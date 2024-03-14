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2024年3月14日星期四
張志剛
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筆陣：中國不會再玩盲目開發遊戲 ／文：張志剛
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筆陣：中國不會再玩盲目開發遊戲 ／文：張志剛
【明報文章】上周本欄提到，內地經濟雖然遇上困難，但有非常強大的韌性，那就是全國有相當高的儲蓄率，全國計算是47%，排在全球第三；而民間個人的儲蓄率大約是三成半，是美國的10倍。
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筆陣：中國不會再玩盲目開發遊戲 ／文：張志剛
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