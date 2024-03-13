何喜華：公屋舉報文化 損睦鄰關係

其中最受爭議，是當局擬參考警方設立的舉報制度，鼓勵市民舉報，若舉報濫用公屋的租戶而令房署成功收回有關單位，可獲頒「好市民獎」和3000元獎金，具體金額仍待研究。房屋署長表示金額「都是一些心意」，惟表示並不鼓勵所謂「舉報文化」。 一旦設立舉報機制，究竟對睦鄰關係是好是壞？

租戶情况不一 需仔細分析原因

無可否認，公共資源十分珍貴，社會有責任避免資源被濫用，有限資源應該用於最有需要的人身上，相信無人會有異議。然而，究竟何謂濫用？如何是最有需要？實在值得公眾反思。

筆者在前線曾接觸不少個案，弱勢社群及家庭因為種種原因，被指濫用而遭沒收公屋，例如要在內地住院看病、短期回內地照顧家人、在單位以外逗留時間頗長而較少時間返回單位，因此被指「濫用」而遭沒收公屋單位，均沒有考慮到戶主的特殊情况。筆者早前便曾處理一名精神復元人士個案，他因為長時間外出，甚少在家中使用水和電，因此被房屋署收回公屋。當局並無體恤其特殊處境，甚至過了上訴期亦未能酌情准許提出上訴。

再者，所謂「濫用」的定義極不清晰。近期談及有租戶在內地有房產亦應計算資產時，其實也要細心分析。

事實上，在內地擁有房產者有很多種情况，有些可能是祖傳之屋，移居香港後也不可能賣掉；房屋屬家中多人擁有，部分成員不欲賣掉，公屋租戶不能折現、居住或賣掉。有些內地房屋可能涉及遺產爭議，究竟是否屬於公屋租戶，仍是未知之數，無法一刀切斷言公屋戶濫用公屋資源。

濫用人數極少 未對症下藥

根據房屋署數據，2023年全年因租戶濫用公屋和違反租約等而收回的單位，約有2200個，數目與上一年度相若，估計2023/24年度單位收回量亦不足3000個，佔全港81.8萬個出租公屋單位少於0.4%。打擊濫用資源，固然重要，惟新措施又能夠收到多少單位？實際上，絕大部分公屋租戶均屬守法且有需要的一群。相反，公共房屋長年供應嚴重不足，才是房屋問題的核心。

當局若將工作焦點放於打擊濫用，無疑是捉錯用神，未有對症下藥。鼓動民意打擊所謂濫用的租戶，更令人質疑是否有意轉移公眾視線，將房屋問題歸咎到濫用者頭上？

「篤灰」文化 鄰舍關係蕩然無存

目前政府研究實行的舉報機制，建議租戶監察其他租戶，若懷疑有人濫用，便可主動舉報，儼如文革互相秘密監督、互揭私人秘密的做法，嚴重破壞鄰舍關係。社區中睦鄰互相關愛、建立守望相助的鄰里關係的精神，從何談起？又豈是社稷之福？

作為擁有公權力的政府，若鼓勵公眾揭發他人，如此舉措是非常惡劣的，這種做法只會將人性的陰暗面打開，徹底破壞人與人之間的互信。試想想：今天與鄰居坦誠相向，分享個人生活家庭軼事，提及在家鄉的父母親身患危疾臥牀，租戶需回內地盡人子情分照料家人，豈料反被鄰居向房署「篤灰」指控濫用公屋。這樣如何建立鄰居彼此互助互信關係？舉報者有機會獲「好市民獎」，更可領取獎金，又何樂而不為？

儘管若舉報缺乏實質證據，公屋最終不一定被沒收，惟一旦猜測疑心存在，人與人之間將信任盡失，互信互助的鄰舍關係蕩然無存。如此監視舉報的風氣，從來不是香港社會的文化；將身邊每一個鄰居視作有可能是濫用資源的人、是「人民公敵」，此風亦不可長。為此，當局在打擊濫用公屋資源之時，要思考措施帶來的社會效應，平衡利害，以免得不償失。

作者是香港社區組織協會主任

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[何喜華]