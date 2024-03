【明報文章】政府昨天向立法會交代23條立法諮詢結果,但最引人注目的卻不是政府的修訂建議,而是政府與外媒彭博「打大交」。事緣新民黨主席葉劉淑儀在會上發炮,表示昨天中午時分彭博刊出報道,標題分別是「Hong Kong says Telegram should be prohibited in Article 23 proposal」、「Hong Kong says Signal should be prohibited in Article 23 proposal」,指相關報道引起恐慌,政府回應不太清楚,要求政府澄清。政府除了即場否認,又在傍晚發聲明炮轟彭博「錯誤報道特區政府會立法禁止有關平台在港運作」。筆者聽聞,政府相關官員亦曾私下與彭博溝通,彭博在晚上8時半左右亦終於在報道中承認報道錯誤。