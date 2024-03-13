羅崑：23條立法 豈容政客干預

社會大眾已經有普遍共識，清楚意識到23條立法未能完成，反中亂港勢力仍然會心存僥倖，絕不放棄任何「以港制華」的手段，尤其香港是作為祖國國際化程度最高的一個城市，敵對勢力仍然會千方百計在香港展開滲透和破壞行動。唯有落實基本法第23條立法的憲制責任，加上香港是中國唯一實施普通法的地區，其聯通國際的獨特優勢，有助不少國際大企業選擇在香港設立據點，從而協助企業進軍中國內地市場。

換句話說，《維護國家安全條例》是能夠有效發揮保國家安全、保「一國兩制」、保香港特區繁榮穩定，及保障所有外來投資者利益的一部法律草案。因而，大多數輿論皆指出，23條立法愈快完成愈好，既能夠保齊國家安全的短板，又能夠使香港聚焦力拼經濟的同時，充當好其作為祖國面向國際的重要角色，有利祖國與香港的經濟發展。

23條立法之際訪港 美駐華大使意圖明顯

不過，美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）本周一及周二走訪香港，不僅出席在港的多場會議，據聞更有意會見不同界別人士。在香港立法會正審議基本法第23條立法條文之際，其「主動出擊」地「關切」香港事務，當中的意圖及用心，明顯不過。

回顧伯恩斯曾經在接受媒體訪問時表示，中國是美國最重要的競爭對手，並提到美國應該要與西方盟友緊密合作抗衡中國等制華觀點。可以說，伯恩斯的個人觀點，也是代表了美國對華政策的整體思維，不斷利用政治干預、經濟手段，去壓制中國的穩定發展。

必須指出，美國作為世界經濟強國，主導國際輿論走向，是有一定的影響力。眼見香港在強大的內外敵對勢力夾擊下，仍然能依靠中央掃除任何威脅中國國家安全的風險，加上未能完全迫使香港周邊的經濟和貿易伙伴切斷跟香港的經貿往來，此刻伯恩斯到訪香港，就能夠引起國際媒體關注，藉由23條立法接近完成之際，及其西方盟友連日發表對於香港的「唱衰論」，意圖放大香港在23條立法之後，營商環境將變得「險峻」，去否定香港能夠擔當聯通中國與國際的角色，及其國際金融中心的價值，從而使國際投資者感到擔憂，長期來看，不利祖國與香港的穩定發展。

事實上，中國的發展是依靠改革開放，及走好自身的「中國特色社會主義道路」，並非依靠外向的「擴張」和干預別國內政事務。伯恩斯通過到訪香港釋出美國、西方聯盟對23條立法的高姿態政治手段，只會使香港社會大眾更能上下齊心，肯定23條立法之用意與必要。

作者是香港青年時事評論員協會秘書長

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[羅崑]