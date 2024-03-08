江玉歡：香港從何時開始走向「赤字財政」之路？

可以說，政府預算報告是政府最重要的政策文件，是從經濟學的視角窺探香港這座大都市的運行規律。今年，赤字是香港財政關鍵詞，但今年並不是香港政府面臨赤字財政的第一年，從2019年開始，一直以「闊綽」著稱的香港特區政府就已經開啟了赤字經濟過程。對於赤字金額愈來愈大，政府給出的理由提及過去3年疫情的影響，國際環境的不穩定，旅遊業遊客旅行習慣的變化等等，都構成香港經濟發展受阻、政府財政支出過多的原因。但若冷靜考慮一下，香港經濟何時開始變得如此脆弱，政府財政穩定性從何時開始變差，以至於需要通過政府發放債券來填補赤字？

倘以國際形勢及疫情影響為由

香港上海情况為何對比鮮明？

倘若以國際形勢和過去疫情封閉導致市場情况受影響為由，那麼，上海作為中國另一個金融業發達的大城市，在2023年卻仍是全國唯一實現財政盈餘的地區，盈餘金額722億元人民幣，與香港情况對比鮮明。兩個城市是中國金融業發展的「兩條腿」，對於香港和上海在金融業方面的發展，中央金融工作會議曾指出，「要增強上海國際金融中心的競爭力和影響力，鞏固提升香港國際金融中心地位」，理論上，香港作為中國的特別行政區，具有「一國兩制、國內境外」的特殊優勢，是中國企業出海的重要窗口，同時也是外國企業投資中國內地的重要跳板，在國際金融中心的發展道路上相對於上海來說擁有先發優勢。但上海一直以來發展穩中有進，無論面臨外部國際環境變幻，還是內部經濟結構改革的壓力，甚至包括內地宏觀經濟政策的影響，上海政府堅持保持住自身財政的穩固，加強了上海本地市民的信心。對比而言，香港政府卻是走向了另外的道路。

並非全由外界因素影響

政府主動選擇佔比更重

可見當一個政府走向赤字經濟的道路，並非全由外界因素影響，政府的主動選擇往往佔比更重。在經濟學家眼中，一般性赤字更像是政府從宏觀角度調控經濟的一種手段，而並非經濟發展受挫的無奈缺口。但近期坊間卻流傳另一種聲音：香港是否真的需要推行「赤字經濟」？如今香港財政赤字引起各界熱議和市民抱怨的一個重要原因，恰恰是市民只能看到如今香港公共財政的被動性，而看不到赤字帶來的對本地經濟的刺激和推動效應，擔憂過多赤字只能愈來愈拖垮政府，拖垮香港經濟。說到底，香港只是一座城市，無論有再多的標籤和光環，亦或是曾經又如何被推上過國際輿論的風口浪尖，香港的本色沒有變過，香港市民的底色沒有變過，那就是踏踏實實發展經濟，不懼風雨挑戰。論及經濟實力，香港的金融、國際航運、商貿、高端知識服務及生物醫療等非重工科研，這五大產業都是亞洲頂級，這也正是將來香港經濟的增長點。同時，創科這條路香港也還沒有真正走通，堅持走下去，想必將來亦有巨大潛力。因此，在我看來，此次特區政府發放1200億債券，陡然提高政府債務水平，難道如今的香港經濟發展水平已經緊急到如此程度了嗎？直白來講，政府財政通過這種增發債券方式融資應當更加審慎，歷史上不乏政府被類似舉措拖垮的情形。香港在聯繫匯率下，並無貨幣政策自主權，因此亦無此免於賴債的金牌。舉債大門一開，政府如何根據審慎理財、量入為出原則應對各種開支的要求，這一壓力不僅考驗的是政府，更是對每一位香港市民的考驗。

政府應克服貪多求大之風

基於上段的討論，我們不得不去寄望於陳茂波財政司長在接下來一年能夠兌現承諾，通過推動本地經濟發展，實現香港本地赤字紮紮實實縮窄。眾所周知，解決財政赤字有三個方法：第一個是節流，減少支出後財政自然能實現平衡；第二個是開源，加更多的稅或政府通過投資營利；第三個方法是借錢，發行債券。對香港政府而言，很明顯第一種方法更為實際，節流效果更加直接。政府亦應當對於不同部門的大項開支加強審核考察成效，實實在在的克服存在與政府之內的貪多求大之風，檢視各部門編制崗位冗餘情况等等，對外縮減開支的前提應當對內也要盡可能每一分錢都物盡其用。

作者是立法會議員

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[江玉歡]