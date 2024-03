羅健熙：如何說好香港「中心」的故事

近年愈說愈多這些那些中心

不過,今年預算案其中一個章節,倒讓我產生了一點好奇,就在「加速推動高質量發展」的章節中,財爺連續列出了七個「中心」,因為過去總有種印象是近年愈說愈多這些那些中心,但又好像沒有看到具體經濟成效或官員就相關中心的跟進檢討匯報,就找回由1998年開始的財政預算案演辭,驗證一下自己的印象。

除了一些大家耳熟能詳,例如國際金融、物流、資產管理、貿易、離岸人民幣結算之類中心外,我發現原來不時都有些突然間出現,說香港已成為或已經具備條件成為或需要加強鞏固地位的「中心」,例如2006年說的「亞洲發債中心」、2009年的「區內的食物化驗中心」、2013年的「知識產權貿易中心」和「亞太區國際法律和解決爭議服務中心」、2017年的「伊斯蘭金融中心」和「基建投資融資中心」、2018年的「國際高端會議展覽及採購中心」、2019年的「國際風險管理中心」、「區內船舶融資中心」和「亞太區船舶租賃中心」、2021年的「國際研發合作中心」等。到最近3年,則有較多篇幅說就國家「十四五」規劃中提及中央政府支持香港提升、建設、發展的「八大中心」、「兩大樞紐」(註)着墨。

「中心」具體成效如何量度?

本屆政府十分重視「關鍵績效指標KPI」,不知上述這些「中心」的具體成效是如何量度,又有多少是已經隨着政府幾次換屆而放棄?國家「十四五」規劃給香港的支持,在我看來其實也是中央政府對香港的盼望,希望香港能夠在經濟上持續成為國際上有舉足輕重地位的城市,為香港和國家也帶來好處。那麼,香港政府又如何把握、配合,讓世界、國家、市民都看到香港真的在朝着那些「中心」進發?KPI又是如何衡量?

「中心」者,顧名思議就是要在中心,是別人圍繞着自己而不是自己跟着別人團團轉。特首在2023年1月的金融論壇上,說香港已經回到世界舞台中心,現况真的如此樂觀嗎?香港政府的政策,有給人「中心」的感覺嗎?別人搞煙花我又搞煙花,別人搞夜市我又搞夜市,這是作為「中心」的精神面貌和思維嗎?為什麼長期的「大好友」著名經濟學者羅奇會說「Hong Kong is Over」?為什麼跨國企業選址新加坡作為亞洲總部會愈來愈多,至2023年已是香港的3倍(據彭博行業研究統計,新加坡4200家,香港1336家)?說起新加坡,大概兩年前尚有不少人在把它與香港比較,但類似的比較好像愈來愈少?那個圍繞香港和新加坡數以十年計的「雙城記(A Tale of Two Cities)」要落幕了嗎?

這些問題我沒有很確切的答案,但相信也是不少香港市民心中的憂慮。國家主席習近平在香港回歸25周年的講話中,強調香港的國際化地位,往後的這兩年也常聽到關於香港要保持「國際化」的不同討論。外國人來香港投資或看重香港與否,個別的政府政策當然有影響,但是他們對香港的觀感——香港是不是仍然有「一國兩制」帶來的優勢?這些優勢將來會加強還是會削弱?——也會左右他們的決定。

羅奇的「Hong Kong is Over」論引來了不少討論,政府本來客客氣氣地回應,說幾句多謝他關注,然後說說為何香港不會「玩完」,甚至因為他過去的友好關係邀請他再來香港詳細探討便好,可惜政府官員和行會成員卻選擇了一些較情緒化的回應,如「如果佢想破壞香港呢一方面嚟講,就真係佢玩完喇,香港唔會畀佢破壞到」和「佢幾年無來香港」等。另一個近日出現的事例,則是國際邁阿密來港、美斯沒上場的事件,政府官員或議員針對國際邁阿密和主辦方Tatler Asia沒有什麼問題,但部分人把事件提升到「痛恨美斯」、「幕後黑手」、「歧視香港人」、「禁止入境」的層面。當然還有謝偉俊,除了在答問大會提出問題被特首當其言論「挑撥矛盾、危險」而要「打擊」外,他最近另一個書面質詢提出「香港迅速孤島化」問題,官方書面回應中說了些香港優勢、歡迎各界建言後還是要加一句「對於一些過於悲觀的言論,我們未能同意並須直斥其非」。悲觀都要被直斥其「非」,實在聞所未聞。

經濟學者看淡或球王失場

官方回應對港形象看不出有何好處

本屆政府或許認為,必須要時時刻刻擺出強硬態度才能顯示出自己的立場和正義;但是我們總要看結果來衡量,這種處事方針給世人所展現的香港,是一個包容、多元、自由的國際大都會,還是政府官員或議員小器、而且很易就會把事情上綱上線的地方?他們會覺得香港是一個「特別行政區」還是愈來愈像一個普通的內地城市?對外界看待「一國兩制」的觀感是好了還是差了?香港不會單單因為一名經濟學者看淡,或一名球王失場,而失去「國際XX中心」的地位,但官方或接近官方人員的回應,對香港對外形象實在看不出有什麼好處。

政府官員和議員們近年常把「說好香港故事」掛在嘴邊。說故事能說到別人心坎處,能夠打動別人,最需要的除了是真實的香港故事,也要和受眾有所連繫、有針對性,讓別人覺得你重視他們、了解他們、明白他們的需要;若只是把同一套台詞反覆念上千遍,或自說自話自己有多好多強大,是別人誤會我、不明白我,人家才不會賣你的帳。香港的國際化地位對香港和國家都十分重要,但在地緣政治影響下已面臨巨大挑戰,希望官方或接近官方人員回應時,可再認真細想外界觀感。

註:「八大中心」和「兩大樞紐」指國際金融中心、國際航運中心、國際貿易中心、國際資產管理中心及風險管理中心、國際創新科技中心、亞太區國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心、中外文化藝術交流中心;國際航空樞紐、全球離岸人民幣業務樞紐

作者是民主黨主席

