姚兆聰：多管齊下 確保機場人手充足

我們能夠做到在最近兩個高峰期保持機場運作暢順，是多項措施取得的成果，包括本地招聘、航空業輸入勞工計劃及培訓工作等。

輿論關心機場復蘇的速度，以及外地航空公司復航的情况。香港在2023年第一季解除防疫限制，航空交通開始復蘇。縱觀比我們早起步復蘇的機場，大部分都需要約18個月才全面復蘇，我們的進度與軌迹亦相若。但因為他們起步較早，目前他們的流量比我們現在高，但相信今年底我們將可以恢復疫情前的乘客量。

與業務伙伴積極在本地招聘

媒體曾經關注外地航空復航或加班時的地勤服務安排。我們針對航空公司運作上的需要實施了多項措施，包括靈活調動地勤公司，並提供適切的應變支援等，當中解決人手供應當然是關鍵之一。疫情前，機場有近7.3萬名員工，目前估計近6萬名員工於機場工作。配合疫後復蘇，機管局一直與機場業務伙伴一起積極在本地招聘，於不同地區舉辦招聘活動，並與勞工團體合作，推廣機場就業機會。這些活動為機場各公司招攬不少人手。

自疫情開始減退，我們先後舉辦了15場招聘會，最近一次招聘活動是本月初於機場員工綜合大樓舉辦的就業資訊日，超過40家機場公司提供幾千個職位空缺，現場亦設有分享環節，讓求職者更了解不同的崗位及發展機會。

為支援機場員工及吸引新人入行，機場推動多項家庭友善措施，包括機場幼兒園，為機場員工提供照顧0至3歲幼童的日間服務。另外，機管局與志願機構合作，為在東涌就讀小學的機場員工子女，提供功課輔導和託管服務，既支援機場員工照顧家庭，亦希望吸引更多人士，特別是要照顧家庭的婦女入行。另方面，機管局亦通過「EXTRA MILE 里‧想高飛」項目，透過與業務伙伴、非政府機構及鄰近社區合作，為青年及非華語人士配對機場的職位空缺。

輸勞計劃為暢順營運發揮有效作用

除了本地招聘，航空業界可透過政府的航空業輸入勞工計劃，在保障本地工人優先就業的前提下，適度輸入前線員工。這計劃對機場營運公司有很大幫助。第一輪航空業輸入勞工計劃涵蓋地勤人員、機坪服務員、機艙工作員、飛機維修技工/技術員、牽引車司機、倉務處理員/貨站服務員、機械/升降台操作員、客戶服務員、飛機拖車司機，以及維修員等10個工種。截至今年3月5日，各機場公司已遞交的簽證申請約1800份，超過1000名輸入勞工已經抵港，並接受入職及文化培訓，讓輸入勞工更了解本地工作模式及相關專業用語等，之後隨即投入前線營運工作。初步評估，輸入勞工計劃為機場暢順營運發揮了有效的作用。第一輪計劃在兩年內容許航空業輸入6300名員工，隨着復蘇持續，機管局將與機場公司繼續協調，使用配額確保有足夠人手提供服務。

​機管局非常重視員工培訓，於2016年成立的香港國際航空學院，截至2023年11月已為超過26萬人次提供培訓，涵蓋不同的機場工種。為培訓青年並提供專業發展機會，香港國際航空學院舉辦「航空營運文憑」，課程為期13個月，學員會先上課一個月，以加深他們對航空業認識；然後學員再按自己興趣及專長，在七大範疇中，包括飛機工程、客戶/地勤服務、停機坪／飛行運作服務、航空貨運、航空配餐、航空保安及航空發展等，考取適合的崗位，進行12個月實習。這「12+1」的課程讓青年獲取認可學歷，掌握專業技術及經驗，同時賺取穩定收入。另外，航空學院亦與本地航空公司合作推出全新見習機師飛行培訓課程，學員畢業後可獲航空公司聘用，鼓勵更多人入行。

應用新科技減輕依賴人手

​長遠而言，我們認為更重要的是應用新科技，減輕對人手的依賴，並提升一些機場前線工作職位的技術含量，吸引青年入行。例如我們將無人駕駛技術應用到不同的領域。2019年機管局已開始在實際運作中引入無人駕駛拖車協助運送行李，現時無人駕駛拖車的數量已經增加至41輛，應用範圍擴展至T1中場客運大樓，處理離港及抵港行李。以人手操作，每輛運送行李拖車需要3名司機，才可做到24小時三更不停運作。

無人駕駛拖車可以全日運作。簡單計算，現時有41輛無人駕駛拖車投入運作，代表着節省120多名人手。未來三跑道系統落成啟用後，無人駕駛拖車的數量將會進一步增加至100輛。此外，機管局亦將無人駕駛技術應用到巡邏車上，於機場禁區邊界24小時巡邏，及採用無人駕駛巴士於禁區內接載機場員工，減輕對司機需求的壓力。

與此同時，機管局亦於客運大樓應用不同科技減少對人手的依賴，同時提升效率，例如引入清潔機械人，在客運大樓的主要運作區全日執行清潔工作，亦新增了遠紫外線行李車消毒機，自動消毒行李車。另外，機場已全面採用人面識別系統「登機易」，旅客只需展示容貌便可核實身分並通過各個離境檢查點，保安人員就不再需要人手檢查每名旅客的證件，紓緩人手壓力。

當三跑道系統全面投入運作後，機場的客貨運處理能力將提高50%。機管局會繼續與航空公司及地勤服務公司等業務伙伴保持密切溝通，定期檢視人手情况，制定合適的人力資源方案，以確保機場有充足的人手，支持航空業的發展。

作者是機管局機場運行執行總監

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[姚兆聰]