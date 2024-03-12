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徐雪藍、鍾婉儀

徐雪藍、鍾婉儀：「能者多付」原則下的薪俸稅新概念

【明報文章】香港特區政府財政司長陳茂波於上月底發表2024/25年度財政預算案，公布一系列措施和建議，以幫助香港經濟復蘇及改善民生。財政司長在稅項方面提出一系列建議措施，就香港薪俸稅做相對較大的調整。

新一份財政預算案，回應了大家所預期的薪俸稅和個人入息課稅寬減。由於去年政府收入減少，因此寬減上限由去年的6000元減至3000元，屬意料之內。在現行薪俸稅制度下，應繳稅款是以應課稅入息實額按累進稅率計算，或以入息淨額（未扣除免稅額）按標準稅率計算，兩者取較低的稅款額徵收，而標準稅率為15%。預算案建議由2024/25課稅年度起，實施薪俸稅和個人入息課稅的標準稅率兩級制，即以標準稅率計算入息淨額超過500萬元的納稅人的稅額時，首500萬元的入息淨額繼續以15%計算，超過500萬元的部分則以16%計算，政府預計約1.2萬名納稅人受影響。

兩級制標準稅率 對港競爭力影響有限

新建議的兩級制標準稅率，於薪俸稅層面上來看是一個新概念；然而香港利得稅自2018/19課稅年度起，法團及非法團業務已開始採用兩級制稅率來計算，因此從執行⻆度上來看是可行的。自2008/09課稅年度以來，標準稅率一直維持在15%（從16%下調），建議兩級制標準稅率，會削弱香港的競爭力以至影響吸引力嗎？政府過往增加標準稅率，都是一刀切地調高稅率，是次建議則將標準稅率按入息淨額分階。

筆者相信，政府已審慎考慮到香港人才市場競爭力與政府庫房收入之間的平衡。再者，香港稅制一向以「低稅率、簡單」見稱，因此筆者認為此兩級制稅率，會相對上較其他稅務開源比較容易執行。政府亦提及新建議所影響的人口有限，只佔相關納稅人總數的0.6%，所以這項新建議是可以理解。同時，即使香港提高1個百分點的薪俸稅標準稅率，其稅率仍然是全球最低之一，所以筆者認為整體來說，對香港人才競爭力的影響相對有限。

除上述兩項薪俸稅的建議外，財政司長建議於2024/25年度第四季開始，實施住宅物業累進差餉制度。應課差餉租值超過55萬元的住宅物業，其應繳差餉採累進差餉徵收率計算。應課差餉租值首55萬元（佔約98%私人住宅物業），差餉徵收率會維持在5%，另25萬元為8%，餘額則為12%。新制度只會影響應課差餉租值超過55萬元的住宅物業，佔相關物業1.9%。

政府有關建議考慮了「能者多付」原則，要兼負重任提升香港人才競爭力、擴大經濟容量、增強發展動力，同時實現財政收支平衡。筆者期望政府在財政預算案提出的一系列建議，能夠加速經濟復蘇、振興經濟發展！

作者徐雪藍是德勤中國稅務總監，鍾婉儀是德勤中國高級稅務經理

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[徐雪藍、鍾婉儀]

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