時回復生氣，說明香港的經濟具有極大潛力。港澳辦常務副主任周霽在兩會期間有關肯定香港樓市撤辣到位的談話，也印證了本人關於樓市撤辣得到中央支持的說法。

關於中央挺港的空間，不僅很大，而且是超乎一般人的想像。

從個人遊方面來說，以新加坡為例，我國與新加坡在今年2月9日起正式實施互免簽證。數據顯示，今年農曆新年到新加坡旅遊的中國遊客，較去年同期多近10倍。春節期間的新加坡，到處都是中國人，當地酒店價格翻了兩倍，仍然是供不應求。

試想，如果國家對香港採取免簽注方式全面開放內地居民個人遊，香港的旅遊市場將會是什麼景象？國家現在逐步開放內地城市個人遊，最大的考慮還是香港接待能力。

從粵港澳大灣區建設來看，今年兩會，有政協委員聯名提出「建立『粵港澳大灣區自由貿易合作區』」提案，建議將廣東自貿試驗區高水平開放政策適用範圍，由廣東拓寬至粵港澳三地，建立「大灣區自貿合作區」，通過自貿合作區的運作模式，推動廣東在貿易、投資、規則等領域全面對接港澳，進一步消除粵港澳三地投資和貿易壁壘。這不僅進一步提升廣東對外開放水平，更是加大對香港、澳門的支持力度。

據了解，這個提案受到有關方面的重視和支持。如果「粵港澳大灣區自由貿易合作區」能夠成事，香港將進入一個生產總值超過13萬億人民幣、常住人口逾1.3億的自貿區，香港從中獲得的投資貿易機遇和經濟能量，將非常之大。

從鞏固提升國際金融中心地位來講，身兼全國人大代表的中聯辦主任鄭雁雄在參加香港代表團審議時，不僅傳達說習主席多次寄語香港要鞏固提升國際金融中心地位，而且強調香港是匯聚國際金融資本的「超級聚寶盆」、是對接國際金融規則的「超級聯繫人」、是運籌對外金融關係的「超級支撐點」，要擦亮這塊金字招牌，進一步發揮香港國際金融中心在金融強國建設中的重要作用。

中國是全球經濟增長最穩定的巨型經濟體，是世界經濟增長的最大引擎。香港恒指與美國道指市盈率高達27倍相比，現時只有9倍左右，聯通中外的香港股市有很大的上升潛力。

據了解，中央將在深入調查研究的基礎上，進一步推出金融挺港措施，香港將成為最具投資價值的國際金融中心。逐利是資本的本性，金融資本更是如此。據報道，全球資金正重回香港股市，並通過香港進入中國內地股市。由此不難看到香港金融中心的美好前景。

作者是第十屆中國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

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