林筱魯：捨繁冗程序 得成本效益

基建的推展不但是投資未來，亦對經濟民生有所裨益；可惜工程慢、造價高，往往是政府工程為人詬病的地方。對比鄰近地區，工資高、材料貴，當然是香港建造工程價格高企的部分原因；不過除了工資、物料之外，時間及設計標準均導致成本增加。

工程規管極嚴 往往耗時耗力

工程進度慢，不是因為建築工人懶，亦不是因為建造行業「拉布」，最大原因歸咎於香港的設計與施工規管系統極度嚴格，往往耗時耗力。要解決一個問題，可以由10個部門聚在一起開會，談一小時，最後由會議主席「拍板」下決定；亦可以由10個部門分開處理，逐層上下求索，持續橫向互相推動，各自表述堅持己見，不求有功但求無過。太極拳源出武當，太極高手則源於「無擔當」。

做事疊牀架屋，政府固然有責任，但要求政府部門權責清晰、守規依法、處事公平公正、獨立運作、相互制衡，確保事事牢固安全，人人身心康泰、出入平安，實乃市民大眾的普遍期望。每日打開報紙，要求政府加強監管、嚴謹把關的聲音比比皆是。政府官員行事執法，不期然會一概從嚴。

監管不可只懂「加」數而不懂「減乘除」

每出問題便多一重指引，每出意外便多一重監管。負責填表寫報告的人多，親力親為的人少。由專業人士監督工人，再由管理人員監管專業人員。一方面政府要增加人手做好監管，另一方面業界亦要招聘更多人手應付政府的監管，若不夠人手便要加時加班，原本3份功課變成8份功課。本來份份100分，現時卻變成5份80分、兩份及格、一份隨時不及格。每加一份功課花的都是時間，每多一分鐘都是錢。監管不可以只懂「加」數，不懂「減乘除」。

制度的繁複程度，不禁令人懷疑所有參與者均失去自理能力，凡事都要監督。真正有效的制度，應是賞罰分明、權責明確，不論是政府體制內，或是私人執業的專業人士，均須承擔應有的專業責任。除了必須的安全審批外，表格上是誰的簽名，那個人即有責任確保相關要求完全達標，減省程序，不再需要重重審核。

反而，監管部門需要確保法規的詮釋應用不會因人而異。政府管理層要有清晰權責，迅速解決部門之間的個別要求，並保證部門內部，甚至是跨部門之間的溝通決策流𣈱。今時今日，以上程序均可借助科技，利用電子管理系統協助執行，以盡量減少人手和失誤。

應摒棄固有觀念

此外，要保證結構安全，不是說要多加數條鋼筋、多鋪幾層水泥。既然外國可以用木材興建十多二十層高的樓宇，香港亦應與時並進，以促進創新和以效益為本的角度，參考其他地方之設計要求，認真全面檢討現有的設計標準，繼而優化。以政府正積極推動的組裝合成法為例，如果可因應使用需求，減省組裝單位之間的牆及「天地面」，其實已經可節省不少成本。事實上，簡化流程不等同疏於監控及審批；以效益為本的創新設計，亦不代表不安全。大家應該摒棄固有的觀念。

全球經濟不穩定，香港正處於疫情後的轉接期，受壓於巨大財政壓力，要推動建設之餘，亦要「睇餸食飯」。平衡加快建設進度與保持工程質量，從來不易。不過今屆政府素來積極有為，相信絕對可以因時制宜推陳出新，拿揑箇中平衡，穩中求進。

作者是立法會議員

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[林筱魯]